Теперь можно не только увидеть, но и почувствовать боль главного героя во время прохождения

Если посмотреть на компьютерные игры, которые были выпущены всего 20 лет назад, а после сравнить их с новинками последних лет, то вы сможете убедиться в том, что там улучшилась не только графика, но и увеличился уровень реализма. Похоже, игры становятся всё более похожи на кино, а через какое-то время мы научимся создавать виртуальные миры, которые будет невозможно отличить от реальности. Ну а поскольку одной лишь визуальной составляющей недостаточно, то в ход идут самые необычные технические средства. Например, высоким спросом пользуются продвинутые наушники, позволяющие услышать приближение влага с точностью до нескольких сантиметров. Появляются необычные приспособления, насыщающие комнату запахами, ну а одним из самых необычных технических новшеств может стать футболка, с функцией тактильной обратной связи.

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Суть технологии в том, что вы начнёте чувствовать на своём теле все удары судьбы, которые приходится испытывать герою компьютерной игры Assassin's Creed Mirage. Футболка создаётся силами компании OWO при поддержке Ubisoft. Устройство работает следующим образом: каждый раз, когда главный герой падает, получает удары или ножевые ранения, происходил сжатие соответствующих участков на вашем теле. Это позволит вжиться в роль и точно понравится хардкорным геймерам, которые не могут жить без сложных вызовов.

Сообщается, что футболка с тактильной обратной связью Mirage станет частью ограниченной серии из 100 единиц и основана на премиальном тактильном предложении OWO – Founder Limited Edition и включает 10 точек, способных передавать тактильные ощущения различной силы. Проще говоря, во время игры футболка может сжиматься и разжиматься в определённых участках, имитируя происходящее на экране и вызывая у геймера болевые ощущения. Происходит это за счёт использования электродов высокой проводимости 100 Ом, а подключение осуществляется по Bluetooth 5.2. Заявлен ёмкий аккумулятором, зарядка осуществляется через порт USB Type-C, а время работы доходит до 8 часов. В комплекте с футболкой идёт лицензионная копия с игрой, а также сменные аксессуары. Сама футболка сделана с использованием лайкры, а значит даже после 8-часового забега на ней не останется следов пота.

Для активации нужно скачать мобильное приложение, которое позволит индивидуально настроить силу сжатия, определив уникальный болевой порог. С помощью этого пользователи могут сделать так, чтобы пуля казалась небольшим уколом, или приводила к действительно некомфортным ощущениям. Среди заявленных технологий есть следующие тактильные ощущения: ветер, вибрации, свободное падение, ножевые ранения, серьёзные ранения живота и выстрелы, включая кровотечения. Отдельно указывается, что реального ущерба организму всё это не принесёт, а речь исключительно об ощущениях пореза или ранения. Известно, что рубашка также поддерживает некоторые другие игры. Например: Halo Infinite, Apex Legends, Half-Life: Alyx (VR), CS:GO и Valorant. Напомним, выход Assassin's Creed Mirage запланирован на 12 октября 2023 года для платформ PC, PlayStation, Xbox и Amazon Luna. Игра также будет доступна для всех подписчиков Ubisoft+.

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