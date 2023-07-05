Боксёр пытается прикинуться жертвой

Тема военнопленных считается одной из наиболее закрытых и неохотно обсуждается официальными представителями власти. К примеру, во время взятия Мариуполя в плен попало больше тысячи бойцов различных подразделений ВСУ, включая боевиков Азова (признано террористическим и запрещено в России). Первоначально было сказано, что все они никогда не получат свободу, вот только спустя год после этих событий мы можем констатировать, что часть пленных отправлена в Киев, тогда как особенно активные члены националистических группировок уехали в Турцию. Там они прекрасно себя чувствуют, а украинское правительство тратит на содержание одного человека больше 700 долларов в сутки. Неясно, куда идут такие значительные средства, не иначе как ребята отрываются на полную в ночных клубах и других увеселительных заведениях. Всё это значит, что пленные являются ценным ресурсом, а отдельные персонажи могут стоить значительно дороже целого батальона подготовленных бойцов. Например, довольно мутной считается история с пленением Медведчука. Украинский политик был на хорошем счету у В. Путина, а некоторые аналитики уверены в том, что именно Медведчук должен был захватить власть в Киеве после начала СВО. Что и почему пошло не так, нам не скажут, но в любом случае российские власти обменяли бывшего миллиардера.

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Взять в плен важную персону крайне сложно, поскольку украинские офицеры редко бывают на передовой, но иногда в руки российской армии попадаются хорошие трофеи. Как стало известно, в плен попал Андрей Приходько, обладающий титулом чемпиона Украины по боксу. Ниже на видео вы можете узнать детали самостоятельно, ну а мы кратко перескажем основные факты. Приходько сообщил, что занимался профессиональным боксом на протяжении 15 лет и завоевал такие престижные титулы, как чемпион Украины и чемпион кубка Украины. Он также был мастером спорта по боксу и принимал участие в соревнованиях по кикбоксингу. По его словам, причиной того, что он попал в ВСУ, стал конфликт с тренером и стремление получить военный билет.

Согласно рассказу Приходько, недавно его подразделение было переброшено на Артёмовское направление (ранее назывался Бахмут). Боксёр участвовал в наступлении, которое началось из города Часов Яр, откуда группа передвигалась на 4 БМП-1 в сторону российских позиций. Однако, сразу после высадки боевиков из бронемашин, командир отделения был убит, а медик подразделения получил ранение. По этой причине группа начала отходить. Спортсмен провёл ночь в кустах, после чего утром направился к эвакуационной группе, но попал в руки российских военнослужащих. По словам Приходько, он не смог стрелять, поскольку получил ранение. Три человека из его формирования были убиты, один получил ранение, но сумел выбраться, а вот месторасположение основных сил ВСУ боксёр назвать не может, поскольку не разбирается в картах и только недавно был переброшен под Артёмовск.

Что любопытно, сам Приходько входит в состав Кракена (запрещено в России), а значит только пытается показать себя бесполезным винтиком в системе. Очевидно, что сам боксёр вошёл в ряды подобного подразделения сознательно, поскольку туда берут только откровенных националистов, которые имеют довольно специфические моральные ценности. Напомним, специальное подразделение Кракен было сформировано и находится под контролем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Основу этого подразделения составляют бывшие члены запрещённой в России террористической организации Азов, радикальные националистические активисты и офицеры ГУР. Члены Кракена выполняют задачи, связанные с диверсиями и разведкой не только на территории Украины, но и замечены в Белгородской области. Командиром Кракена является Сергей Величко, который объявлен в розыск Минобороны РФ по обвинению в пытках российских военнопленных. По данным, полученным из полиции Луганской Народной Республики, Кракен особенно жестоко проявил себя на Харьковском направлении, где боевики убивали не только военнопленных, но и мирных жителей. Очевидно, что Приходько станет ценным активом, за которого можно получить несколько российских офицеров, томящихся в застенках СБУ.

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