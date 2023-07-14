Бывший премьер Британии демонстрирует неожиданную потерю памяти

Британские политики часто сталкиваются с телефонными скандалами, и на этот раз в центре внимания оказался Борис Джонсон. Бывший премьер совершенно случайно забыл пароль от своего служебного смартфона iPhone, на котором хранилась вся его переписка в WhatsApp, и теперь следователи пытаются получить доступ к этим сообщениям. Напомним, Бориса до сих пор обвиняют в организации вечеринок в период пандемии, которые (предполагается) организовывались через WhatsApp. Однако есть и более важная причина, на основании которой следствие хочет вернуть контроль над аппаратом. Известно, что премьер вёл переписку в WhatsApp с множеством мировых лидеров, включая наследного принца Саудовской Аравии.

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В Times пишут, что Джонсон как ни пытался, так и не смог вспомнить код доступа к своему бывшему смартфону, которым он перестал пользоваться в мае 2021 года из-за проблем с безопасностью. Представитель Бориса информацию не комментирует. На этом фоне появились опасения, что устройство может автоматически отключиться, а все данные сотрутся, если будет введён неверный код. Адвокаты бывшего премьера долгое время уверяли, что находящиеся на смартфоне материалы не имеют отношения к делу, но проиграли судебный иск на прошлой неделе.

Правительству дали срок до четырёх часов дня понедельника 10 июля для предоставления всех материалов следствию. И вот здесь совершенно неожиданно оказалось, что Борис не помнит пароль. По данным следствия, телефон был выключен и больше не активировался с мая 2021 года, хотя до этого номер использовался целых 15 лет. В настоящее время телефон находится у адвокатов Джонсона, и бывший премьер обратился к экспертам по безопасности в правительстве с просьбой помочь получить доступ к его содержимому. Представитель Джонсона заявил, что назначенные правительством технические эксперты продолжают работу по безопасному извлечению материала из устройства, а бывший премьер готов сотрудничать с расследованием и не намерен ничего скрывать.

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Многие в Лондоне хотели бы получить доступ к переписке Бориса. Однако теперь этим ребятам приходится сталкиваться с новой проблемой. Похоже, самые очевидные варианты типа «1234» или год рождения королевы не сработали. Сам Борис утверждает, что отказался от использования смартфона из-за проблем с безопасностью. Неясно, о чём речь, ведь Apple выпускает обновления безопасности как минимум 5 лет после выхода смартфона на рынок. Напомним, ранее телефон Лиз Трасс был взломан хакерами, и её разговоры оказались доступны прессе. В итоге оттуда были извлечены данные о поставках вооружения в Украину. Есть все основания полагать, что Джонсон пытается скрыть какую-то информацию от следствия, надеясь похоронить тайны Консерваторов как можно глубже. К несчастью для бывшего премьера у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать смартфоны Apple. Чем история закончится, и что будет обнаружено на смартфоне Бориса, нам ещё только предстоит узнать.