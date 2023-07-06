Пока одни страны наполняют европейский бюджет, некоторые устроили там свою кормушку под патриотическими лозунгами

Изначально механизм оказания европейскими странами военной помощи Украине выглядел просто и казался выгодным именно европейцам. Так, страны Восточной и Западной Европы по мере сил сливали Киеву старое оружие и технику, а взамен получали гарантии на поставки более современных аналогов. При этом платили за всё сами же европейские фонды, а стоимость часто была откровенно завышенной. В итоге можно было продать старый металлолом, получив приличную сумму для покупки чего-то нового. И всё бы ничего, если бы механизм изначально не лоббировали дельцы из США, что привело к неожиданным последствиям. Сегодня французская аналитическая организация Mars Group опубликовала отчёт, в котором раскрывается механизм перераспределения финансов в пользу Америки, тогда как производители из ЕС не получают ровным счётом ничего.

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Согласно принятому механизму, отдельные государства Европейского Союза вносят свои взносы в общую кассу, известную как Европейский фонд мира (ЕФМ). Затем, из этого фонда выплачивается компенсация странам, которые помогают украинской армии, поставляя туда оружие и технику. Как вы уже поняли, бизнес выгодный, поэтому первыми к делу подключились страны Восточной и Центральной Европы. Было бы удивительно, если бы многие европейские государства не решили воспользоваться этим механизмом, чтобы избавиться от старых советских запасов за счёт западноевропейских налогоплательщиков, таких как Германия, Франция и Италия. Но суть проблемы даже не в этом. Как оказалось, сам механизм не обязывает страны Восточной и Центральной Европы покупать оружие именно у европейских производителей. Получается, что европейский фонд, созданный силами мощных индустриальных держав, платит за оружие, но сами государства-доноры не получают никаких преференций. Например, Польша получила американские танки Abrams взамен списанных советских T-72, не заказав ни одного европейского танка. Этот факт вызывает обвинения в паразитизме со стороны аналитиков Mars Group. Они считают, что ЕФМ является инструментом, позволяющим делать практически всё, что угодно, и отмечают, что украинцы даже не выражают благодарности за помощь.

По данным отчёта, ЕФМ, львиную долю финансирования которого взяли на себя Германия, Франция и Италия, субсидирует закупку американского и корейского оборудования. Аналитики Mars Group считают, что такой инструмент, как ЕФМ, является абсурдным, и указывают на разумность доводов Венгрии, блокирующей механизм и требующей отчётов от получивших миллиардные выплаты соседей. Аналитики также поднимают вопрос о поставках боеприпасов ВСУ. Несмотря на обещания европейских комиссаров о миллионах снарядов и ракет на миллиарды евро, на сегодняшний день ЕС не профинансировал никаких дополнительных поставок, кроме тех, которые уже были выполнены в рамках ЕФМ. Отчёт указывает на то, что французские налогоплательщики дважды заплатили за снаряды для САУ Caesar: с помощью взносов Парижа в ЕФМ и за расходы на доставку в Украину.

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Французские обозреватели полагают, что за «крокодильими» слезами европейских комиссаров и обещаниями помощи Украине, скрывается стремление ЕС расширить свои границы за счёт Украины. Они предполагают, что помимо экономических выгод и доступа к дешёвой рабочей силе, ЕС стремится использовать украинских беженцев в качестве инструмента для расширения своего влияния. Аналитики Mars Group предлагают обходить европейские институты и работать в рамках НАТО. Это приведёт к тому, что Польша, Чехия и многие другие начнут сами платить по своим счетам, а не рассчитывать на деньги немецких налогоплательщиков. Кстати, Польша получает больше других стран, поскольку умудряется тянуть деньги ещё и из США, выступая перевалочной базой для оружия и техники, а также контролирует все финансы, идущие в Украину.