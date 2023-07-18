Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
ФБР и Nintendo смогли найти похищенную 14-летнюю девочку благодаря игровой приставке Nintendo Switch
Похититель увёз свою жертву на расстояние несколько тысяч километров, но уйти от цифровых следов не смог

реклама

Чаще всего игровые консоли воспринимаются родителями негативно, поскольку подростки и дети вместо учёбы часами сидят за играми и просмотром видео. Похоже, семья из Вирджинии полностью изменит своё отношение к технологиям, поскольку именно благодаря приставке Nintendo Switch удалось вернуть домой похищенного ребёнка. По информации, предоставленной ABC15, 28-летний Итан Робертс стал похитителем 14-летней девушки из Вирджинии. Известно, что злоумышленник долго переписывался с подростком через интернет, а затем отправился к ней на встречу, где и похитил её. 

реклама

Как после напишет пресса, когда девушку увезли из Вирджинии, ей удалось взять с собой игровую консоль Nintendo Switch. Пока она находилась в плену, похититель разрешил использовать консоль для просмотра YouTube и скачивания игр. Всё это оставляло цифровые следы, а благодаря полученной информации от других подростков из Вирджинии специалистам Nintendo удалось связать всю информацию воедино. Несмотря на то, что история закончилась хорошо, поиски продолжались 11 дней, а особенно активны были волонтёры некоммерческой организации «Услышьте их голоса». Десятки людей клеили листовки по всему городу, организовали поиск в ближайших районах, но никто не мог даже подозревать, что похититель увёз свою жертву в Аризону, которая находится на расстоянии нескольких тысяч километров от Вирджинии.

Правоохранители высоко оценили не только решимость волонтёров и содействие компании Nintendo, но и тот факт, что одна из подруг пропавшей нашла смелость обратится в полицию. Она заявила, что всё время после своей пропажи девочка находилась онлайн, играя в игры и скачивая новые. Шансы были небольшие, поскольку похититель мог выбросить Nintendo Switch, а после приставку мог найти кто-то другой. Но других вариантов не было, поскольку вся переписка с преступником (между жертвой и похитителем) также осуществлялась при помощи консоли. 

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

После сбора цифровых следов, при помощи информации об IP-адресе приставки, ФБР и Nintendo приступили к отслеживанию её местоположения. На следующий день девушка была освобождена из квартиры Робертса, после чего её отправили домой в Вирджинию, а сама она долго восстанавливалась после пережитого. ABC15 сообщает, что неназванный ребёнок, исчезнувший из своего дома в Вирджинии 3 августа 2022 года, был найден спустя 11 дней благодаря скоординированным усилиям правоохранительных органов и технологической поддержке Nintendo. Ну а Итан Робертс получил обвинительный приговор в федеральном суде, где были доказаны факты съёмки и распространения детской порнографии и перевозку несовершеннолетнего с намерением участвовать в преступной сексуальной деятельности. Этой весной Робертс признал свою вину, после чего его приговорили к 30 годам лишения свободы. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nintendo #nintendo switch #истории #интересное
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правительство Германии тратит на парикмахеров миллионы евро – причёска Бербок стоила €130 000
Сотрудники Белого дома жалуются на Байдена: сонный Джо – тиран и часто кричит на подчинённых
Мой личный опыт использования Nintendo Wii U в 2023 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
133
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
4
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
12
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
7
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
35
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
7
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
5
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
99
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
39
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
29
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
1
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
3
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
13

Сейчас обсуждают

Mur
09:56
"США следят за Крымским мостом с помощью беспилотников и самолетов, и готовят новый акт терроризма", - заявил Блювинкин.
Тактильная рубашка Assassin’s Creed Haptic Gaming позволит вам почувствовать боль от ударов
Mur
09:50
Пора бы уже давно прекратить этот трафик вооружения и террористической активности. Все суда под прицелом должны быть потоплены!
Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Владимир Сарычев
09:48
Какие ещё версии есть, товарищи?!))..
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Дядя Z
09:47
завтра все вместе,на белую сволочь
Рулить контрактным производителем SMIC будет ветеран Коммунистической партии Китая
Johan_888
09:44
Гарантия безопасности отозвана в ООН, а дальше акватория объявляется зоной боевых действий, и кто в неё зашёл сам виноват.
Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Star Up
09:38
норм телеф, неплохой варик если кому захочется временами порубится во что то) P.S. у хлайфонщиков в комментах будет гореть, комменты будут по типу: ыы зачем столько оперативы, гейминг мобильный умер, ...
Infinix GT 10 Pro получит 26 ГБ оперативной памяти
Star Up
09:37
хз кто на айфонах играет, но всем норм видимо с фризами
Infinix GT 10 Pro получит 26 ГБ оперативной памяти
daratmp+8tr9d
09:32
А как же The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king? В те времена тоже залипалка на фоне фильмов была
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
Star Up
09:32
давайте мы обойдемся нынешними инкредебил инновейшнс, которые до сих пор от костылей не пофиксили
Новый iPad Air может быть представлен до конца года
Дмитрий
09:24
лучше взять 7700 всетаки 8 ядер и не сильно дороже.
В ряде магазинов Ryzen 5 7600X предлагается дешевле Ryzen 5 7600 — стоимость CPU упала ниже $200
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем