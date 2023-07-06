Учения проводились в ночь с 4 на 5 июля

Когда в 2019 году появился Закон «О суверенном Рунете», то многие критики и обыватели откровенно крутили у виска, считая возможность отключения российского сегмента мировой паутины невозможным. Пожалуй, сегодня скептики больше не пытаются играть в либералов, поскольку санкции доказали одну простую истину: нет ничего, на что Запад не пойдёт в попытке ослабить Россию. Напомним, закон «О суверенном Рунете» направлен на обеспечение защиты российского сегмента интернета (Рунета) от угроз извне. Он предусматривает установку специального оборудования на сетях операторов, позволяющего Роскомнадзору управлять маршрутизацией трафика в критической ситуации. Пока угроза существует только в теоретическом поле, но Роскомнадзор использует установленное оборудование для блокировки запрещённого контента и замедления работы некоторых зарубежных платформ.

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Согласно требованиям закона, владельцы сетей связи и крупные коммерческие компании должны принимать участие в подобных учениях не реже одного раза в год. Помимо проверки работоспособности при отключении от международного интернета, учения также направлены на обеспечение устойчивого функционирования интернета внутри страны в случае глобальных сбоев или хакерских атак. Первые годы, когда учения проводились, подобная акция вызывала улыбку в обществе, ну а сегодня населения смотрит на подобные действия спокойно, поскольку исключать описанный выше сценарий не может никто. Как стало известно, в ночь с 4 на 5 июля операторы провели успешные учения, доказавшие работоспособность российских сайтов при отключении страны от международного интернета. Представитель Роскомнадзора подтвердил успешное завершение учений, но не раскрыл конкретные задачи и другие подробности. Участие в учениях приняли ведущие операторы связи в России, такие как «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом». Традиционно, представители этих компаний отказались отвечать на вопросы, связанные с проведёнными учениями.

Один из экспертов телекоммуникационного рынка сравнил проведение учений с тестированием бронежилетов, где проверяются защитные качества во время стрельбы по манекенам. По аналогии, учения помогают проверить работоспособность российского сегмента интернета при отключении от международной сети. Участники учений также отмечают, что современный интернет является крайне сложной системой, поэтому невозможно предсказать, какая именно часть российского сегмента перестанет работать при отключении от глобальной сети. Однако эксперты считают, что проведение учений является важной практикой для проверки готовности российского интернета к автономному функционированию. По мнению основателя компании Qrator Labs, учения напоминают эксперимент с отрезанием руки, когда нужно определить, как долго конечность может прожить самостоятельно. Александр Лямин отметил, что отключение России от международного интернета с отзывом всех IP-адресов является возможным сценарием, и поэтому тестирование различных вариантов и сценариев является целесообразным.

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В то же время директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский отмечает, что корневые серверы, которые устанавливают связь между числовыми IP-адресами и именами доменов, принадлежат США, а Россия не может на них повлиять. По его мнению, вероятность отключения российского сегмента интернета от глобальной сети существует, и проведение учений помогает подготовиться к такому развитию событий. Очевидно, что именно в руках США находятся ключи от всех дверей, а российские власти не делятся подробностями проведения учений. Именно поэтому остаётся непонятно, сможет ли российский сегмент интернета выстоять, и качая его часть останется функциональной. Многие эксперты полагают, что положения намного запутаннее. Якобы, если бы американцы могли, то уже заблокировали Рунет. Похоже, за годы своего существования мировая паутина тесно связала страны и континенты. Кроме того, западные эксперты высказывают опасения относительно безопасности введения любых агрессивных ограничений, поскольку подводный флот РФ способен уничтожить кабеля, соединяющие Европу с Америкой и Австралией. Не исключено, что существуют определённые договорённости, но нам об этом ничего не известно.