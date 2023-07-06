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Армия РФ отбила у ВСУ высоты у Клещеевки вернула опорники под Берховкой и атакует Антоновский остров
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Вчера утром стало известно о том, что российские войска потеряли ключевой укреплённый район под Бахмутом (ныне Артёмовск). Поскольку речь идёт об опорном пункте, который возвышается над всей местностью с разнице высот до 50 метров, то дальнейшая оборона Клещеевки вызывала большие сомнения. Военкоры полагали, что потеря данного укреплённого района грозит быстрым прорывом ВСУ, а следующим на очереди может быть Бахмут. Уже к вечеру начали поступать сведения о том, что российские силы нанесли массированный удар по группировке украинских войск, а в результате последние вынуждены были отступить на ранее занимаемые позиции. По ВСУ активно работала артиллерия и авиация, ну а в ходе контрнаступления наземных сил удалось вернуть часть ранее потерянных опорных пунктов на северном фланге, в районе Берховки. Российские бойцы полностью контролируют данное направление, но ожидают продолжения атакующих действий со стороны ВСУ.

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Одновременно с этим поступают данные о том, что российская артиллерия и авиация проводят массированные удары по ближним тылам ВСУ в районах Ивановского, Часового Яра, Хромового, Маркова, Васюковки, Роздоловки, Весёлого и Верхнекаменского с целью подавления и рассеивания формирующихся ударных групп противника. Это позволит дать бойцам на линии соприкосновения небольшую передышку, закрепится на позициях и подтянуть резервы. На Красно-Лиманском направлении российские войска атакуют в Серебрянском лесничестве, к юго-западу от Кременной, со стороны поселков Кузьмино и Диброва. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление и удерживают свои позиции, предпринимая попытки контратаковать. При этом здесь же активно действую установки ТОС «Солнцепек», оказывающие отрезвляющий эффект на штурмовые отряды украинской армии.

Военкоры сообщают, что на Запорожском направлении ВСУ продолжают проводить разведку боем, используя тактику атак малыми группами с последующим наступлением большими силами. Пока значимых успехов здесь добиться не удаётся, а СМИ пишут о больших потерях в технике и живой силе. На Ореховском участке украинские войска продолжают концентрировать бронетехнику у линии столкновения, и российская артиллерия активно действует против мест скопления. Очевидно, что в ближайшее время состоится очередная попытка нанести по оборонительным позициям РФ мощный удар. 

На Южнодонецком направлении, в районе Ввремевского выступа, ВСУ атаковали близ Старомайорского и Урожайного, но не смогли достичь успеха. Военкоры отмечают эффективную работу российских беспилотников, что позволяет заранее зафиксировать приближение украинских штурмовиков. После этого артиллерия наносит превентивные удары по формирующимся колоннам. На северо-западе от Сватово продолжаются активные боевые действия в районе посёлка Новоселовское. В результате боев российские силы захватили депо и промышленную зону, расположенную на важных высотах вдоль железнодорожной линии.

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Военные корреспонденты отмечают, что обстановка у Антоновского моста остаётся напряжённой, и российским войскам пока не удалось полностью взять под контроль занятый украинскими силами участок. Несмотря на периодические авиационные удары со стороны России, ВСУ продолжают перебрасывать свои силы на противоположный берег Днепра. Юрий Подоляка заявил, что в этом районе используется новая тактика. Вначале по украинским ДРГ бьёт артиллерия, подтягивается авиация и танковые группы, после чего производится штурм позиций. Российские бойцы закрепляются и снова пытаются выдавить противника с занимаемых позиций. 

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#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
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