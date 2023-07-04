Торговая война между Китаем и США набирает обороты

Нет никаких сомнений в том, что элиты США верят в свою исключительность и полагают, что имеют полное право устанавливать свои правила в любой точке планеты. Эксперты называют такой подход неоколониализмом, поскольку именно так действовали европейские страны в годы освоения Африки и других регионов. Янки активно используют экономический ресурс и шантажируют многие страны, вынуждая их присоединяться к тем или иным санкциям. В ход идут финансовые инструменты основанные на долларовой гегемонии и экспортные ограничения. Некоторые последствия в полной мере на себе мог ощутить Китай. США намерены вынудить полупроводниковых гигантов наладить выпуск электроники исключительно в Америке, ну а недавно нидерландская ASML под давлением правительства США решила ограничить поставки высокотехнологического оборудования в Поднебесную. Очевидно, что китайское правительство будет предпринимать определённые шаги, ну а сегодня стало известно о том, что Китай ввёл ограничения на экспорт галлия и германия, металлов, играющих важную роль в выпуске полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности.

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В Bloomberg сообщают о том, что ограничения вступят в силу 1 августа и будут включать контроль экспорта и требование лицензий для экспортёров данных металлов. Американские эксперты полагают, что причиной введения ограничений является стремление Китая к доминированию в технологической сфере, включая квантовые вычисления, искусственный интеллект и производство микросхем. США принимают всё более агрессивные меры для противодействия Китаю и призывают своих союзников действовать зеркально. Ну а введение ограничений на экспорт происходит в то время, когда многие страны стремятся уменьшить зависимость от иностранного оборудования в своих цепочках поставок. Галлий и германий широко используются в производстве электромобилей, оборонной промышленности и дисплеев. Эти металлы также являются ключевыми компонентами в производстве полупроводников, увеличивающих скорость и эффективность передачи данных. По данным UK Critical Minerals Intelligence Centre, Китай производит около 94% галлия в мире. Другие страны, такие как Япония, Южная Корея, Россия и Украина, также производят галлий, а германий производится в Канаде, Бельгии, США и России.

При этом американские журналисты утверждают, что металлы не являются особо редкими, но добыча их может быть относительно дорогой. По сути – это побочный продукт производства во время добычи угля и бокситов, используемых для производства алюминия. Не исключено, что в условиях ограниченного предложения цены на галлий и германий могут вырасти, что может привести к поиску альтернативных источников их добычи со стороны импортёров. Аналитики отмечают, что ограничения на экспорт этих металлов способны повлиять на технологическую отрасль в среднесрочной перспективе. Рост цен на данные металлы может привести к увеличению затрат для производителей и снижению конкурентоспособности. При этом уже вскоре это может стимулировать другие страны к развитию собственных производственных мощностей и уменьшению зависимости от Китая. На рынке акций компаний, занимающихся производством полупроводников, таких как Wolfspeed Inc. и NXP Semiconductors NV, не произошло значительных изменений после анонса ограничений. Эксперты отмечают, что действия Китая можно назвать ответной мерой на решения США и их союзников. Напомним, за последние два года США также ужесточили свою политику в отношении поставок технологий в Китай, блокируя продажу некоторых чипов, а Китай запретил продукцию американского производителя микросхем Micron.

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Американские эксперты уверены в том, подобные ограничения со стороны Китая будут иметь временный эффект и не приведут к изменению рыночных условий. Высокие цены на галлий и германий увеличат предложения на рынке, что уменьшит зависимость от Китая и негативно отразится на бизнесе китайских производителей металлов. Отметим, что в Поднебесной сосредоточены огромные запасы других редкоземельных элементов. Пока китайское правительство делает пробный выстрел, но может остановить отгрузку ключевых металлов, без которых создать процессор или видеокарту невозможно. К подобным ограничениям может присоединиться и Россия, а в результате производители полупроводников из Южной Кореи, Тайваня, Японии и США окажутся в заложниках у политиков, не желающих делить сферы влияния.