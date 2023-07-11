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Лексус и Вован спросили у Киссинджера, кто убил Кеннеди, кто на самом деле взорвал Северные потоки
Разговор вёлся от имени Зеленского, а 100-летний бывший госсекретарь США находится в добром здравии
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Есть мнение, что сегодня Западным миром управляют глобалисты, которые получили контроль над финансовым и военным сектором экономики Европы и США, отчаянно желая пересмотра итогов Второй мировой. Предполагается, что за всеми судьбоносными решениями последних десятилетий стоит команда управленцев, преследующих вполне осязаемые цели. Прежде всего там хотели бы видеть Россию в качестве поставщика дешёвых ресурсов и энергоносителей. Также эти люди мечтают вернуть времена, когда Китай занимался производством товаров, и не подвергал сомнению право США на мировое господство. Не меньше вопросов стоит к Индии и Южной Америке, а в целом это всё те же колонисты, которые веками гнали чернокожих на плантации, попутно истребляя индейцев и другие коренные народности по всему миру. 

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Одним из самых ярких представителей глобалистов старой школы считается бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Недавно ему стукнуло 100 лет, но политик до сих пор не потерял трезвости мышления и готов рассуждать на самые острые темы. Сегодня появилось любопытное видео, в рамках которого российские пранкеры Лексус и Вован позвонили Киссинджеру от имени Зеленского. Посмотреть ролик вы можете по ссылке, ну а мы кратко остановимся на ключевых моментах. Прежде всего крайне любопытен комментарий американского политика по поводу взрывов Северных потоков. После того как пранкеры спросили у Киссинджера о том, кто на самом деле это сделал, бывший госсекретарь немного растерялся. Он удивился и заявил, что был уверен в том, что это сделали сами украинцы. При этом он заверил пранкера в том, что не считает это проблемой, поскольку прекрасно понимает причины, которые вынудили Зеленского уничтожить газопровод.

Посетовал отставной политик и по поводу сложностей со вступлением Украины в НАТО. Киссинджер отметил, что сегодня Европа и США готовы сражаться с Россией до полной победы, а значит стоило бы ожидать принятия Украины в военный альянс. По мнению Герни, отказ некоторых лидеров европейских стран выглядит странно. Киссинджер полагает, что в текущих условиях добиться своей цели Киеву будет сложно. Политик отметил, что происходящее с принятием в ряды НАТО Швеции, но не Украины кажется ему несправедливым, но других вариантов нет. Что до Крыма, то Киссинджер посоветовал Зеленскому забыть о своих амбициях, поскольку решить вопрос силовым путём не представляется возможным. Также политик заявил, что в настоящее время США активно выступают за прекращения огня, но посоветовал не путать эту инициативу с мирным планом. Оказывается, американцы хотят дать Украине время привести свою армию к более современным стандартам. 

Интересными можно считать заявления Киссинджера по поводу того, кто на самом деле убил Кеннеди. Оказывается, во всём виноваты русские, которые действовали через Кубу. Вообще, бывший госсекретарь не исключил, что в убийстве президента США замешана мафия, но не стал распространяться на этот счёт. Напомним, 22 ноября 1963 года в городе Даллас (Техас) произошла гибель 35-го президента США Джона Кеннеди. В то время, когда он находился в лимузине со своей женой Жаклин, прозвучал выстрел, а сам президент оказался смертельно ранен. Официальная комиссия, которая провела расследование, пришла к выводу, что преступление совершил Ли Харви Освальд, действующий в одиночку. Однако большинство американцев до сих пор не верит в эту версию. Существует множество конспирологических теорий, которые ставят под сомнение выводы расследования. 

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В целом Киссинджер в свою бытность политиком и уже в отставке отметился многочисленными громкими заявлениями. Он утверждал, что был знаком с Путиным ещё до того, как тот стал президентом России. В одной из бесед политики обменялись своим мнением относительно самых больших ошибок в истории российского государства. Тогда Путин сказал, что считает революцию крупнейшей ошибкой, ну а Киссинджер тут же сообразил, что такой политик крайне опасен, поскольку попытается исправить провалы предшественников и ставит перед собой глобальные цели. 

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#аналитика #политик
Источник: t.me
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