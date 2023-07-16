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Если вы давно не заглядывали в компьютерные магазины, а сегодня решили купить новенький системный блок, то можете столкнуться с неожиданным повышением стоимости комплектующих. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь курс рубля резко пошёл вниз, а перспективы роста национальной валюты призрачны. Именно поэтому вам придётся платить больше, тогда как в США и Европе любителей компьютерных игр поджидают скидки. К примеру, в пятницу в Newegg геймеры могли купить GeForce RTX 4060 Ti производства MSI всего за 380 долларов. Это на 20 долларов дешевле рекомендованной стоимости, но и это ещё не всё.

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В тот момент можно было воспользоваться купоном, а в результате конечная цена снижалась до 334 долларов. Предложение висело всего пару часов, но дело даже не в количестве акционных видеокарт, ведь заметен тренд на снижение стоимости по всему миру, тогда как рублёвые цены постоянно растут. Сегодня мы не будем травмировать вас другими выгодными предложениями на рынке США, а попытаемся собрать недорогую систему в российской рознице. Остановимся на добротном компьютере для 1080р, который полностью удовлетворяет запросы экономных геймеров и способен тянуть все игры на высоких графических настройках.

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Поскольку мы хотим получить не только современную, но и экономную систему, то остановимся на процессоре Ryzen 5 4500. Это не самый прокачанный камень, который вам может попасться в рознице, но для наших нужд хватит и его. Здесь вас ждут 6 ядер, хотя тактовая частота немного удручает. Ясно одно, для перехода на разрешение 2К вам потребуется более мощный процессор, но в данном случае Ryzen 5 4500 сможет неплохо справляться со своими задачами. Рекомендуем не гонять его в синтетических тестах, а вот в играх камень покажет себя с лучшей стороны. Стоит такое чудо технологической мысли всего 7 тысяч рублей и представляет собой лучшее предложение на рынке в своём ценовом сегменте.

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Было бы глупо брать дорогую материнскую плату, поэтому мы полагаем, что MSI A520M-A PRO на чипсете А520 достаточно для наших потребностей. Вообще, указанная материнская плата могла бы справиться и с более мощным камнем, но в нашем случае апгрейд в ближайшие годы не планируется, ну а сама платформа АМ4 уже ушла в тираж. Продвинутые пользователи и энтузиасты относятся к подобным материнским платам с лёгким презрением. Причина в том, что A520M-A PRO напрочь лишена разгонного потенциала. Можно было бы с экспертами поспорить, но мы не будем, ведь наша сборка нуждается в качественном продукте, а диванные оверклокеры пусть и дальше покупают материнские платы за 30 тысяч рублей. Добавим, что здесь присутствуют все основные интерфейсы, включая М.2 и PCIe 3.0. Более нового PCIe 4.0 нет, но мы и не планировали покупать дорогой твердотельный накопитель.

С оперативной памятью мудрствовать не будем, купив две линейки Kingston Fury Beast Black. DDR4 сегодня стоит очень дёшево, а в целом ОЗУ в последние годы сильно подешевела. Скоростные показатели соответствуют средним на рынке, ну а 16 Гб достаточно для стабильной работы системы и запуска любых приложений. Играм в 1080р столько оперативной памяти не требуется, поэтому у вас останется значительный запас. Мало ли, вдруг вы заходите податься в блогеры или начать записывать игровой процесс на видео.

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Как мы уже писали выше, отдельные комплектующие сильно подорожали, поэтому приходится идти на компромисс. Пожалуй, Radeon RX 6600 может стать оптимальным решением для геймеров, у которых монитор имеет разрешение дисплея 1080р. Скорости у видеокарты хватит для указанных выше требований, ну а при помощи технологии масштабирования можно увеличить жизненный цикл системы на пару лет. Radeon RX 6600 имеет 8 Гб видеопамяти и в целом не считается требовательной к блоку питания. Это значит, что мы с вами сможем немного сэкономить при выборе других комплектующих. Как уже было сказано выше, неясно, сможет ли рубль к осени отыграть хотя бы часть падения. Именно поэтому берём Radeon RX 6600, поскольку сидеть в ожидании чуда можно бесконечно долго.

Сегодня многие геймеры покупают твердотельный накопитель на 2 Тб. Если у вас есть лишние деньги, то мы не против, но пока рекомендуем остановиться на ADATA Legend 800. Перед вами компромиссная модель объёмом 1 Тб. Давайте перечислим её сильные стороны. Прежде всего вам понравится высокая скорость чтения и записи. Нечто подобное производства Samsung стоит на несколько тысяч дороже. При этом у вас остаётся время работы на отказ до 1.5 миллиона часов, а ресурс перезаписи составляет 600 Тб. Получается, что вы 600 раз можете перезаписать весь объём вашего накопителя. В сети приводятся среднесуточные показатели использования памяти на твердотельных накопителях. Принято считать, что обычный пользователь не тратить больше 150 Гб в сутки с учётом работы операционной системы, игр и интернете. Даже если предположить, что вам потребуется в 2 раза больше, то жизненный цикл составит 2000 дней или 5.5 лет. Учитывая невысокую стоимость можно брать и не волноваться, а ведь при обычном сценарии можно рассчитывать на все 10 лет.

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Как мы уже писали выше, выбранная видеокарта позволяет купить маломощный блок питания. Так, можно было бы взять блок до 500 Вт, но мы предлагаем обратить внимание на Chieftec Element мощностью 600 Вт. Разница с менее мощными моделями там небольшая, но дополнительные 100 Вт дают нам определённые преимущества. Прежде всего вы можете увеличить быстродействие своего компьютера за счёт покупки более дорогой видеокарты или процессора в будущем. Блок питания выдержит, ну а пока дополнительная мощность пойдёт на пользу вашим ушам. Многие эксперты уверяют, что блок питания не должен работать на пределе мощности. В нашем случае запас достаточный, а значит система будет не только надёжной, но и тихой. Кстати, Chieftec Element поддерживает Сертификат 80 PLUS Bronze, а значит система окажется ещё и энергоэффективной. Для недорогой сборки большего и не нужно.

При выборе корпуса предлагаем вам руководствоваться несколькими переменными. Прежде всего обратите внимание на материнскую плату, которая выполнена в форм-факторе mATX. Она имеет небольшой размер, что позволяет нам установить её в компактный корпус. Следом смотрим на видеокарту, которая имеет небольшие размеры, а значит AeroCool CS-107 v2 Black подходит по этим двум параметрам. Он небольшой и имеет продуманную структуру расположения комплектующих. Одним словом, корпус может затеряться даже на рабочем столе, а приятный дизайн порадует любителей подсветки. Но есть ещё один момент, на который многие покупатели компьютеров не обращают внимания. Дело в том, что даже нетребовательному процессору и не самой дорогой видеокарте требуется отвод тепла и приток воздуха. Увы, но большая часть системных блоков напрочь лишена дополнительных кулеров. AeroCool CS-107 v2 Black имеет 1 вентилятор на 120-мм на задней панели и 2 вентилятора на 120-мм на передней панели. Место для установки Radeon RX 6600 имеется, ну а на выходе мы получаем недорогую, но перспективную игровую станцию. Если сложить все комплектующие, то мы получим чуть меньше 60 тысяч рублей или 665 долларов. Очень неплохо, ведь такая сумма по силам каждому работающему геймеру, ну а игровой потенциал нашего компьютера позволяет забыть о курсовых перепадах национальной валюты и жадности Дженсена Хуанга как минимум на 3 года.