Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Во Франции спешно модифицируют 200 танков Leclerc – сможет ли танк противостоять российскому Ка-52
После модернизации французский танк станет тяжёлым и неповоротливым
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
43" TV Philips дешевле 20 тр
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

Глава Минобороны Украины не стесняется называть свою страну полигоном для испытания различных вооружений стран НАТО. Резников с гордостью рассказывает иностранным журналистам о важной миссии, забывая о том, что за всё это платят своими жизнями обычные люди, большая часть из которых попала в армию не по своей воле. В любом случае техника используется с обеих сторон, ну а западные страны делают выводы, что позволяет им начать модернизацию тех или иных видов вооружений на основе опыта СВО. Похоже, французы удачно избавились от своих колёсных танков, а теперь решили улучшить ОБТ до приемлемого уровня. По данный французской прессы, было принято решение модернизировать 200 танков Leclerc до более продвинутых Leclerc XLR. Всего у французов 215 машин, а конечный срок указан 2029 годом. 

реклама

Работы стартовали на производственных площадях компании KNDS в Роане, где уже сегодня вносятся значительные изменения в конструкцию бронетехники. Согласно информации издания Le Monde, одной из главных целей модернизации является увеличение живучести экипажа и бронетехники, поскольку опыт СВО доказал несостоятельность тех или иных технических идей французских инженеров. Для этого производится усиление оборонительных возможностей танков путём установки модулей пассивной динамической защиты, защищающих борта корпуса, экранов, а также отсек силового агрегата и заднюю часть башни. Кроме того, машина получает дополнительную защиту днища корпуса и глушитель радиосигналов, который предназначен для нейтрализации самоуправляемых взрывных устройств.  

Известно, что в рамках модернизации был сделан ещё один радикальный шаг в изменении конструкции танка. Так, было решено полностью отказаться от барабана, вмещающего 18 снарядов и расположенного справа от места мехвода. Этот барабан не был изолирован от остальной части отсека экипажа, что создавало высокий риск детонации боеприпасов при пробитии брони. Вместо барабана будут установлены элементы электроники и глушитель мин. Таким образом, боезапас танка будет сокращён до 22 снарядов, находящихся в магазине автомата заряжания в задней нише башни. Данный отсек хорошо изолирован и не представляет угрозы детонации, а значит безопасен для экипажа.

После очередной модернизации Leclerc значительно увеличит свой вес. Предыдущая версия танка, известная как S3 или SXXI, имеет массу около 57.4 тонны, вот только обновлённый Leclerc XLR будет весить около 63 тонн. В целом модернизация была оценена экспертами положительно, при этом наблюдатели высказывают опасения относительно дальнейшего развития техники в связи с ростом удельной массы. Также отмечается проблема отсутствия системы активной защиты, которая уже установлена на других танках НАТО или планируется к установке в будущем. Другой проблемой, на которую указывают обозреватели, является отсутствие системы защиты от беспилотных летательных аппаратов и неудачная конструкция модуля дистанционного управления вооружением, где угол подъёма пулемёта слишком мал, что снижает эффективность борьбы с воздушными целями. В целом после модернизации Leclerc XLR будет представлять собой действительно хорошо бронированную машину, которая теоретически способна выдерживать прямое попадание из большинства типов снарядов от танков России и Китая. И всё бы ничего, вот только скорость значительно снизится, а противопоставить вертолётам Ка-52 танку нечего. Французы снова игнорируют защиту от прилётов сверху, что делает танк хорошо уязвимой целю для российских вертолётов. Получается, что Leclerc XLR недалеко уйдёт от своих немецких коллег Leopard-2A6, которые уже доказали свою несостоятельность на Запорожском направлении, безуспешно пытаясь атаковать позиции российских сил. 

рекомендации
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Круто подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танк
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети опубликовали видео с GoPro одного из иностранных наёмников
США всё же передадут Киеву кассетные боеприпасы
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область из Градов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
28
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
14
Как США зарабатывают на Германии и Франции и как Польша и Чехия получают миллиарды за помощь Украине
1
Буданов признал, что окно возможностей для достижения ВСУ успеха на поле боя закрывается
8
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
7
Западная пресса: Конфликт на Украине развеял все иллюзии о современных боевых действиях
11
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
3
Аналитики Bitfinex прогнозируют возвращение фазы роста биткоина
+
В ходе обысков стало известно, что Пригожин является Героем России, ДНР и ЛНР
5
Рогозин: российские бойцы обнаружили и доставили в тыл британскую крылатую ракету Storm Shadow
+
ПТРК "Корнет" установил ряд рекордов на СВО: поразил 50 целей за день и пробил за раз 4 бронемашины
17
В американском посольстве расстроились из-за троллинга ФСБ и посольской машины
3
Запад объяснил малую эффективность AMX-10RCR: "Ранее машина использовалась только против повстанцев"
11
3 российских истребителя Су-35 перехвалили 3 американских ударных дрона MQ-9 Reaper над Сирией
1
Вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов крайне мала
+
В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб получит Украина
11
Хакеры «Солнцепёк» удалили базу данных призывников Украины, поставив под угрозу всеобщую мобилизацию
6
В США создаются мемы про кокаин в Белом доме, а Трамп прямо обвинил в появлении порошка Байденов
+
Совбез ООН зачем-то допустил Украину к участию в заседании по иранской ядерной программе
+
Мемы с Пригожиным стремительно набирают популярность
6

Популярные статьи

Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
47
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
11
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
3
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
13
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
10
Спасение рядового Matrox G100, или о том, как я на видеокарте BIOS шил
7
Подборка из шести фильмов про виртуальную реальность
5
Внедрение беспилотников и робототехники в армии Франции
1
DeadP47 - последний бастион лютых фанатов Xbox
7
Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г
5

Сейчас обсуждают

Alex-IT
11:39
И как Германия будет себе присоединять украинские земли???
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
Marc Crass
11:36
Только не в рублях.
Цены на оперативную память снизились до предела и скоро начнут расти
Dimkovski
11:33
Неплохая карта для FHD
Видеокарта RTX 4060 Ti 16GB ROG Strix будет стоить почти как RTX 4070
Marc Crass
11:32
Именно на домашнем их никогда и не будет. На ПК для спецзадач - возможно.
Производительность SSD уперлась в PCI-E 5.0 — для дальнейшего роста скорости нужен PCI-E 6.0
Marc Crass
11:29
Судя по бенчу, реальная производительность до сих пор ещё в интерфейс САТА3 не упёрлась.
Производительность SSD уперлась в PCI-E 5.0 — для дальнейшего роста скорости нужен PCI-E 6.0
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:27
Как бесятся воинствующие хохлы, они готовы на своих диванах резать москалей. Ничего, скоро всеобщая мобилизация и вас тоже призовут
Риттер: Войска РФ заглушили работу модулей HIMARS, загрушат и ATACMS
хахахер
11:27
а почему именно из градов,может,потому что,они уже отупорылили и только советскую технику на русском языке,в соостоянии освоить
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область из Градов
Сергей Шабалков
11:27
Ну-ну. Мультики не смотрел про Авангард, Калибр, Циркон... То-то же
ПТРК "Корнет" установил ряд рекордов на СВО: поразил 50 целей за день и пробил за раз 4 бронемашины
хахахер
11:21
да что ты говоришь хохол.Поел каши на майдане
Риттер: Войска РФ заглушили работу модулей HIMARS, загрушат и ATACMS
Денис Давыдов
11:20
Строила СССР, ничего не попутал ?
Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем