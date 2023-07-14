За телевизор придётся расплатиться конфиденциальными данными

Есть мнение, что через 20 лет большая часть рабочих мест отойдёт умным машинам, а люди начнут жить в идеальном мире. Там не будет военных конфликтов и политических дрязг, а человечество сможет проводить время на вечном отдыхе. Не придётся работать и думать о покупке еды, ведь за вас всё это сделает искусственный интеллект. Государство начнёт платить людям фиксированный доход, а вся электроника станет бесплатной. При этом количество рекламы достигнет невероятных показателей, а за всё это мы будем платить своей конфиденциальностью. Не исключено, что всё это досужие фантазии, ведь фантасты часто ошибаются. И всё же, есть реальные предпосылки опасаться такого развития событий, о чём мы и поговорим ниже.

реклама

Как стало известно, компания Telly начала отправку бесплатных телевизоров с неотключаемой рекламой. Руководство заявило, что планирует отправить 500 000 телевизоров до конца 2023 года, а в 2024 году – несколько миллионов. Телевизоры Telly отличаются наличием дополнительного экрана под 55-дюймовым 4K-дисплеем, который показывает неотключаемую рекламу. Пользователь должен согласиться на сбор и использование данных о просмотренном контенте рекламодателями. Дополнительный экран также может использоваться для отображения виджетов с новостями, спортивными результатами, погодой и другой информацией. Телевизор оснащён камерой для фитнес-программ и видеоконференций, а также встроенными играми.

Компания Telly объявила о сотрудничестве с Nielsen для сбора и анализа данных о зрителях и эффективности рекламы. Эти данные будут продаваться рекламодателям и разработчикам телевизионных программ. Компания также сотрудничает в этой области с Microsoft. Первые клиенты, получившие телевизоры Telly, примут участие в программе публичного бета-тестирования, что позволит им использовать дополнительные функции, такие как интеграция со Spotify, LiveOne и Zoom. Telly поставляется с ТВ-брелоком Google TV и может использоваться с другими устройствами потокового вещания.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Генеральный директор компании Telly Илья Позин отметил, что озвученная инновационная бизнес-модель, основанная на рекламе, позволяет предложить бесплатные телевизоры для потребителей. Он заявил, что компания с радостью начинает поставки потребителям самого интеллектуального телевизора, когда-либо созданных человеком. Позин уверен в том, что в будущем значительная часть телевизоров будет бесплатной, а пользователи начнут оплачивать только за контент. Количество людей, записавшихся в список ожидания, не указывается, но эксперты полагают, что любителей бесплатного сыра найдётся очень много.