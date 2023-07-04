Заявление уже вызвало протесты в Украине

У каждого из нас так много проблем, что исторические факты просто выпадают из нашей головы. Ещё бы, ведь нужно постоянно бороться за жизнь, зарабатывать деньги, а времени и сил на что-то большее просто нет. Казалось бы, в кармане (или сумочке) у каждого из нас находится универсальная энциклопедия, способная ответить на все вопросы, но люди не хотят слышать ответы и не желают задавать вопросы, предпочитая верить на слово экспертам, политикам и общественным деятелям. Именно поэтому правящие элиты успешно подменяют исторические факты не опасаясь, что народ начнёт сомневаться и задавать вопросы. Ну а если отдельные индивидуумы действительно решаться на подобное, то в руках властей всегда есть телевидение и пресса. Словом, шансов у обывателя узнать правду почти нет, а особенно всё плохо в сытой Европе, где население предпочитает не утруждать себя сложными вопросами.

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Одним из наиболее обсуждаемых вопросов мировой политики остаётся принадлежность Крыма. Ситуация выглядит комичной, поскольку одни и те же компании отображают полуостров как часть России для российских пользователей, и как часть Украины для европейцев и украинцев. Рано или поздно проблема будет решена, ну а недавно крайне неожиданное заявление сделал член Консервативной партии Британии Лорд Ричард Балф. Он прибыл на мероприятие, организованное российским посольством в Лондоне в честь Дня России. По информации издания The Guardian, Лорд Балф заявил буквально следующее: «Крым определённо принадлежит России». Отмечается, что на приёме присутствовал также Лорд Роберт Скидельски, а мероприятие было организовано российским послом Андреем Келиным в Лондоне. Званый ужин в честь Дня России собрал около 50 гостей, включая сотрудников российского посольства и иностранных дипломатов. Откушав российских яств Лорд Балф расчувствовался и выдал довольно противоречивое заявление.

По данным The Guardian, лорд полагает, что нужно как можно скорее начать переговоры, способствующие мирному урегулированию конфликта и возможности передачи части территории Киева Москве. Лорд Балф полагает, что Россия имеет законные основания претендовать на Донецк и Луганск. Своё мнение он основывает на исторических фактах, рассказывая о том, когда и на каких условиях спорные территории были переданы Украине. Что до лорда Роберта Скидельски, то гость выступил против российской спецоперации на Украине. При этом он заверил прессу в том, что присутствовал на мероприятии с целью выразить уважение и расположение к российскому народу в День России. В The Guardian напоминают, что Лорд Скидельски в период с 2016 по 2021 занимал должность в совете директоров компании «Русснефть».

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Реакция украинской стороны последовала незамедлительно. В Киеве крайне недовольны британским лордом и требуют объяснений. Напомним, несколько дней назад Зеленский давал интервью американскому изданию. Так вот, президент заявил о том, что Украина будет сражаться до тех пор, пока не вернёт контроль над всей территорией, которая была в составе страны на 1991 год. Зеленский категоричен по данному вопросу и готов садиться за стол переговоров только в том случае, если ему отдадут Крым. Российские политики считают подобные слова крайне странными, поскольку Крым вошёл в состав России на референдуме. За подобное решение проголосовало абсолютное большинство населения полуострова, а спустя какое-то время стало ясно, что только это спасло жителей Крыма от вторжения США, уничтожения Черноморского флота и тотальной украинизации.