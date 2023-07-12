Если вы не нашли свой аппарат в списке, то прошивка к вам с высокой вероятностью уже не прилетит

Несмотря на то, что в последнее время на российском рынке растёт доля мелких китайских производителей смартфонов, Xiaomi всё ещё входит в тройку крупнейших компаний, ну а на руках подобных аппаратов огромное множество. Именно поэтому важно не только знать о жизненном цикле своего телефона, но и уметь сделать верный выбор. Сегодня мы поговорим на эту и другие темы, о которых крайне мало пишут в прессе. Начнём с того, что пользователи могут встретить в продаже сразу три аппарата, которые многие эксперты рекомендуют к покупке. Это: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 12 Pro. Если судить по внешнему виду и по характеристикам, то различия небольшие, ну а разница в цене может быть существенной (особенно учитывая скидки и акции).

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Повторимся, что многие эксперты будут вас убеждать в том, что производительность осталась на прежнем уровне, камера не претерпела никаких изменений, а значит можно брать наиболее дешёвый вариант. Как видите, мы не рекламируем в данном материале никакие товары, поэтому можем с полной уверенностью заявить о том, что смысл выбрать самую последнюю модель всё же есть. Всё дело в том, что смартфоны Redmi Note 10-й серии в 2024 году уже не получат обновление прошивки MIUI 15 на базе Android 14. Кому-то это может показаться незначительной мелочью, вот только всё не так просто. Обычно телефон вы покупаете на 3 года и больше, ну Redmi Note 10 Pro имеет нулевой жизненный цикл. Это значит, что уже в 2025 году операционная система превратится в решето, а ведь вам его менять ещё очень нескоро. Всё это не значит, что вам нужен именно Redmi Note 12 Pro, но суть вы поняли. Берите самый новый аппарат, поскольку именно обновления безопасности и своевременный выход прошивок защищает вас от многочисленных дыр, которые хакеры находят в операционных системах.

Что до тех, кто уже имеет на руках мобильный телефон производства Xiaomi, то мы предлагаем вам изучить список актуальных гаджетов, которые получили финальную прошивку MIUI 14 Global. Для российского рынка выходит официальная русская версия, но на китайских площадках вы сталкиваетесь именно с глобальными моделями. При этом немалая часть устройств, которые находятся на прилавках, также же имеют глобальную прошивку, поэтому данная тема актуальна. Как видите, на начало июля, 76 смартфонов уже получили MIUI 14. Инсайдеры указывают на несколько особенностей данного списка. Во-первых, он неполный, а значит к концу года ещё около 15 смартфонов могут претендовать на получение новой прошивки. Во-вторых, многие указанные в перечне устройства лишены официальной российский версии MIUI 14. Например, прошивка Redmi есть только для глобального и китайского рынков, тогда как купившим официальный аппарат в российской рознице ничего подобного не светит.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Если вы имеете на руках один из указанных ниже телефонов, но прошивка к вам по воздуху не прилетела, то могла возникнуть ошибка, устранить которую крайне сложно. В этом случае рекомендуется ручная установка MIUI 14. Найти все прошивки вы можете по ссылке. Инсайдеры отмечают, что речь идёт о полных официальных версиях. Там нет вирусов и любых других сюрпризов. Перед установкой изучите инструкцию для своего смартфона, либо проконсультируйтесь с тем, кто уже ранее подобными вещами занимался. Помните, что неверные действия способны превратить рабочий гаджет в обычный кирпич, оживить который крайне сложно.

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