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США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
Что на самом деле происходит, и кто виноват в сложившейся ситуации
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Так называемые перехваты недружественных самолётов вблизи территории РФ происходили и ранее, но в последнее время проблема становится всё более явной. В прессе регулярно пишут о тех или иных инцидентах, но понять, что же на самом деле происходит, и каковы правила игры, бывает крайне сложно. Когда самолёты российских Воздушно-космических сил (ВКС) перехватывают воздушное судно (самолёт или ударный дрон) другой страны вблизи своего воздушного пространства, происходит определённая последовательность действий. Вначале истребитель приближается к цели и начинает параллельное движение. Это позволяет провести опознание самолёта и установить его принадлежность к определённой стране, после чего информация передаётся наземным службам. Затем начинается процесс привлечения внимания пилота нарушителя. Российский лётчик, следуя параллельным курсом, использует манёвры, например, машет крыльями или демонстрирует вооружение. Если нарушитель не реагирует, истребитель увеличивает скорость и выходит вперёд, чтобы гарантированно оказаться в зоне видимости экипажа нарушителя. В этот момент могут использоваться ИК-ловушки или осветительные ракеты, которые должны разбудить даже спящего пилота. Всё это особенно эффективно в тёмное время суток или в плохую погоду.

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Когда российский лётчик понимает, что его видят, он делает деликатный «кивок» в сторону от границы, приглашая пилота нарушителя начать манёвр отхода к своей территории. Если оппонент не реагирует, то эти действия повторяются с другого борта самолёта-нарушителя. Важно отметить, что все эти манёвры происходят без радиообмена, так как пилоты не обладают информацией о частотах друг друга. Взаимодействие происходит на уровне языка жестов. Некоторые исключения существуют, например, в Сирии российские и американские лётчики имеют общий канал связи, что позволяет им координировать свои действия. Однако такие случаи сотрудничества являются редкостью, поскольку многие программы взаимодействия между Россией и НАТО блокируются, что не способствует улучшению отношений между сторонами. Ну а поскольку обстановка напряжённая, то небольшие инциденты случаются. Как оказалось, в США крайне недовольны поведением российских пилотов и называют происходящее в небе над Сирией полным беспределом. 

Командование США отмечает, что 5 июля в 10:40 в Сирии произошло неприятное взаимодействие между российскими и американскими военными самолётами, которое было характеризовано небезопасным и непрофессиональным поведением со стороны истребителей РФ. В то время, когда три американских ударных беспилотника MQ-9 выполняли миссию по уничтожению целей, связанных с террористической организацией ИГИЛ, три российских истребителя начали преследование дронов. Такое поведение российских пилотов нарушало установленные нормы и протоколы, после чего были выпущены сигнальные ракеты, вынуждающие американских операторов совершать манёвры уклонения. Если верить аналитикам из США, то в росте напряжённости виноваты исключительно российские пилоты, вот только есть несколько моментов, о которых янки умалчивают. Прежде всего стоит помнить о том, что США никто в Сирию не звал. Америка силой захватила и удерживает некоторые участки в обход мандата ООН. Действующий президент Сирии не раз пытался убедить янки покинуть территорию страны, но подобные предложения не возымели никакого эффекта, поскольку особую ценность представляют нефтяные шахты, не говоря уже о геополитических интересах. 

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По мнению российских экспертов, 5 июля не случилось ничего страшного, поскольку речь всё же шла о беспилотниках. Похоже, американские ударные дроны в полном вооружении летели над зоной ответственности РФ. Это вызвало определённое беспокойство, вот только пилотов в кабинах MQ-9 нет, поэтому дабы привлечь внимание операторов, спокойно сидящих в Пентагоне, российским пилотам пришлось выпускать сигнальные ракеты. Что до других опасных инцидентов, то большая их часть происходит над Чёрным морем. Например, экипаж Су-27 при помощи керосина убедил оператора американского разведывательного дрона MQ-9 нырнуть в море. Ну а позднее пилоты самолёта радиоэлектронной разведки RC-135W «Rivet Joint» отделались лёгким испугом. Тогда в направлении британского борта была выпущена ракета (якобы, случайно выстрелила сама), которая была подорвана дистанционно на безопасной дистанции. Похоже, тогда британские пилоты оставались глухи к намёкам российских коллег, свято веря в то, что имеют право шпионить за российскими городами.  

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#аналитика #политика #авиация
Источник: topwar.ru
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США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
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