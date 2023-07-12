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Инсайдеры назвали 76 смартфонов Xiaomi, которые получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
Если вы не нашли свой аппарат в списке, то прошивка к вам с высокой вероятностью уже не прилетит

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Несмотря на то, что в последнее время на российском рынке растёт доля мелких китайских производителей смартфонов, Xiaomi всё ещё входит в тройку крупнейших компаний, ну а на руках подобных аппаратов огромное множество. Именно поэтому важно не только знать о жизненном цикле своего телефона, но и уметь сделать верный выбор. Сегодня мы поговорим на эту и другие темы, о которых крайне мало пишут в прессе. Начнём с того, что пользователи могут встретить в продаже сразу три аппарата, которые многие эксперты рекомендуют к покупке. Это: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 12 Pro. Если судить по внешнему виду и по характеристикам, то различия небольшие, ну а разница в цене может быть существенной (особенно учитывая скидки и акции). 

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Повторимся, что многие эксперты будут вас убеждать в том, что производительность осталась на прежнем уровне, камера не претерпела никаких изменений, а значит можно брать наиболее дешёвый вариант. Как видите, мы не рекламируем в данном материале никакие товары, поэтому можем с полной уверенностью заявить о том, что смысл выбрать самую последнюю модель всё же есть. Всё дело в том, что смартфоны Redmi Note 10-й серии в 2024 году уже не получат обновление прошивки MIUI 15 на базе Android 14. Кому-то это может показаться незначительной мелочью, вот только всё не так просто. Обычно телефон вы покупаете на 3 года и больше, ну Redmi Note 10 Pro имеет нулевой жизненный цикл. Это значит, что уже в 2025 году операционная система превратится в решето, а ведь вам его менять ещё очень нескоро. Всё это не значит, что вам нужен именно Redmi Note 12 Pro, но суть вы поняли. Берите самый новый аппарат, поскольку именно обновления безопасности и своевременный выход прошивок защищает вас от многочисленных дыр, которые хакеры находят в операционных системах.

Что до тех, кто уже имеет на руках мобильный телефон производства Xiaomi, то мы предлагаем вам изучить список актуальных гаджетов, которые получили финальную прошивку MIUI 14 Global. Для российского рынка выходит официальная русская версия, но на китайских площадках вы сталкиваетесь именно с глобальными моделями. При этом немалая часть устройств, которые находятся на прилавках, также же имеют глобальную прошивку, поэтому данная тема актуальна. Как видите, на начало июля, 76 смартфонов уже получили MIUI 14. Инсайдеры указывают на несколько особенностей данного списка. Во-первых, он неполный, а значит к концу года ещё около 15 смартфонов могут претендовать на получение новой прошивки. Во-вторых, многие указанные в перечне устройства лишены официальной российский версии MIUI 14. Например, прошивка Redmi есть только для глобального и китайского рынков, тогда как купившим официальный аппарат в российской рознице ничего подобного не светит. 

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Если вы имеете на руках один из указанных ниже телефонов, но прошивка к вам по воздуху не прилетела, то могла возникнуть ошибка, устранить которую крайне сложно. В этом случае рекомендуется ручная установка MIUI 14. Найти все прошивки вы можете по ссылке. Инсайдеры отмечают, что речь идёт о полных официальных версиях. Там нет вирусов и любых других сюрпризов. Перед установкой изучите инструкцию для своего смартфона, либо проконсультируйтесь с тем, кто уже ранее подобными вещами занимался. Помните, что неверные действия способны превратить рабочий гаджет в обычный кирпич, оживить который крайне сложно. 

  1. POCO M4 Pro 4G
  2. POCO X4 GT
  3. Redmi 10 5G
  4. POCO M4 Pro 5G
  5. Xiaomi Mi Note 10 Pro
  6. Redmi Note 11S
  7. Xiaomi Mi 13 Ultra
  8. Xiaomi Mi 11
  9. POCO C51
  10. Redmi Note 11
  11. Redmi Note 10
  12. Xiaomi Mi Pad 6
  13. POCO F4
  14. Redmi Note 12 4G NFC
  15. POCO F3
  16. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  17. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  18. Xiaomi Mi 12 Pro
  19. Xiaomi Mi 13
  20. Xiaomi Mi 10 Pro
  21. Xiaomi Mi 11 Ultra
  22. Redmi Note 12 5G
  23. Xiaomi Mi 12
  24. Redmi Note 11T Pro
  25. Redmi Note 11 Pro 4G
  26. Xiaomi Civi 2
  27. Redmi Note 9S
  28. POCO X4 Pro 5G
  29. Redmi 12
  30. Redmi Note 12
  31. Redmi 10C
  32. Xiaomi Mi 11T Pro
  33. POCO X3 GT
  34. Xiaomi Mi 10T Pro
  35. Xiaomi Mi 10T
  36. Xiaomi Mi 13 Lite
  37. Redmi 10
  38. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  39. POCO X3 Pro
  40. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  41. Redmi Note 8 2021
  42. Redmi Note 9T
  43. Redmi Note 12S
  44. Xiaomi Mi 10T Lite
  45. POCO M3
  46. Redmi 9T
  47. Redmi Note 9 Pro
  48. Redmi Note 12 Pro 4G
  49. Redmi Note 12 Pro
  50. Xiaomi Mi Pad 5
  51. POCO X3 NFC
  52. Redmi Note 11 NFC
  53. POCO M4 5G
  54. POCO F4 GT
  55. POCO M5S
  56. Xiaomi Mi 11i
  57. Xiaomi Mi 13 Pro
  58. Xiaomi Mi 12X
  59. POCO F2 Pro
  60. Redmi Note 11 Pro 5G
  61. Redmi Note 10 5G
  62. POCO X5 Pro 5G
  63. Xiaomi 11T
  64. Redmi Pad
  65. POCO F5 Pro
  66. Xiaomi Mi 12 Lite
  67. Redmi Note 10S
  68. Xiaomi Mi 10
  69. Xiaomi Mi 12T
  70. POCO M5
  71. Xiaomi Mi 12T Pro
  72. POCO M3 Pro
  73. Redmi A2
  74. Redmi Note 11S 5G
  75. POCO F5
  76. POCO X5 5G
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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