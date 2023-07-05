Подробностей представители ЦРУ не публикуют

По данным американского аналитика Скотта Риттера, на 24 февраля 2022 года украинское правительство собрало армию численностью 450 тысяч человек и имело до 200 тысяч в резерве. Всё это создавалось только для одной цели: наступательной операции против ДНР и ЛНР с попыткой захвата части территории России и провоцирования конфликта. Аналитик уверен, что у В. Путина не было другого выхода, ну а сегодня президент России имеет чёткую стратегию, которая позволит получить значительное преимущество после завершения СВО. Сроки не называются, но многие эксперты не раз говорили о том, что США используют Донбасс, отрабатывая новые тактики ведения боевых действий. Как оказалось, министр обороны Украины полностью согласен с подобными утверждениями. В интервью Financial Times Резников назвал свою страну идеальным полигоном для тестирования западного вооружения.

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По его словам, западные производители оружия могут проверить практическую эффективность своих разработок и на основе полученных данных принять решение о необходимости модернизации отдельных механизмов. При этом главу оборонного ведомства не сильно беспокоят высокие потери, с которыми сталкиваются ВСУ, поскольку тактика атакующей операции состоит в забрасывании российских укреплённых позиций всё новыми резервами. Благодаря постоянным мобилизационным действиям пробелы в рядах вооружённых сил удаётся восполнить, но людские резервы не бесконечны. При этом некоторые эксперты полагают, что украинское общество находится на грани, когда любой нажим с целью призвать на фронт ещё больше людей способен привести к мятежу как среди обычных людей, так и в политических кругах. Вообще, есть большие сомнения, что Зеленский контролирует ситуацию на фронте. По данным ЦРУ США, президент Украины лишь частично управляет положением, тогда как значительная часть формирований действует по своему усмотрению, создавая провокации на фронте и в мирных городах.

Согласно информации, опубликованной американским изданием Newsweek, ссылающимся на представителя разведки США, агенты ЦРУ уверены в том, что Зеленский либо не был осведомлён о планируемом инциденте на Крымском мосту, либо не имеет полного контроля над своими вооружёнными силами. Также отмечается, что ЦРУ не располагало информацией о подготовке атаки на Крымский мост и намеченном использовании беспилотных летательных аппаратов для нападения на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс».

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Также утверждается, что ЦРУ активно участвует в конфликте на Украине, при этом формально соблюдая обещания администрации президента США о непрямом участии американской армии в боевых действиях. На территории Украины постоянно находится определённое количество сотрудников ЦРУ, которые занимаются поставками вооружений, взаимодействием с украинскими спецслужбами и контролем, чтобы ситуация не вышла за рамки дозволенного. Похоже, либо в Newsweek кормят читателей неверной информацией, либо ЦРУ также не имеет полного влияние на принятие тех или иных решений со стороны Зеленского и отдельных вооружённых формирования.