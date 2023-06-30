Об этом пишут журналисты Agence France Presse

После свержения Муаммара Каддафи в Ливии сформировались силы, раздирающие страну на две части. Жертвами конфликта стали мирные жители, а политические договорённости невозможны. Дело в том, что часть страны находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Руководит ею фельдмаршал Халиф Хафтар, представляющий правительственные войска и располагающийся преимущественно на востоке страны. На западе находятся повстанцы, активную поддержку которым оказывают западные страны. Это так называемое Правительство национального согласия (ПНС), а основной вклад в поддержание конфликта оказывает Франция. Демократическая страна открыто поставляет в Ливию оружие, надеясь на то, что в будущем сможет продолжать получать дешёвую нефть в обмен на автоматы и броневики.

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Несколько лет назад правительственные войска (ЛНА) обратились к ЧВК «Вагнер» за помощью. После этого обстановка в стране немного стабилизировалась, но количество бойцов в этой стране всегда было слишком маленьким, чтобы кардинально изменить положение. Франция активно противодействует присутствию «музыкантов», поскольку продолжает терять контроль над Африкой. Пригожин вытесняет французов, получая контроль над шахтами и нефтяными скважинами, из которых ещё недавно кормились лягушатники. Словом, баланс сил меняется, но сделать французы ничего не могут.

Как стало известно, сегодня ночью неизвестные беспилотники нанесли удар по расположениям ЧВК «Вагнер». Информацией поделились журналисты Agence France Presse, но точных данных о произошедшем нет. Утверждается, что военная база Аль-Харруба подверглась атаке, но нет указаний ни на количество дронов, ни на характер повреждений. Также не указывается, какой класс БПЛА использовался, поэтому по сети уже начали ползти домыслы и слухи. Французская пресса уверяет, что жертв среди военных не было, а также не может подтвердить, были ли «музыканты» на базе во время налёта.

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Якобы, ранее ЧВК «Вагнер» использовали военную базу в качестве временного пункта размещения сил. Agence France Presse располагается в 150 километрах от города Бенгази, ну а вопрос о том, кто мог нанести удар, не такой сложный как кажется. Прежде всего подозрения падают на Правительство национального согласия (ПНС). Эти ребята давно точат зуб на «музыкантов», поэтому нет ничего удивительного в том, что повстанцы решили ударить по командному центру и местам расположения личного состава. Не исключено, что это была провокация со стороны Франции, поскольку ЧВК «Вагнер» стоят на пути антиправительственной коалиции. Скорее всего, если бы Пригожин не отправил туда своих бойцов, то при помощи оружия НАТО и подготовленных наёмников Франция уже давно бы получила контроль над Ливией.