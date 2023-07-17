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Правительство Германии тратит на парикмахеров миллионы евро – причёска Бербок стоила €130 000
Именно в такую сумму обошлась причёска главы МИД Германии в 2022 году

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Если мы с вами отмотаем немного времени назад и вспомним события осени 2022 года, то на ум приходят опасения немецкого правительства относительно нехватки газа в хранилищах. Напомним, тогда было решено отказаться от российских энергоносителей, ну а после подрыва Северных потоков казалось, что немцы и вовсе замёрзнут в своих жилищах. Стоимость электричества выросла, а горячая вода совершенно неожиданно превратилась в инструмент для политических манипуляций. Тогда известные политики делали крайне любопытные заявления, призывая народ ограничить потребление электричества и тёплой воды. Министр здравоохранения Германия уверяла, что если 2 недели не мыться, то тело начинает раскрываться природе, а это крайне полезно для здоровья. Отдельные уникумы предлагали обтираться влажными тряпками, а сам Шольц и вовсе уверял немцев в том, что испытывает те же трудности, что и рядовые граждане. Популисты требовали наказывать тех, кто не снижает потребление горячей воды, ну а благодаря относительно тёплой зиме никаких проблем не возникло. Неясно, что ждёт немцев следующей зимой, но пока в прессу попали крайне неожиданные факты, свидетельствующие о том, что правящие элиты и не собирались экономить, переложив всю тяжесть коммунальных тарифов на население. 

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По данным газеты Bild, за полгода текущего года правительство Германии потратило более 450 тысяч евро на услуги парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов для федеральных министерств. Рост таких расходов уже вызвал бурное обсуждение в прессе, а рядовые немцы высказывают своё мнение в социальных сетях. Суть сводится к тому, что федеральное правительство и не думало экономить, при этом требовало от населения бережливости и сокращения потребления ресурсов. В рамках парламентского запроса депутата партии «Альтернатива для Германии» стало известно о значительных затратах правительства на внешний вид своих членов. Что любопытно, финальная сума засекречена, а в указанные выше 450 тысяч евро не включены расходы на штатных сотрудников правительства (парикмахеров и косметологов), оказывающих такие услуги членам правительства. 

Журналисты Bild пишут, в прошлом году глава МИД Германии Анналена Бербок умудрилась потратить на косметолога 130 тысяч евро. Но есть и другие, а общая сумма превышает несколько миллионов долларов. Известный эксперт по государственному праву профессор Кристиан Хильгрубер отмечает, что в соответствии с законами федеральное правительство должно придерживаться принципа экономии. По его мнению, рост представительских расходов при Шольце вызывает сомнения с юридической и политической точек зрения. Он считает, что правительству следует больше сосредоточиться на социальной сфере, а не причёсках. Вообще, не только действующие политики, но и бывшие используют государственные средства на представительские расходы. Так, недавно стало известно, что ранее занимавшая пост канцлера Ангела Меркель оплачивает из государственных средств услуги помощницы, занимающейся её причёской и макияжем.

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Президент Германского Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель считает, что налогоплательщики не могут понять, почему им приходится оплачивать услуги парикмахеров и визажистов для политиков. Он предлагает сократить расходы до минимально необходимых и, если возникают сомнения, должным образом обосновать их. В противном случае, политики должны оплачивать такие расходы из собственных средств. В прошлом подобные затраты государственных и общественных фондов могли привести к концу политической карьеры. К примеру, в 1994 году бывшая глава берлинского отделения партии СвДП Карола Фрайфрау фон Браун была вынуждена уйти в отставку после выяснения факта использования партийных средств на парикмахера. Это было политически неправильно, но юридически она не была привлечена к ответственности, а расследование было прекращено прокуратурой. Сегодня всё изменилось. Получается, что на публике политики рассказывают об экономии, а в кулуарах устраивают пиры из деликатесов, покупают дорогостоящую одежду и используют услуги косметологов за государственный счёт. Ну а обычных немцев запугивают российской угрозой, чтобы местное население не думало о реальных проблемах в стране. 

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#политика #интересное
Источник: bild.de
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