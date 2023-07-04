Посмотреть кадры поражения техники можно на видео

По мнению некоторых российских военкоров, украинская армия перешла ко второй активной наступательной фазе. На этот раз большие танковые колонны в бой не идут, поскольку минные поля снижают манёвренность, а по бронетехнике работают вертолёты и артиллерия. Вместо этого наносится несколько одновременных ударов малыми группами, целью которых является не только прощупывание оборонительных позиций, но и попытка обнаружить бреши и закрепиться в серой зоне. По словам Юрия Подоляки, ВСУ не имеют значительных успехов, но за счёт ударов во фланги российских сил умудряются отбивать один опорный пункт за другим. Часть территории удаётся вернуть обратно, тогда как на другой украинские подразделения закрепляются и выбить их оттуда не представляется возможным. При этом ВСУ пока даже не подошли к основной линии обороны, находясь в серой зоне.

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Особенно горячим остаётся район Пятихаток и Орехово. В первом случае населённый пункт окончательно перешёл под контроль украинских войск, тогда как во втором штурмовые отряды удаётся остановить, что приводит к значительным потерям в ВСУ. По данным Минобороны РФ, только под посёлком Работино за месяц боевых действий было уничтожено около 100 единиц бронетехники. На снимках из этого населённого пункта не раз светились немецкие кошки, техника советского производства и бронированные машины из Германии и США. Ну а сегодня после массированной артиллерийской подготовки началось новое наступление на левом фланге Запорожского фронта. Там ВСУ сконцентрировали ударный кулак, который должен был проломить оборону и выйти в направлении Великой Криницы. Украинские штурмовые группы наступали со стороны Каменского, но были остановлены ответным огнём российской артиллерии. Оставшиеся в строю солдаты отступили на исходные позиции, снова потеряв не только в численном составе, но и в технике. Следом за этим была проведена такая же лобовая атака со стороны Пятихаток, но и здесь из-за потерь ВСУ пришлось отступить.

На видео можно рассмотреть нанесение ударов именно на указанном выше направлении. Эксперты полагают, что Зеленский наращивает силы для наступательной операции, но пока неясно, что вообще украинское командование задумало. Ранее в Киеве говорили о том, что планы были существенно скорректированы с учётом потерь, но продолжающиеся атаки на Запорожском направлении приводят к значительным потерям и постоянно сокращают резервы. Не исключено, что основной удар готовится со стороны Антоновского моста, где диверсионные группы ВСУ уже достаточно давно готовят плацдарм для массированной высадки бронетехники. Все попытки уничтожить украинскую группировку на Антоновском острове не увенчались успехом, а сегодня удары наносились при помощи авиации. Сложно сказать, сможет ли украинская армия здесь перейти в наступление, ведь после подрыва Каховской ГЭС местность кишит топями, а значит заводить сюда тяжёлые танки крайне опасно. В любом случае многие аналитики уверены, что больше подробностей мы узнаем ближе к саммиту НАТО, ну а украинское командование просто выбирает удачный момент, что позволит доказать НАТО свою значимость и способность добиваться высоких результатов.

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