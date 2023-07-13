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Время от времени в прессе пишут о том, что загнивающий Запад вот-вот развалится, что в США уже совсем скоро начнётся гражданская война, а Европейский союз треснет по швам. Приводятся довольно логичные доводы, авторы которых известные аналитики и эксперты. И всё бы хорошо, вот только есть все основания полагать, что ничего из этого в ближайшее время не случится, а ещё одной байкой, которой российская пресса любит кормить народ, является сказка о распаде Украины. Якобы, страна имеет такие огромные противоречия, что должна была развалиться на части уже очень давно. Согласимся, что противоречия там действительно есть, ну а первые недели СВО доказали, что южные и восточные регионы хотят присоединения к России. Желание вполне понятное, поскольку обусловлено историческими корнями, включающими культурные, родственные и экономические связи. Вот только на пути всего этого стояли люди с оружием. К примеру, Николаев не принял русских не потому, что кто-то спрашивал у населения, а из-за группы людей, грамотно руководящей обороной города. Точно также и Харьков, власти которого отказались пускать армию РФ. Какое-то время даже велись бои в самом городе, ну а всё это свидетельствует о том, что само по себе население ничего не решает. Люди могут хотеть чего угодно, но для очередной революции нужно нечто большее.

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По мнению экспертов, есть как минимум три фактора, без которых революции не возникают, вот только в Украине ничего из всего этого пока не наблюдается. Прежде всего требуется наличие интеллектуально-идеологического кулака, то есть людей, которые определяют цели и задачи революции. Увы, но с 2014 года в стране проводилось тотальное истребление инакомыслящих. Значительная часть патриотов была изгнана, некоторых посадили в тюрьмы или ликвидировали, тогда как большинство общественных деятелей и политиков мимикрировало под требования властей. Эти люди скачут тогда, когда просят и готовы стрелять в возмущающийся народ по указке из Киева. Второй фактор – это наличие недовольного народа, который готов поднять бунт. Увы, но и здесь всё плохо. Дело в том, что в 2014 были попытки собраться и выйти на улицы. Тогда власти городов не поддержали протестующих против киевской хунты, ну а в результате тысячи боевиков подавили подобные протесты, а использование армии не оставило протестам шансов.

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Сегодня всё ещё хуже, ведь Зеленский расправился с прессой, оставив только лояльные СМИ, а активная мобилизация и вовсе делает народные бунты невозможными. К примеру, этой зимой в Одессе было туго с электричеством. Отмечается, что положение в регионе было самым сложным в стране, ну а причина в том, что именно через эту область электричество гнали на экспорт. Жители Одессы попробовали выходить на улицы с протестами, объединяясь в социальных сетях в соответствующие группы. Что же, к протестующим приезжали парни из военкоматов и просто забирали мужчин на службу. Уже через день желающих протестовать не стало, а народные возмущения вернулись в виртуальную плоскость. В качестве третьего фактора называется вмешательство извне. Как вы помните, в 2014 Нуланд раздавала печеньки протестующим в Киеве. Очевидно, что американские власти нашли нужных людей, которые готовы сместить действующего президента и сделали соответствующие инвестиции. Тогда Россия при помощи армии чуть ли не в последнюю секунду умудрилась отстоять Крым, но дальше идти решимости не хватило. Что любопытно, российские власти накачивали деньгами так называемую оппозицию в Украине, вот только куда Медведчук и компания всё это дели, большой вопрос. Есть мнение, что именно этот политик должен был открыть Киев для армии РФ, захватив ключевые органы власти 24 февраля. Как вы знаете, вместо этого Медведчук попал в руки Зеленского, так и не выполнив свои задачи.

Всё это значит, что никакого распада Украины изнутри не будет. Эксперты отмечают, что Россия никогда не принимала участия в организации революций в других странах. Есть некоторый опыт борьбы с колонистами в Африке и Азии, но это были не цветные революции, а прямая военная помощь. Аналитики полагают, что у России нет соответствующего опыта и специалистов, которые способны провести революцию в Украине. Финансовые ресурсы имеются, но с реализацией всё очень плохо. К примеру, сегодня Россия не контролирует ни один влиятельный информационный ресурс, который доступен всем украинцам. Зеленский тщательно контролирует медийное пространство, а значит нужно переходить в Телеграмм, где и вести подрывную деятельность. Есть несколько популярных каналов, но они официально заблокированы, а значит без VPN туда не зайти. Но проблема даже не в этом, ведь пока нет даже намёков на интерес российских властей к раскачиванию украинского общества. Похоже, в Кремле полагают, что после прихода к власти Трампа всё разрешится само собой. Сегодня можно констатировать, что Россия оставила миллионы украинцев на растерзание Западу. Ну а за 500 дней в умах местных жителей произошли кардинальные изменения, а время для информационных вызовов упущено.