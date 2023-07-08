После модернизации французский танк станет тяжёлым и неповоротливым

Глава Минобороны Украины не стесняется называть свою страну полигоном для испытания различных вооружений стран НАТО. Резников с гордостью рассказывает иностранным журналистам о важной миссии, забывая о том, что за всё это платят своими жизнями обычные люди, большая часть из которых попала в армию не по своей воле. В любом случае техника используется с обеих сторон, ну а западные страны делают выводы, что позволяет им начать модернизацию тех или иных видов вооружений на основе опыта СВО. Похоже, французы удачно избавились от своих колёсных танков, а теперь решили улучшить ОБТ до приемлемого уровня. По данный французской прессы, было принято решение модернизировать 200 танков Leclerc до более продвинутых Leclerc XLR. Всего у французов 215 машин, а конечный срок указан 2029 годом.

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Работы стартовали на производственных площадях компании KNDS в Роане, где уже сегодня вносятся значительные изменения в конструкцию бронетехники. Согласно информации издания Le Monde, одной из главных целей модернизации является увеличение живучести экипажа и бронетехники, поскольку опыт СВО доказал несостоятельность тех или иных технических идей французских инженеров. Для этого производится усиление оборонительных возможностей танков путём установки модулей пассивной динамической защиты, защищающих борта корпуса, экранов, а также отсек силового агрегата и заднюю часть башни. Кроме того, машина получает дополнительную защиту днища корпуса и глушитель радиосигналов, который предназначен для нейтрализации самоуправляемых взрывных устройств.

Известно, что в рамках модернизации был сделан ещё один радикальный шаг в изменении конструкции танка. Так, было решено полностью отказаться от барабана, вмещающего 18 снарядов и расположенного справа от места мехвода. Этот барабан не был изолирован от остальной части отсека экипажа, что создавало высокий риск детонации боеприпасов при пробитии брони. Вместо барабана будут установлены элементы электроники и глушитель мин. Таким образом, боезапас танка будет сокращён до 22 снарядов, находящихся в магазине автомата заряжания в задней нише башни. Данный отсек хорошо изолирован и не представляет угрозы детонации, а значит безопасен для экипажа.

После очередной модернизации Leclerc значительно увеличит свой вес. Предыдущая версия танка, известная как S3 или SXXI, имеет массу около 57.4 тонны, вот только обновлённый Leclerc XLR будет весить около 63 тонн. В целом модернизация была оценена экспертами положительно, при этом наблюдатели высказывают опасения относительно дальнейшего развития техники в связи с ростом удельной массы. Также отмечается проблема отсутствия системы активной защиты, которая уже установлена на других танках НАТО или планируется к установке в будущем. Другой проблемой, на которую указывают обозреватели, является отсутствие системы защиты от беспилотных летательных аппаратов и неудачная конструкция модуля дистанционного управления вооружением, где угол подъёма пулемёта слишком мал, что снижает эффективность борьбы с воздушными целями. В целом после модернизации Leclerc XLR будет представлять собой действительно хорошо бронированную машину, которая теоретически способна выдерживать прямое попадание из большинства типов снарядов от танков России и Китая. И всё бы ничего, вот только скорость значительно снизится, а противопоставить вертолётам Ка-52 танку нечего. Французы снова игнорируют защиту от прилётов сверху, что делает танк хорошо уязвимой целю для российских вертолётов. Получается, что Leclerc XLR недалеко уйдёт от своих немецких коллег Leopard-2A6, которые уже доказали свою несостоятельность на Запорожском направлении, безуспешно пытаясь атаковать позиции российских сил.

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