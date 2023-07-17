Спустя 35 лет после своего выхода оригинальная консоль всё ещё интересна сообществу энтузиастов

Game Boy считается одной из самых желанных игровых приставок за всю историю. Портативная консоль была небольшая, что делало её идеальным спутником во время путешествие и в целом она прекрасно помещалась в школьный портфель. Стоимость была невысокой, а количество игр поражало воображение. Спустя более 35 лет после выпуска Game Boy, энтузиасты и геймеры продолжают проявлять интерес к легендарной портативной игровой консоли. Они находят новые моды и хаки для ретро-устройства, а недавно была произведена даже попытка разгона аппаратной части при помощи Super Game Boy.

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Напомним, Super Game Boy – это аксессуар, позволяющий Super Nintendo Entertainment System (NES) воспроизводить игры с Game Boy. Хотя Game Boy и Super NES являются разными устройствами, Super Game Boy использует оборудование Game Boy для эмуляции игр на Super NES. Как стало известно, пользователь, известный как nensondubois, недавно разработал ROM-хак для игры World Heroes 2 Jet, который даёт дополнительный буст Super Game Boy. Взлом включает в себя активацию турбо-режима, который позволяет работать устройству на частоте 5.35 МГц. В прессу попали звуковые образцы и короткое видео, демонстрирующее работу разогнанного устройства. Однако из-за аппаратных ограничений некоторые графические сбои неизбежны.

Напомним, Game Boy получила процессор Sharp LR35902, разработанный на основе чипов Intel 8080 и Zilog Z80. Этот 8-битный процессор способен работать на тактовой частоте 4.19 МГц. Что любопытно, у Super Game Boy тактовая частота процессора равна 4.295 МГц, что позволяет играм на этом устройство работать на 2.4% быстрее. Заметить искажения звука сложно, ну а сам Super Game Boy не имеет соединительного порта, чтобы избежать десинхронизации с обычным Game Boy из-за разницы в тактовой частоте.

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В качестве любопытного решения в эксклюзивно в Японии Nintendo выпустила эксклюзивную версию Super Game Boy, которая была модернизирована и включала специальный кварцевый осциллятор, синхронизирующий тактовую частоту с Game Boy. Кроме того, был доступен специальный интерфейс, позволяющий наладить совместную многопользовательскую игру. Судя по всему Nintendo изначально знала о существовании турбо-режима, но заблокировала его на Super Game Boy. По данным энтузиастов, код недоступен через BIOS Super Game Boy на стороне игровой приставки Game Boy. А вот через интерфейс Super NES получить к нему доступ можно, чем и воспользовались любители модификаций.