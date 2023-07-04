Ещё недавно Пригожин был чуть ли не национальным героем, а сегодня поддержка его ослабевает

Есть такая простая пословица: с глаз дорой – из сердца вон. Может показаться, что она может применяться исключительно к человеческим отношениям, вот только данное правило прекрасно решает вопросы пропаганды и изменения общественного мнения. К примеру, 30 лет назад как минимум 90% жителей восточных и южных областей Украины использовали в общении русский язык и смотрели исключительно российские телеканалы. Правдивой статистики не существует, но и в Киеве русскоязычных было не меньше 70%, а в целом страна неохотно шла на украинизацию. Правительство Украины медленно блокировало российские телеканалы, постепенно вводило украинский язык, а в какой-то момент и вовсе начало придумывать исторические факты и подменять те или иные реальные события. Возможно, первое время народ относился к подобным действия с недоверием, но сегодня немалая часть южной и восточной Украины свято верят в постулаты Зеленского, а ведь с начала агрессивного оболванивая прошло всего несколько лет.

реклама

Если вы полагали, что в России машина коррекции общественного мнения не работает, то сильно ошибались. К примеру, сегодня властям нужно сделать фигуру Пригожина как можно менее значимой, развенчав мифы и непобедимости ЧВК «Вагнер». Перечислять все эти шаги мы не будем, но приведём только то, что пишут Ведомости. Сообщается, что с начала основания ЧВК «Вагнер» компания «Конкорд» получила из бюджета 1.7 триллиона рублей. Что любопытно, вначале В. Путин озвучил цифру в 86 миллиардов рублей, после этого появились заявления о потраченных 900 миллиардах, ну а сегодня сумма ещё немного выросла. Отдельно отмечается, что государство меньше тратило на перевооружение, а зрителю активно скармливается идея, согласно которой Пригожин эти деньги распихивал по карманам своих приспешников. Пока обвинений в краже бюджетных средств нет, но они обязательно появятся. Мы не планируем оправдывать поступки основателя ЧВК «Вагнер», поскольку знаем слишком мало деталей, но тот факт, что «музыканты» много лет сражаются за интересы России, не вызывает сомнений. И кто в таком случае должен был финансировать тысячи бойцов?

Ну а поскольку мы начали с информационной пропаганды, то стоит изучить новые статистические данные, свидетельствующие о том, что народная любовь к Пригожину стремительно тает. По данным компании Russian Field, уровень поддержки Пригожина резко снизился после неудачной попытки мятежа. Исследование показало, что 69% опрошенных убеждены в том, что ЧВК не имела шансов на успешное свержение власти. Подавляющее большинство респондентов выразило удовлетворение тем, как разрешился данный конфликт. Отмечается, что после событий, произошедших 23-24 июня, поддержка Пригожина резко сошла на нет. Если до этого его деятельность в рамках ЧВК «Вагнер» была оценена положительно 55% опрошенных, то после нескольких дней этот показатель упал до 29%, а доля недовольных выросла с 14 до 39%. Данные исследования были получены с помощью телефонных опросов в июне среди значимой выборки респондентов.

Аналитики пишут, что в начале 2023 года и до июня, уровень поддержки Пригожина вырос с 41 до 55%. Доля тех, кто не знает о его деятельности, сократилась с 31 до 17%. Самый высокий уровень поддержки бизнесмена был зафиксирован среди мужчин в возрасте 45-59 лет, получающих информацию о ЧВК «Вагнер» из телеграм-каналов и считающих действия «музыкантов» успешными. Аналитики полагают, что телевидение сыграло решающую роль в изменении отношения к Пригожину. Так, среди тех, для кого телевидение является основным источником информации, только 20% имеют положительное отношение к Пригожину, в то время как 52% имеют отрицательное отношение. Среди предпочитающих телеграм-канал, поддержка все ещё преобладает (40% против 32%), а читатели различных средств массовой информации в интернете разделились примерно поровну. 42% опрошенных считают, что российское общество не поддерживало действия Пригожина во время мятежа, в то время как 21% высказывают противоположное мнение. 14% полагают, что люди остались безразличными, а 22% затруднились ответить.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, вечером 23 июня глава Пригожин заявил, что силы Министерства обороны РФ нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а бойцы направляются на территорию России с «маршем справедливости». Минобороны опровергло обвинения, а Генеральная прокуратура возбудила дело против Пригожина по обвинению в организации вооружённого мятежа. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове и начали движение в сторону Москвы. Президент В. Путин выступил с обращением, называя действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупреждая Пригожина и его подчинённых о последствиях. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о проведённых переговорах между А. Лукашенко и Пригожиным, в результате которых стороны договорились о том, что колонны ЧВК «Вагнер» отправляются в полевые лагеря. Почитать больше о том, чем сейчас занят Пригожин и как происходит релокация «музыкантов» в Беларусь, вы можете по ссылкам: 1, 2, 3, 4, 5.