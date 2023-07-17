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The Wall Street Journal: как США грабят Европу, а Германия быстро превращается в Эквадор
Уже вскоре экономический разрыв между США и Европой будет такой же большой, как сегодня между ЕС и Эквадором

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В последнее время становится всё очевиднее, что собственные финансовые трудности США намерены решать за счёт Европы. В целом, янки никогда не платили за себя из своего же кармана, предпочитая зарабатывать на последствиях Второй мировой и других международных кризисах. Там веками использовали рабский труд, ну а сегодня не нашли ничего лучше, чем перетянуть на себя основные технологические компании Старого света. По данным The Wall Street Journal если сравнивать экономику Еврозоны с американской, то за последние 15 лет экономический рост Еврозоны составил всего лишь 6%, в то время как американский ВВП вырос на 82%. Фактически, сегодня США почти в 2 раза превосходят экономику Еврозоны, а разрыв растёт. 

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Кто-то скажет, что речь преимущественно идёт о технологических пузырях, поскольку оценочная стоимость таких компаний, как Google и Apple за 15 лет увеличилась на порядок, но дело даже не в этом. По данным аналитиков, в последние годы наблюдается ухудшение экономической ситуации в Европе, что приводит к обнищанию населения и ухудшению показателей доходов. Согласно данным, за последние 15 лет европейцы столкнулись с трудностями и потерями в экономическом развитии. Рост доходов населения остановился, а экономика упёрлась в стену. Если в некоторых странах какие-то подвижки и есть, то они больше напоминают топтание на месте, а в последние годы всё стало ещё хуже. Многие эксперты полагают, что Европу накроет рецессия, а санкции против России окончательно похоронят надежды европейских элит. 

Отмечается, что если сравнивать с 2019 годом, который можно назвать последним, когда экономика была стабильной (до пандемии коронавируса), то можно сделать вывод, что в Германии реальные доходы упали на 3%, в Италии и Испании на 3.5%, а в Греции на 6%. А вот в США доходы выросли на целых 6%. Потребление мяса в Германии снизилось на 8%, достигнув самого низкого уровня с 1989 года. Во Франции потребление продуктов питания упало на 16%, что стало одной из главных причин недавних погромов. В целом, средний уровень бедности в европейских странах уже превышает уровень бедности во всех американских штатах, за исключением Айдахо и Миссисипи. Аналитики говорят о том, что к 2035 году разрыв между США и Европой будет сравним с разрывом между Японией и Эквадором. Кроме того, деиндустриализация Европы, с переносом производств в США и Азию, угрожает превратить Германию в «ржавый пояс» Евросоюза.

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США являются главным бенефициаром процесса разрушения европейской экономики, так как капиталы, предприятия и квалифицированные кадры перетекают именно в Америку. Что любопытно, европейские элиты смотрят на всё это спокойно, не афишируя неудобные цифры и не собираются предпринимать каких-либо шагов, способных остановить зарвавшихся янки. США откровенно грабит Старый свет, ну а эксперты полагают, что в будущем всё это может вызвать социальные и политические потрясения в стремительно беднеющей Европе. Вначале к власти могут прийти правые и левые радикалы, ну а следом по Европе прокатится волна революций. В такой ситуации сохранение статус-кво между Вашингтоном и Брюсселем становится все сложнее, что может усилить позиции Китая и России в их противостоянии с США за контроль над Европой.

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#аналитика #экономика
Источник: wsj.com
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