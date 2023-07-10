В США людям не рекомендуют выходить на улицу, поскольку температура достигает 43 градусов

На прошлой неделе произошло событие, которое должно было бы сплотить всё человечество, поскольку природа настроена решительно, а последствия наплевательского отношения к использованию ресурсов могут привести к трагическим последствиям. По информации учёных, планету захлестнула аномальная жара, а столбик термометра впервые в истории перевалил за 17 градусов. При этом произошло невероятное, поскольку температурный рекорд был побит 4 дня подряд, а прогнозы неутешительные. В целом природа ведёт себя совсем не так, как мы привыкли, а учёные полагают, что происходит резкая смена климатических зон. Предполагается, что на этой неделе жара будет усиливаться, что приведёт к множеству жертв среди мирного населения. Но если Россию заливает дождями, то в США осадки вообще не выпадают, а аномально высокие температуры отмечаются на всей территории страны, начиная от Калифорнии и до Флориды и Нью-Йорка. Жара столь невыносима, что некоторые граждане вызывают скорую медицинскую помощь. Журналисты ABC News рассказали о том, что происходит в США, и как жители тех или иных регионов борются с наступающей жарой.

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Прежде всего специалисты отмечают, что на первый взгляд высокие температуры не несут такой опасности, как наводнения, ураганы и смерчи. Именно поэтому многие американцы игнорируют предупреждения властей, находясь на открытом воздухе слишком долго. Ну а это приводит к обезвоживанию, риску теплового и солнечного удара, а также потере сознания во время перехода проезжей части или во время управления автомобилем. Сообщается, что температурные рекорды зафиксированы в многочисленных районах от Уэст-Палм-Бич во Флориде до Карибу в штате Мэн и Аризоны. Кстати, в Аризоне столбик термометра уже семь дней подряд показывает 43 градуса. Синоптики опасаются, что температура на этой неделе станет ещё выше, советуя автомобилистам не садиться за руль без крайней необходимости. Отмечается, что нужно проверить работу кондиционера и по возможности не открывать окна. Известно, что многие американцы экономят на топливе, поскольку в последнее время оно подорожало. Ну а это только увеличивает риски.

Не лучше дела идут и в штате Флорида, который известен своей жарой и повышенной влажностью. Синоптики утверждают, что регион переживает самый жаркий год в истории наблюдений. В некоторых городах температура достигает отметки в 43 градуса. Пожарная охрана Майами подготовила медицинский автобус для обеспечения укрытия от жары. Этот автобус предназначен для несчастных случаев с большим количеством пострадавших, но сейчас он превращён в пункт охлаждения, где люди могут отдохнуть и укрыться от погодных условий. Местные жители передвигаются перебежками, а без воды и защитных средств на улицу выходить вообще не рекомендуется. Особенно сложно тем, кто вынужден в этот момент работать на открытом воздухе. Согласно регламенту, каждые два часа работающие на солнце люди должны получить 10-минутный перерыв и попить воды, если температура выше 32 градусов. Вот только во Флориде сейчас значительно жарче, поэтому делать перерывы приходится чаще.

Кроме того, наряду с аномальной жарой, также наблюдаются мощные бури, которые движутся через всю Америку со стороны Колорадо на восток. Отмечается, что ситуация с бурями становится всё более опасной, а жара во Флориде будет усиливаться. Череда дней с индексом тепловой нагрузки выше 37 градусов продолжится. Например, в Майами температура поднялась до 36.1 градуса, побив рекорд последних трёх лет. Эксперты уверены, что в ближайшую неделю ждать облегчения не придётся, указывая на то, что многие города США не приспособлены для противодействия подобными природным сюрпризам. Отдельно указывается, что высокая температура приводит к ускорению таяния ледниковых шапок на полюсах. Неясно, может ли вообще человечество остановить происходящие процессы, но пока наша планета бунтует, политики предпочитают вести собственные игры. Военные альянсы расширяются, гонка вооружений становится всё более явной, ну а на фоне угрозы ядерных ударов многим потепление кажется мелочью. Что до учёных, то некоторые из этих ребят делают крайне опасные прогнозы. Предполагается, что в ближайшие 30 лет 2 миллиарда человек вынуждены будут уйти с территорий постоянного проживания из-за подтопления и высоких температур.

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