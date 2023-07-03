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Почему БРИКС не сможет создать собственную валюту, и что мешает России и Китаю отказаться от доллара
Похоже, есть как внешние, так и внутренние факторы, препятствующие реализации идеи создания новой резервной валюты
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Предполагается, что идея о создании новой альтернативной резервной валюты станет одним из основных вопросов, который будет обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС в августе этого года. Стремление многих отказаться от использования доллара усиливается по мере того, как США всё активнее использую свою национальную валюту как оружие. Однако эксперты издания Les Echos уверены в том, что найти эффективную альтернативу для его замены будет довольно сложно. Не исключено, что даже невозможно. При этом наблюдается множество противоречий, решить которые попытаются политики. Так, сами лидеры стран БРИКС на протяжении последних месяцев громко заявляют о том, что хотели бы найти альтернативу для отказа от доллара. «Каждую ночь я задаюсь вопросом: почему все страны должны вести торговлю на основе доллара?» – сказал недавно президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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«Дедолларизация началась», – подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Всё это значит, что разговоры о новой резервной валюте идут уже довольно давно. По мнению экспертов, в реальности реализация намного сложнее, чем кажется, поскольку сторонникам такой инициативы придётся вначале преодолеть массу препятствий на пути избавления от гегемонии доллара. Напомним, что после Второй мировой доллар США стал международной резервной валютой вместо британского фунта стерлингов. До сих пор 58% мировых валютных резервов состоят из долларов, а значит так просто отказаться от американской валюты не выйдет. Между тем на долю пяти стран, входящих в БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) сейчас приходится уже более 40% от всего населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% общемировой торговли. Этого достаточно для формирования финансовых амбиций даже при благоприятных условиях и крайне важно в ситуации, когда США оказывают санкционное давление и всячески вредят экономике БРИКС при помощи долларовой гегемонии.

Эксперты напоминают, что часто именно финансовое влияние доллара не позволяет другим странам отказаться поддерживать санкции против России, поскольку США оказывают давление через свою резервную валюту, чтобы «наказывать» тех, кто идёт против воли Вашингтона. Похоже, что на предстоящем саммите БРИКС наконец будут обсуждаться конкретные варианты проекта по созданию единой валюты. Однако пока речь даже не идёт о намерении полностью свергнуть доллар, считает Цзунъюань Зои Лю, научный сотрудник Совета по международным отношениям и соавтор исследования «Могут ли страны БРИКС дедолларизировать глобальную финансовую систему?». Эксперт отмечает, что важно осознавать различие между желанием использовать собственную валюту в качестве альтернативной системы для уменьшения риска и полной готовностью отказаться от доллара на свой страх и риск. Похоже, все подобные намерения пока остаются в области желаемого, а не действительного, и детали создания будущей единой валюты по-прежнему очень расплывчаты.  

Аналогичной точки зрения придерживается и Уильям Гумеде, профессор Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. По его мнению, на данный момент крайне маловероятно, что все страны БРИКС согласятся отказаться от собственной денежно-кредитной политики в пользу единого центрального банка, поскольку их финансовые системы очень отличаются. Например, Центральный банк в Китае и России контролируется государством, в то время как в ЮАР, Бразилии и Индии центральные банки являются независимыми. Это приводит к существенным различиям в денежно-кредитной политике этих стран. По словам эксперта, сложно сказать, насколько Китай будет готов отказаться от своей сильной валюты в пользу новой альтернативы. С осторожностью к этому проекту относятся и в Южной Африке, отмечается. «Это вопрос, который требует внимательного изучения», – заявила недавно Наледи Пандор, глава южноафриканской дипломатии. Ну а руководство Центрального банка ЮАР и вовсе выразило свои сомнения относительно того, что проект может быть реализован в ближайшие годы. Ведомство не против идеи замены доллара, но не видит реальной перспективы и решимости у стран БРИКС.

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Эксперты отмечают, что одной из слабых сторон проекта считается надёжность финансовых институтов БРИКС. Цзунъюань Зои Лю прямо говорит о том, что решающим фактором, оказывающим влияние на принятие или отклонение новой валюты другими странами, является уровень доверия к институту или странам, ответственным за её создание. В целом, идея создания единой валюты в рамках БРИКС вызывает интерес и обсуждается на самом высоком уровне. Пока же, чтобы идея стала реальностью, требуется преодолеть множество сложностей, включая различия в финансовых системах и интересах стран-участниц, а также создать надёжные финансовые институты, которым доверяли бы другие государства. В настоящее время проект находится в стадии обсуждения, а реализация единой валюты для БРИКС в ближайшей перспективе кажется слишком размытой и неопределённой.

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#аналитика #экономика
Источник: lesechos.fr
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