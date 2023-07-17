Скорость ракеты достигает 2.8 Маха

Поставки оружия Украине рассматриваются в России как откровенно враждебный шаг, а так называемые союзники Киева не стесняются в выражениях. Эти ребята откровенно говорят о своём желании уничтожить Россию, а после получить доступ к газу и нефти, на многие десятилетия обеспечив себя дешёвыми энергоносителями. При этом сами поставки оружия не противоречат уставу ООН, а значит реально предъявить европейским странам и США Москва ничего не может. Остаются некоторые непонятные вопросы, на которые никто не обращает внимания. Например, есть мнение, согласно которому подрыв Крымского моста осуществлялся при помощи британских дронов-камикадзе. Кроме того, не обходится без информационной поддержки, включая работу спутников, наводчиков и других разведывательных систем. Проще говоря, поставки оружия – это одно, а вот активное участие в конфликте – совершенно другое. Но пока российские власти не могут и не хотят никому ничего доказывать, а значит опосредованное участие в конфликте Европа сохранит. Что любопытно, США ещё в 2022 году сделали ультимативное заявления, в рамках которого запретили любым странам поставки оружия в Россию. Теоретически, правительство РФ могло сделать также, но в настоящее время все вокруг боятся именно американцев, поэтому даже Китай поставок оружия России не производит.

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Есть основания полагать, что Иран действует в обход грозных предупреждений США, но здесь всё очень сложно, поэтому доказать что-то почти невозможно. По данным международного англоязычного новостного телевизионного канала – WION (вещает в Индии и принадлежит Essel Group), правительство Индии рассматривает возможность поставок сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos в Россию. Генеральный директор компании BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране поделился этой информацией в беседе с журналистами. По словам Ране, данное оружие нового поколения превосходит российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», а Россия в настоящее время не имеет аналогов на вооружении. Заключение сделки по поставкам ракет BrahMos в Россию может стать знаковым событием, свидетельствующим о том, что Индия и Россия, два стратегических союзника, поменялись местами в процессе сотрудничества в области вооружений.

Ране также отметил, что его компания рассматривает Россию как потенциальный рынок для поставок своих ракет, особенно версий BrahMos воздушного базирования. Он отметил, что ракеты П-800 «Оникс» производятся в России и являются предшественниками BrahMos и уступают им по характеристикам. Ране также выразил мнение, что если бы Россия закупила индийское вооружение до начала спецоперации на Украине, то это позволило бы ей расширить свой арсенал. Похоже, до завершения конфликта, Индия поставок проводить не планирует, но надеется после подписания мирных соглашений получить новые заказы на поставки вооружений от российской стороны.

Напомним, разработка ракеты П-800 «Оникс» началась ещё при СССР, а противокорабельная ракета способна наносить удары также и по наземным целям. Ракета применялась в Сирии и в Украине, где демонстрировала высокую эффективность. Стоит понимать, что крылатая ракета BrahMos основана на российской П-800 «Оникс», но с тех пор претерпела значительных изменений и далеко ушла от своей предшественницы. Согласно официальным данным, речь идёт о гиперзвуковой ракеты, которая способна двигаться со скоростью до 2.8 Маха, что составляет около 3000 километров в час. Интегрировать ракету можно в подводные лодки, корабли береговой охраны, с также существующие в РФ самолёты, например в Су-30МКИ. По сути не придётся даже переделывать держатели, при этом скоростные показатели позволяют обходить значительное количество систем ПВО.

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В WION отмечают, что в последнее время Москва реимпортирует из стран Азии, включая Индию, различные детали и оборудование для танков и ракет, которые ранее были проданы иностранным покупателям. Это может свидетельствовать о планах по модернизации и повторному использованию старых российских танков Т-72, которые находятся на хранении. Однако подробности подобных поставок журналисты уточнять не стали.