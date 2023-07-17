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Энтузиаст разогнал Super Game Boy до 5.35 МГц и нашёл в приставке заводской турбо-режим
Спустя 35 лет после своего выхода оригинальная консоль всё ещё интересна сообществу энтузиастов

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Game Boy считается одной из самых желанных игровых приставок за всю историю. Портативная консоль была небольшая, что делало её идеальным спутником во время путешествие и в целом она прекрасно помещалась в школьный портфель. Стоимость была невысокой, а количество игр поражало воображение. Спустя более 35 лет после выпуска Game Boy, энтузиасты и геймеры продолжают проявлять интерес к легендарной портативной игровой консоли. Они находят новые моды и хаки для ретро-устройства, а недавно была произведена даже попытка разгона аппаратной части при помощи Super Game Boy.

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Напомним, Super Game Boy – это аксессуар, позволяющий Super Nintendo Entertainment System (NES) воспроизводить игры с Game Boy. Хотя Game Boy и Super NES являются разными устройствами, Super Game Boy использует оборудование Game Boy для эмуляции игр на Super NES. Как стало известно, пользователь, известный как nensondubois, недавно разработал ROM-хак для игры World Heroes 2 Jet, который даёт дополнительный буст Super Game Boy. Взлом включает в себя активацию турбо-режима, который позволяет работать устройству на частоте 5.35 МГц. В прессу попали звуковые образцы и короткое видео, демонстрирующее работу разогнанного устройства. Однако из-за аппаратных ограничений некоторые графические сбои неизбежны.

Напомним, Game Boy получила процессор Sharp LR35902, разработанный на основе чипов Intel 8080 и Zilog Z80. Этот 8-битный процессор способен работать на тактовой частоте 4.19 МГц. Что любопытно, у Super Game Boy тактовая частота процессора равна 4.295 МГц, что позволяет играм на этом устройство работать на 2.4% быстрее. Заметить искажения звука сложно, ну  а сам Super Game Boy не имеет соединительного порта, чтобы избежать десинхронизации с обычным Game Boy из-за разницы в тактовой частоте. 

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В качестве любопытного решения в эксклюзивно в Японии Nintendo выпустила эксклюзивную версию Super Game Boy, которая была модернизирована и включала специальный кварцевый осциллятор, синхронизирующий тактовую частоту с Game Boy. Кроме того, был доступен специальный интерфейс, позволяющий наладить совместную многопользовательскую игру. Судя по всему Nintendo изначально знала о существовании турбо-режима, но заблокировала его на Super Game Boy. По данным энтузиастов, код недоступен через BIOS Super Game Boy на стороне игровой приставки Game Boy. А вот через интерфейс Super NES получить к нему доступ можно, чем и воспользовались любители модификаций. 

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#разгон #game boy #super game boy
Источник: tomshardware.com
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