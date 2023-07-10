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Почему видеокарты NVIDIA до 50 000р не годятся для игр в 2К, и какие альтернативы есть у геймеров
Пожалуй, оптимальным вариантом остаётся Radeon RX 6750 XT
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По данным инсайдеров, новые видеокарты, которые поступили в продажу за последние два месяца, пользуются крайне низким спросом. При этом главная проблема состоит даже не в цене, а в полном разочаровании игрового сообщества. Так, много лет NVIDIA и AMD старались делать так, чтобы новая серия графических чипов была как минимум на 50% быстрее предыдущей. Иногда совершались большие прорывы, позволяющие увеличить скорость до двух раз, но никогда ранее производители не ограничивали быстродействие только потому, что это не выгодно с экономической точки зрения. 

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Получается, что впервые за всю историю на полки магазинов поступили графические чипы, которые сознательно урезаны и по многим показателям уступают аналогам прошлого поколения. Это вызвало неоднозначную реакцию, ну а многие геймеры просто не хотят платить за сомнительные продукты огромные суммы. Эксперты фиксируют явный обман, ну а пока Дженсен Хуанг получает высокие доходы за счёт облачных вычислений и ИИ, существенных скидок не ожидается. Сегодня мы пройдёмся по наиболее популярным решениям для геймеров, которые владеют мониторами с разрешением 2К. Если у вас 4К, то лучше всё же присмотреться к более дорогим видеокартам, ну а мы продолжим. 

Если вы хотите получить всё и сразу, то обратите внимание на GeForce RTX 4070 Ti. Эта видеокарта достаточно быстрая, чтобы тянуть игры даже в 4К, но многие эксперты обращают внимание на её очевидные минусы. Например, количество памяти ограничено 12 Гб, а значит уже в 2024 году вам не удастся раскрыть потенциал новых игр. Именно поэтому мы советуем такую видеокарту для 2К, где требования не такие высокие, а 12 Гб видеопамяти не станут бутылочным горлышком системы. Цена значительная, ну а в переводе на доллары мы получаем 940 условных единиц. Напомним, что в Европе за GeForce RTX 4070 Ti на старте продаж просили 900 евро. Это значит, что вы получаете новинку по близкой к рекомендованной стоимости, а главная проблема состоит в низком курсе рубля. Финансовые аналитики не советуют ожидать изменения конъюнктуры, поскольку бюджету выгоден дешёвый рубль, позволяющий получать больше денег за нефть и газ, стоимость которых всё равно рассчитывается в долларах, даже если выплачивается в национальных валютах.

За 70 тысяч вы можете купить GeForce RTX 4070. А вот здесь есть большие сомнения относительно того, что такая видеокарта даже с учётом падения курса рубля может стоить так дорого. Если перевести рубли в доллары, то мы получим 770 условных единиц, тогда как в Европе на старте такую видеокарту продавали за 660 евро. Сегодня стоимость GeForce RTX 4070 упала и там, а в результате в отдельных магазинах графический чип можно купить за 630 евро и дешевле (по акции). Если переводить всё это в рубли, то мы получим гораздо меньше, чем за видеокарту просят в рознице, поэтому с учётом всего сказанного над покупкой GeForce RTX 4070 следует как следует поразмыслить. Среди сильных сторон всё те же 12 Гб видеопамяти, а также уверенная работа в 2К. 

Намного больше вопросов вызывает GeForce RTX 4060 Ti. Запуск видеокарты считается провальным, ну а скоро в продажу поступит версия на 16 Гб, которая оценивается в 500 долларов. Отдельные производители уже назвали предварительную стоимость новинки, требуя за прокачанные модели больше 600 долларов на рынке США. Очевидно, что интерес к такому продукту окажется близким к нулевому, ну а оригинальная версия GeForce RTX 4060 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти. Эксперты уверены в том, что такое количество недостаточно для 2К, но речь идёт о рассуждениях любителей экстремальных настроек. Проще говоря, если вас устраивают средневысокие, то картинка останется довольно приличного качества, а нехватки в памяти вы не ощутите. Учитывайте, что жизненный цикл GeForce RTX 4060 Ti всё же не такой большой, как нам с вами хотелось бы, поэтому взвесьте все за и против. 

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Пожалуй, единственной альтернативой для тех, кто ищет видеокарту до 50 тысяч рублей, может стать Radeon RX 6750 XT. По скоростным показателям данный продукт примерно соответствует GeForce RTX 4060 Ti, но выигрывает за счёт наличия 12 Гб видеопамяти. Эксперты уверяют, что для разрешения 2К меньше брать не стоит, ну а мы можем сделать вывод, что видеокарты NVIDIA ценового сегмента до 50 тысяч рублей, под такие требования решительно не подходят. Фанаты Дженсена Хуанга расскажут вам о том, что сегодня сценариев, где Radeon RX 6750 XT демонстрирует явное преимущество, крайне мало. Что же, не будем отрицать, что это так, ведь вам действительно нужно найти требовательную игру, в которой можно выкрутить настройки на максимум. И всё же, многие забывают о том, что покупка видеокарты – это довольно важный шаг. Если у вас деньги не падают из ушей, то с высокой вероятностью вы планируете использовать видеокарту 3-4 года и даже больше. Учтите, что Radeon RX 6750 XT уже сегодня кажется предпочтительнее, а GeForce RTX 4060 Ti похожа на полный провал. Представьте себе, что будет через 2 года, когда большая часть требовательных новинок начнёт выходить на базе игрового движка Unreal Engine 5. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6750 xt
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