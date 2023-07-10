Каждая версия операционной системы Windows имеет свой период поддержки, в течение которого Microsoft выпускает обновления, улучшающие функциональность и обеспечивающие безопасность компьютера. Известно, что после окончания этого периода, найти соответствующие обновления в интернете для старых ОС найти крайне сложно. При этом у Софтверного гиганта есть соответствующий сайт, но поиск там выполнен криво, а попытка отыскать обновление может обернуться бесполезной тратой времени. Каталог «Центра обновлений Windows» имеет массу недостатков, ну а сама компания не предлагает альтернативных решений. Как стало известно, появилась команда энтузиастов, запустивших проект под названием Windows Update Restored. В задачи инициативы входит попытка собрать все обновления в одном месте, что позволит пользователям сократить время поиска до минимума.
реклама
Фактически, Windows Update Restored представляет собой удобный агрегатор обновлений для давно заброшенных версий операционных систем Windows. Согласно информации, опубликованной на самом портале, энтузиасты собрали воедино обновления безопасности и все возможные официальные патчи для следующих операционных систем: Windows 95, Windows 98 (включая Second Edition) и Windows NT 4.0. В самое ближайшее время ресурс предложит обновления для Windows Millenium Edition, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows Server 2003. Пользователи, которые уже успели воспользоваться услугами ресурса, единодушно заявляют, что одно из главных преимуществ сайта заключается в экономии времени, поскольку все обновления собраны в одном месте. Сайт Windows Update Restored представляет собой платформу, где активные ссылки на обновления для старых версий ОС Windows собираются и предоставляются пользователям без необходимости искать их по всему интернету. Это особенно полезно для тех, кто по различным причинам продолжает работать с устаревшими версиями Windows, которые уже не получают поддержку от Microsoft.
Сложно сказать, сколько людей до сих пор использует сильно устаревшие версии операционных систем. По разным данным их меньше одного процента от всего количества. При этом если принять во внимание официальные данные Microsoft, то общее количество активных компьютеров, работающих на различных версиях Windows, превышает 1 миллиард. Проще говоря, общее количество старых систем может доходить до десяти миллионов. По мнению экспертов, большая часть подобных компьютеров представляет собой старые игровые автоматы, а ПК, которые могут находиться на предприятиях, где доступ в интернет ограничен. Покупать новое оборудование в такой ситуации неразумно, поскольку старое неплохо справляется со своими задачами. При этом обновления безопасности позволяют поддерживать системы в актуальном состоянии.
Стоит отметить, что ресурс Windows Update Restored не является официальным и пока не получил одобрения на свою деятельность от Microsoft. Не исключено, что Софтверный гигант и вовсе будет против такой вольности энтузиастов. Сайт был создан сообществом разработчиков, которые используют официальные архивы с обновлениями. Эксперты полагают, что использование ресурса несёт потенциальные риски, включая возможное наличие вредоносного ПО. Поэтому пользователи должны быть осторожны при скачивании и установке обновлений с этого ресурса. Пока обвинений в адрес команды не поступало, ну а разработчики продемонстрировали работоспособность своего проекта на примере скачивания и установки обновлений для Windows 95. Сайт Windows Update Restored корректно отображается в старых версиях браузера Internet Explorer, что позволяет пользователям без проблем получать необходимые обновления. Однако некоторые обновления, например, DirectX 8.1, на данный момент не могут быть загружены и интегрированы в Windows 95, что требует дальнейшей работы над проектом для устранения подобных проблем. Команда ресурса сообщает, что проект находится в стадии бета-релиза, а сами разработчики планируют улучшить его функциональность и совместимость с более поздними версиями ОС Windows в будущем. Несмотря на существующие ограничения и рекомендации экспертов использовать более современные версии Windows, Windows Update Restored представляет собой интересный проект, который может быть полезен тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет отказываться от старых операционных систем.