В Украине опасаются, что Пригожин устроить ещё один марш, но на этот раз на Киев

После неудавшейся попытки мятежа Пригожин исчез и информационного пространства. Нет никаких сомнений, что претензии основателя ЧВК «Вагнер» никуда не делись, но сегодня он предпочитает не ввязываться в перепалки с российскими властями. Похоже, уже какое-то время идут дебаты относительно законодательных рамок существования частных военных компаний на территории России, поскольку политики оживились и разговаривают на эту тему открыто. Неясно, на каких основаниях в Беларуси находится сам Пригожин и его бойцы, но официальные каналы сообщают, что в стране построят 3 полевых лагеря, где будет проходить обучение белорусских военных. Лукашенко поручил командованию создать «музыкантам» комфортные условия, а сегодня строится сразу 3 военных базы. Первая находится в районе города Осиповичи, тогда как две разместят рядом с границей Польши. Дуда уже не раз высказывал беспокойство по этому поводу, ну а сегодня пришло время Зеленского выражать тревогу относительно соседства с ЧВК «Вагнер».

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По мнению британской разведки, вероятность того, что Пригожин получит приказ относительно взятия Киева или любого другого города на севере Украины очень велика. В ходе очередного совещания ставки командования президент Украины отдал приказ усилить наблюдение за северными границами и пристально следить за ЧВК «Вагнер», располагающимися в непосредственной близости к Киеву. Зеленский отметил, что размещение «музыкантов» в непосредственной близости к украинской границе – это угрожающий фактор, с которым придётся считаться. Неясно, на каких основаниях Пригожин находится в Беларуси, но тот факт, что это вызывает дополнительное напряжение в ставке командования Зеленского, не вызывает сомнений. Аналитики полагают, что за счёт мобильности и выучки бойцы ЧВК «Вагнер» действительно способны быстро проломить оборону на границе и добраться до Киева за один световой день. Неясно, насколько такой сценарий реален, но даже главком ВСУ побаивается Пригожина.

Своими мыслями с американским изданием поделился Залужный. Генерал совсем недавно воскрес, но уже дал несколько интервью. Журналистам The Washington Post он заявил, что ЧВК «Вагнер» можно причислить к одному из его страхов. Залужный добавил, что сегодня Украина находится в сложном положении, а всё может стать только хуже. Именно поэтому нужно приложить все усилия, чтобы избежать негативного сценария. Главком ВСУ не стал философствовать на тему неожиданной атаки со стороны «музыкантов», ведь у него достаточно других проблем. К примеру, в том же интервью он основательно раскритиковал журналистов, поскольку правительство США и союзники из Европы не выполнили своих обещаний по поставкам вооружений. Самолётов нет, а ВСУ приходится атаковать без поддержки с воздуха. Наблюдается нехватка снарядов, а дальнобойных и высокоточных и вовсе крайне мало. В таких условиях Залужный не видит ничего странного в больших потерях. Похоже, следующие несколько недель будут горячими, а некоторые аналитики и вовсе полагают, что победа одной из сторон окажет решающее воздействие на ход СВО и предстоящих мирных переговоров. Якобы, чем больше будут успехи у ВСУ, тем сильнее позиция Украины на переговорах. Ну а сегодня Киеву нужно добиться как можно больших успехов до 11 июля, когда состоится саммит НАТО в Вильнюсе.

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Отметим, что не факт, что Залужный жив, поскольку ни одного подлинного видео с ним в прессе не было. Все появления признаны фейковыми, а примерно в таком же положении находится и глава ГУР Украины Буданов. Куда пропали такие видные персоны, и почему за них говорят блогеры и администраторы официальных групп в социальных сетях и мессенджерах, пока неясно.