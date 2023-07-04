Третья волна наступления на Запорожском направлении началась

Западные союзники Украины выражают озабоченность тем, что прогресс долгожданного контрнаступления ВСУ измеряется незначительным продвижением на метры, а не километры. Первая фаза завершилась полным провалом, а в продвижения заметны только в серой зоне, где населённые пункты переходят из рук в руки по несколько раз в неделю. Журналисты CNN полагают, что поддержка Киева может стать менее стабильной уже этой осенью. Дело в том, что многие страны, поддерживающие Зеленского, сталкиваются с высокой инфляцией, ростом процентных ставок и замедлением экономического роста. Мало того, на носу выборы, а действующие политические элиты должны пояснить электорату, куда делись огромные экономические и военные ресурсы. Уровень жизни в Европе ухудшается, а если украинская армия не начнёт демонстрировать успехи на поле боя, то действующие политики вынуждены будут уйти, уступив место более нейтральным силам. Ну а новые лица готовы идти на компромисс с Москвой, а значит Киев может потерять не только поддержку, но и значительные территории.

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На прошлой неделе шла перегруппировка резервов ВСУ, а многие российские аналитики полагали, что наступление состоится в ближайшие дни. По мнению Юрия Подоляки, сегодня мы видим третью волну, которая стала следствием начала второй фазы контрнаступления. При этом наблюдаются значительные отличия от того, как ранее действовало командование в Киеве, а значит определённые выводы были сделаны. Так, в первой фазе вперёд шли большие танковые колонны, включающие бронированную технику стран НАТО в составе штурмовых групп. Такая тактика была признана бесперспективной, поскольку плотные минные поля не позволяли двигаться быстро, ну а российская артиллерия и вертолёты расстреливали колонны с относительно безопасного расстояния. В настоящее время большие силы ВСУ больше не использует, вместо этого прощупывает оборонительные позиции и постепенно усиливает накаты.

Усиление атак заметно, при этом вместо ударного кулака используется несколько болезненных уколов с разных направлений. Активные боевые действия происходят в районе населённого пункта Пятихатки, Орехово и Великой Новосёлки, а иногда украинские войска не только продавливают оборону армии РФ, но и умудряются занять ключевые позиции. Например, вчера ВСУ смогли взять под свой контроль опорные пункты в районе Пятихаток и Приютного. К концу дня позиции возле Пятихаток удалось вернуть, а вот возле Приютного опорные пункты временно потеряны. В обоих случаях заметно изменение тактики, поскольку вначале ВСУ пытаются обойти оборонительные позиции и бьют по флангам. Это вынуждает российских бойцов отходить, а выгодные высоты переходят под контроль украинской армии. Ну а после того, как ВСУ закрепляется на высотах, группировка начинает теснить российские войска в низинах. Это создаёт дополнительные проблемы и приводит к потере ещё большей территории. Фактически, ВСУ откусывает опорные пункты по частям, занимая значимые оборонительные позиции РФ в шахматном порядке.

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Подоляка полагает, что в ближайшие дни нажим усилится, а вторая фаза станет более опасной ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе. Пока Зеленского видеть там в качестве равного не хотят, поэтому президент Украины намерен удивить своих хозяев успехами на Запорожском направлении. По словам аналитика, пока для российской армии подобные действия не представляют опасности, поскольку ВСУ не дошли даже до первой линии обороны. Боевые действия происходят в серой зоне, а значит вначале украинская армия должна пройти сложные позиции, которые позднее могут быть возвращены с минимальными потерями. Аналитик также полагает, что почерк наступательной операции не похож на то, как управляет армией Залужный. До сих пор неясно, жив ли командующий ВСУ, поскольку в последнее время за генерала говорят блогеры журналисты. Похоже, управление армией сегодня находится в руках других людей, но не исключено, что на этот раз все указания и тактические операции производятся напрямую из Пентагона. Посмотреть видео можно по ссылке: https://t.me/yurasumy/9671. Часть информации представлена в других материалах Юрия Подоляки.