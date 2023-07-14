В Турции заявили, что не понимают, что вообще происходит, поскольку все пояснения русским уже были даны

Известно, что Эрдоган пытается балансировать между требованиями США, обязательствами перед НАТО, желанием войти в Евросоюз и выгодами, которые несёт сотрудничество с Россией. В последнее время в отношениях между Турцией и РФ сформировалась напряжённость, а пресса трактует происходящее неоднозначно. Кто-то говорит о том, что это был удар в спину, тогда как власти Турции заявляют, что Москва уже получила исчерпывающие пояснения относительно передачи Зеленскому бойцов подразделения Азов (считается террористическим и запрещён в РФ). Правящая партия справедливости и развития подтвердила, что ситуация прояснилась, и напряжённость в отношениях с Кремлём отсутствуют.

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Председатель фракции Омер Челик не сообщил подробностей о переговорах, а вот Эрдоган заявил о том, что наблюдается нормализация ситуации и уверяет прессу в том, что после передачи командиров Азова в Украину сделал всё возможное для разрешения образовавшихся противоречий. Эрдоган сообщил, что намерен обсудить этот вопрос президентом России в рамках визита Путина в Турцию в августе. Что любопытно, глава МИД России отказался раскрывать содержание переговоров по этому вопросу.

А вот пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не была уведомлена заранее. Песков отметил, что нарушение договорённостей никого не красит и связал решение Турции с провалами ВСУ в контрнаступлении. Напомним, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров заявил, что произошедшее нарушает договорённости. Глава СВР Нарышкин выразил недовольство ситуацией и отметил, что она нехорошо характеризует Турцию. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Журова предположила, что президент Украины мог дать гарантии Эрдогану относительно использования командиров вне зоны боевых действий.

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Ранее Эрдоган заявил, что ничего не нарушал, поскольку договора с Россией не было, а вопрос лежит в плоскости соглашений между Москвой и Киевом. При этом Сеймур Херш уверяет, что Байден пообещал президенту Турции 13 миллиардов долларов, поскольку США нужна была хотя бы какая-то показательная победа перед саммитом НАТО. Формально Турция в нужное время и в нужном месте сделала все заявления, которые были выгодны США, но пока неясно, какую цену заплатят за всё это обе стороны. Не факт, что США и Турция вообще собираются исполнять взятые на себя обязательства.