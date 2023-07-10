Эксперты полагает, что вступать в конфликт с РФ захочет только глупец

Некоторые эксперты полагают, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, тогда как другие опасаются необдуманного применения разрушительного оружия одной из стран, у которой не останется манёвра для политических доводов. Довольно опасные заявления делает Д. Медведев, который на днях предложил рассмотреть удары по атомным электростанциям Украины в ответ на использование высокоточных ракет НАТО при обстреле российских гражданских и военных объектов. Словом, обстановка накаляется, ну испанский обозреватель Хуанлу Гонсалес, полагает, что американцам не нужно злить русских, поскольку это может привести к глобальному противостоянию.

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Журналист напомнил, что в распоряжении Военно-морского флота РФ имеется ядерный комплекс «Посейдон» обладающий способностью нанести разрушительный удар по нескольким штатам США. Гонсалес подчёркивает, что всего один такой комплекс способен уничтожить штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси вместе с островом Лонг-Айленд, а также вызвать радиоактивные цунами, которые затопят прибрежные районы. Напомним, «Посейдон» представляет собой подводный беспилотник, способный действовать на больших глубинах со скоростью свыше 200 км/ч, что недостижимо для любых подводных лодок или торпед. Подобные объекты не обнаруживаются гидролокаторами, а их системы геолокации не зависят от GPS. Комплексы могут находиться на дне океана в режиме ожидания годами, пока не будут активированы для выполнения тех или иных задач. Гонсалес напоминает о словах президента России Владимира Путина, который заявил, что в мире нет оружия, способного противостоять «Посейдону».

Гонсалес уверен, что США не стоит забывать о том, что в руках армии РФ есть ракеты, которые могут прорвать любую линию обороны. Некоторые их них развивают скорость выше 10 Махов, а знаменитый «Кинжал» существует не только в теории, но и доказал свои качества не практике. Есть у РФ разработки, способные достигать скорости в 20 Махов, ну а существующие технологии на Западе отстают на многие десятилетия, а значит российские ракеты неуязвимы для ПВО стран НАТО. В пример приводится комплекс «Ярс», который заменяет «Тополь-М» и может поражать цели с расстояния 12 тысяч километров с высокой точностью. Куда опаснее ракета РС-28 «Сармат». Её дальности достигает 18 тысяч километров, а скорость подбирается к 15 Махам. Она легко обойдёт противоракетные системы любой страны НАТО, а при желании русские могут уничтожить любое европейское государство всего за полторы-две минуты.

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Ракета обладает колоссальной разрушительной силой и несёт сразу 16 боеголовок, каждая из которых способна выполнять задачи независимо и имеет мощность до 60 мегатонн. Аналитик подчёркивает, что Москва обладает значительным ядерным арсеналом, что делает любые попытки потенциального противника победить её неразумными, а результаты недостижимыми. Журналист полагает, что никто в здравом уме не станет вступать в открытый конфликт с Россией.