Похититель увёз свою жертву на расстояние несколько тысяч километров, но уйти от цифровых следов не смог

Чаще всего игровые консоли воспринимаются родителями негативно, поскольку подростки и дети вместо учёбы часами сидят за играми и просмотром видео. Похоже, семья из Вирджинии полностью изменит своё отношение к технологиям, поскольку именно благодаря приставке Nintendo Switch удалось вернуть домой похищенного ребёнка. По информации, предоставленной ABC15, 28-летний Итан Робертс стал похитителем 14-летней девушки из Вирджинии. Известно, что злоумышленник долго переписывался с подростком через интернет, а затем отправился к ней на встречу, где и похитил её.

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Как после напишет пресса, когда девушку увезли из Вирджинии, ей удалось взять с собой игровую консоль Nintendo Switch. Пока она находилась в плену, похититель разрешил использовать консоль для просмотра YouTube и скачивания игр. Всё это оставляло цифровые следы, а благодаря полученной информации от других подростков из Вирджинии специалистам Nintendo удалось связать всю информацию воедино. Несмотря на то, что история закончилась хорошо, поиски продолжались 11 дней, а особенно активны были волонтёры некоммерческой организации «Услышьте их голоса». Десятки людей клеили листовки по всему городу, организовали поиск в ближайших районах, но никто не мог даже подозревать, что похититель увёз свою жертву в Аризону, которая находится на расстоянии нескольких тысяч километров от Вирджинии.

Правоохранители высоко оценили не только решимость волонтёров и содействие компании Nintendo, но и тот факт, что одна из подруг пропавшей нашла смелость обратится в полицию. Она заявила, что всё время после своей пропажи девочка находилась онлайн, играя в игры и скачивая новые. Шансы были небольшие, поскольку похититель мог выбросить Nintendo Switch, а после приставку мог найти кто-то другой. Но других вариантов не было, поскольку вся переписка с преступником (между жертвой и похитителем) также осуществлялась при помощи консоли.

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После сбора цифровых следов, при помощи информации об IP-адресе приставки, ФБР и Nintendo приступили к отслеживанию её местоположения. На следующий день девушка была освобождена из квартиры Робертса, после чего её отправили домой в Вирджинию, а сама она долго восстанавливалась после пережитого. ABC15 сообщает, что неназванный ребёнок, исчезнувший из своего дома в Вирджинии 3 августа 2022 года, был найден спустя 11 дней благодаря скоординированным усилиям правоохранительных органов и технологической поддержке Nintendo. Ну а Итан Робертс получил обвинительный приговор в федеральном суде, где были доказаны факты съёмки и распространения детской порнографии и перевозку несовершеннолетнего с намерением участвовать в преступной сексуальной деятельности. Этой весной Робертс признал свою вину, после чего его приговорили к 30 годам лишения свободы.