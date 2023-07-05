Похоже, положение действительно опасное

Прежде всего нужно понимать, что в ЧВК «Вагнер» есть только один официальный канал в Телеграмм. Ранее Пригожин публиковал свои ежедневные обращения в официальной группе «Конкорд» ВКонтакте, но после событий 24 июня страница в социальной сети заблокирована. Именно поэтому остаётся крайне мало официальных мест, где вы можете почерпнуть действительно правдивую информацию. Несмотря на это есть десятки каналов, которые выдают себя за официальные, а некоторые блогеры активно пользуются этим, публикую откровенные фейки. В конце материала мы дадим ссылку на единственный канал, где публикуются точные сведения, а пока давайте изучим обстановку на фронтах.

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Информацией поделились представители ЧВК «Вагнер», а ниже сокращённый пересказ происходящего. Итак, текущая обстановка на направлении к городу Бахмут остаётся трудной, несмотря на успешное отражение атак противника. На северном фланге действует 56-я отдельная мотопехотная бригада, которая стремится обезопасить выступ, занимаемый российскими силами в районе Дубово-Васильевки, путём наступления с Орехово-Васильевки. Этот выступ играет важную роль в обороне Бахмута, так как обеспечивает защиту фланга и находится на высотах, обладающих стратегическим преимуществом. Если армия РФ потеряет эту территорию, это приведёт не только к разблокированию дороги Бахмут – Славянск, но также заставит командование российской армии сдать Берховку без значительного сопротивления.

На южном фланге за последний месяц украинские силы вытеснили российские войска за линию канала Северский Донец-Донбасс на левый берег. В этом секторе ответственность лежала на 72-й мотострелковой бригаде и отрядам «Шторм Z». 3-я отдельная штурмовая бригада украинской армии продолжает прогрессировать к югу от Ивановского в направлении Клещеевки. Потеря этого района также приведёт к разблокированию одной из южных дорог, ведущих к Бахмуту. Ранее военные подразделения 28-й отдельной мотопехотной бригады смогли захватить плацдарм на Курдюмовской дамбе. Теперь противнику остаётся пройти только узкий участок между российскими силами и Курдюмовкой, представляющий собой плотину водного канала Северский Донец-Донбасс. Цель противника заключается в захвате важных стратегических высот, а не населённых пунктов.

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Напомним, сегодня Юрий Подоляка сообщил о том, что ВСУ вошли в Клещеевку. Подробнее почитать об этом вы можете здесь. Военкор пишет, что в настоящее время угроза потери Бахмута сильно возросла. Минобороны РФ не балует бойцов снарядами, а значит артиллерия не может останавливать колонны ВСУ ещё до того, как они приблизились к основным позициям. Ну а поскольку украинская армия занимает ключевые высоты вокруг Бахмута, то может возникнуть ситуация, когда российским военнослужащим придётся уходить без боя. Населённый пункт не представляет особой важности, но на фоне конфликта властей с Пригожиным будет восприниматься обществом как настоящее поражение. Ссылка на официальную группу в Телеграмм: https://t.me/orchestra_w/7628