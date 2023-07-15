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Илон Маск рассказал о целях xAI и предпочтет сесть в тюрьму, но не отдать контроль правительству США
По мнению Илона, важнее всего общественное благо

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Ещё до появления ChatGPT и аналогичных ботов на основе искусственного интеллекта Илон Маск призывал разработчиков подобного программного обеспечения остановиться. По мнению миллиардера, если есть риск выхода ИИ из-под контроля, то нужно предпринять меры для противодействия опасностям, которые таит компьютерный разум. Казалось, что основатель Tesla займётся вопросом регулирования отрасли, пытаясь договорить со всеми значимыми игроками, используя свой авторитет, но вместо этого Илон просто основал компанию XCorp и объявил о своём желании создать безопасный для человечества ИИ. Якобы, модель xAI сможет понять все аспекты существования жизни во Вселенной, что гарантирует людям безопасность. По словам Маска, наиболее точное слово, которое будет описывать новую платформу – это любопытство. ИИ сам сможет выбирать, на какие вопросы ему отвечать, ну а эксперты полагают, что в настоящее время проект находится на стадии раннего теста, а значит никаких результатов нет. Несмотря на это Илон уже делает громкие заявления, ну а ранее стало известно о том, что он купил у NVIDIA 10 000 специализированных графических процессоров для обучения своего ИИ. 

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При этом миллиардер готов пойти в тюрьму, если увидит, что значительные общественные интересы могут пострадать от попыток правительства взять его компанию под свой контроль. Стоит отметить, что Маск собрал под своё крыло команду высококвалифицированных специалистов, которые долгое время работали на переднем краю в области разработок ИИ. Ну а поскольку никаких новых прорывов по xAI нет, то бизнесмен решил поделиться своим видением относительно перспектив существования ИИ в США и в мире. Выяснилось, что он решительно против вмешательства государства и использования так называемой национальной безопасности, когда речь заходит о разработках в сфере ИИ. Илон напомнил, что основная цель xAI состоит в построении такой модели искусственного глобального интеллекта (AGI), которая способна понять всё. Миллиардер признаёт, что в настоящее время такая технология существует только в теории, поскольку современные ИИ не способны отвечать на вопросы, выходящие за рамки общих знаний. 

Так, современные нейросети и ИИ больше похожи на продвинутые математические модели, которые способны использовать те или иные знания для генерации заданных последовательностей в уже исследованных областях. Проще говоря, машина может нарисовать картину или написать книгу, но оба художественных произведения будут копировать уже существующие материалы. Тогда как создать уникального героя или новый жанр ИИ пока не способен. Маск отмечает, что для определения целостности AGI нужно для начала понять, способна ли машина решить хотя бы одну глобальную проблему, с которой не может справиться человечество. Основываясь на своём опыте в Tesla, Илон считает, что создание AGI будет казаться человечеству лишь одним из этапов в будущем. По его мнению, понимание основ AGI может помочь xAI избежать принятия неверных решений и отказаться от «грубой силы». Так, далеко не все вопросы решаются путём использования гигантских ресурсов. Например, платформа потребует огромных вычислительных мощностей, но управлять всем этим сможет небольшая команда. 

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Беседа приняла интересный оборот, когда один из слушателей спросил Маска, как он остановит захват AGI со стороны государства. Миллиардер ответил, что в США развитая правовая система, а это очень важно в борьбе против таких подобных попыток. Он признал, что риск существует, но добавил, что в США есть механизмы правовой защиты, ограничивающие вмешательство правительства в частные сферы. При этом Илон признал, что в основе требованиям к разработчикам ИИ должны лежать принципы национальной безопасности. В целом насколько глубоко правительство проникает в сферу частных интересов, в значительной степени зависит от готовности компании сопротивляться запросам со стороны регулирующих органов. В пример миллиардер привёл свою деятельность в Twitter. Так, если раньше социальная сеть автоматически подтверждала все запросы регулятора, то с недавнего времени были приняты более строгие меры. К примеру, все запросы от правительственных организаций тщательно проверяются, а сам он готов обжаловать неправомерные требования государства. По мнению Илона, люди должны быть в курсе давления со стороны правительства, поскольку важнее всего в данном случае общественные интересы. Макс полагает, что граждане в любой момент могут поднять тревогу и выступить против вмешательства со стороны правительства. Миллиардер ещё раз подтвердил, что готов сесть в тюрьму, если поймёт, что другого выхода нет, а требования государства противоречат общественным интересам. 

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#илон маск #xai
Источник: wccftech.com
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