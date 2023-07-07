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Ryzen 5 5600X3D оказался самым выгодным процессором на рынке – сокет АМ4 актуален уже 6 лет
Итоги тестирования одного из самых интересных процессоров на рынке
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Давайте представим себе, что в конце 2017 года вы решили купить себе новенький компьютер. Поскольку альтернативы со стороны красного лагеря вызывали сомнение, то вы решили взять Core i5-8600К, который должен был с лёгкостью справляться с любыми задачами и раскрыть потенциал даже самых мощных видеокарт. Собственно, так и было, но с тех пор прошло много времени, а быстродействие процессоров ощутимо выросло. Особенно это заметно в игровых сценариях, где новинки последних лет способны выдавать удвоенное количество кадров в секунду по сравнению с камнями 2017 года. Если вы купили Core i5-8600К, то сегодня можете взять новую материнскую плату и заменить процессор, продлив жизненный цикл большей части комплектующих, а вот пользователи, которые в 2017 приобрели Ryzen 5 1600Х, смотрят на всю эту возню со смехом. Дело в том, что сокет АМ4 остаётся актуальным вот уже 6 лет, тогда как Intel каждые два года вынуждает фанатов покупать новую платформу. 

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Логика в таком подходе синих есть, но нам больше импонирует уверенность AMD в преданности своих клиентов. Представьте себе ситуацию, что в 2017 вы купили Ryzen 5 1600Х. Спустя пару лет появилась возможность на вашу материнскую плату с чипсетом А320 поставить более мощный Ryzen 5 3600, ну а сегодня система выглядит устаревшей и требует обновления. Можно купить довольно неплохой и недорогой Ryzen 5 5600Х, но пару дней назад в продажу поступил крайне любопытный Ryzen 5 5600X3D. Это младший брат более популярного Ryzen 7 5800X3D, а эксперты полагают, что речь идёт об отбраковке, а значит количество доступных в продаже камней окажется незначительным. Это доказывает тот факт, что купить Ryzen 5 5600X3D можно только в розничном отделе американской сети Micro Center. Что же, эксперты уже получили в своё распоряжение пару процессоров, провели тесты и готовы поделиться результатами с нами. Прежде всего отсылаем вам к ролику от команды Gamers Nexus (видео в конце материала). В качестве основы используется видеокарта GeForce RTX 4090, которая позволяет получить максимальное преимущество от процессора с технологией 3D V-cache. 

  • Итак, в Shadow of the Tomb Raider Ryzen 5 5600X3D обходит Ryzen 5 5600X на 39%, и всего лишь на 9% отстаёт от Ryzen 7 5800X3D
  • В Far Cry 6 новинка от тётушки Су держится бодрячком, уступая Ryzen 7 5800X3D всего 7% и отрываясь от Ryzen 5 5600X на целых 30%
  • В Final Fantasy XIV Ryzen 5 5600X3D не только идёт вровень с Ryzen 7 5800X3D, но и умудрился догнать более дорогой и мощный Ryzen 9 7900X
  • В Cyberpunk 2077 Ryzen 5600X3D уступил Ryzen 7 5800X3D на 3%, при этом отрыв от Ryzen 5 5600X достигает 22%

Есть ещё несколько игр, но результат там примерно аналогичный. Кстати, в синтетических тестах новинка существенно отстаёт от процессоров нового поколения, а вот графики, составленные экспертами Tom’s Hardware, кажутся нам более наглядными. Ryzen 5 5600X3D демонстрирует полное превосходство над оппонентами, при этом стоит он столько же, как и Core i5-13400, но обходит новинку Intel примерно на 18%. Вот только для новинки от синего лагеря вам потребуется новая материнская плата, тогда как Ryzen 5 5600X3D можно поставить на старую систему, которая уже давно не считается актуальной. Как видите, AMD не только выполнила обещание поддерживать платформу АМ4 4 года, но и продолжает радовать своих клиентов даже спустя 6 лет. Ryzen 5 5600X3D выглядит очень интересно и мог бы стыть настоящим бестселлером, вот только количество его ограничено. Это значит, что российские пользователи не увидят новинку в рознице, а в итоге придётся рассчитывать или на Ryzen 5 5600Х, или на более мощный Ryzen 7 5800X3D. В обоих случаях вы получаете возможность продлить жизненный цикл старой платформы без значительных инвестиций. На сайте Tom’s Hardware по ссылке вы найдёте синтетические тесты. Как и мы и писали выше, результаты Ryzen 5 5600X3D там крайне удручающие. Фактически, процессор уступает всем своим оппонентам, поэтому если вы собираете универсальный компьютер, то стоит всё же обратить внимание на Ryzen 5 7600Х. Система на его базе окажется несомненно дороже, но скоростные показатели в общих сценариях ощутимо возрастут. 

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#процессоры #тесты #ryzen 5 5600x3d
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