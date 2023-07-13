37% подводных лодок США находятся на ремонте

Прежде всего нужно понимать, что Китай не создаёт угрозы для США своим флотом и авиацией, поскольку предпочитает держать оружие в своей стране. Ну а Америка не только постоянно устраивает провокации, но и стремится принудить соседей Китая к более агрессивным действиям. Например, проталкиваются инициативы, в рамках которых Япония и Австралия начнут создавать Китаю определённые сложности. При этом многие аналитики полагают, что в ходе открытого противостояния у США нет никаких шансов. Если речь не дойдёт до обмена ядерными боеголовками, то наступательная операция по уничтожению китайского флота и противовоздушной обороны обойдётся для янки слишком дорого. Предполагается, что КНР получит превосходство благодаря использованию гиперзвуковых ракет, ну а мощная ПВО вместе с авиацией подавит любые попытки США и союзников нанести Китаю удар с воздуха.

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Стоит отметить, что всё это теория, тогда как на практике американский флот напоминает бравого бойца, все победы которого далеко, а сам он с трудом ходит и явно не демонстрирует былой удали. Согласно отчёту Конгресса США, более трети ударных подлодок выведены из боевого состава для проведения ремонтных работ. В текущем году 37% из 49 субмарин находятся на техническом обслуживании, в то время как в 2022 году данный показатель составлял 33%, в 2017 году – 28%, а в 2015 году – 19%. Задержки на верфях стали причиной скопления очереди из подлодок, требующих ремонта. Например, 20 месяцев назад подводная лодка USS Connecticut проекта Seawolf II, находившаяся в Южно-Китайском море, столкнулась с подводной скалой. Предполагается, что возвращение данной субмарины в строй будет возможно только в начале 2026 года.

Представители Конгресса США считают, что причины сбоев в ремонтных работах связаны с недостаточным количеством рабочих, ограниченными производственными мощностями на верфях и проблемами в цепочке поставок. Аналитики отмечают, что подобное состояние ударного подводного флота США указывает на неготовность американского флота к потенциальному противостоянию с Китаем. В очередном докладе Военно-морской институт США (был представлен в мае текущего года) указал на неутешительный прогноз относительно китайского флота. Отмечается, что ВМС Китая вырастет до 440 боевых кораблей к 2030 году, в то время как общее число кораблей США к тому же году составит всего 290.

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Эксперты указывают на многочисленные боевые симуляции, проведённые Пентагоном в последние месяцы. Предполагается, что военное ведомство пытается изучить сценарии возможного конфликта с Китаем. Похоже, пока конфликтовать особенно нечем, поскольку американский флот находится в плачевном состоянии и не готов к открытому противостоянию с равным по силе противником.