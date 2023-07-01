В последнее время военкоры с тревогой писали о том, что многочисленные украинские ДРГ активно проникают на левый берег Днепра. Высказывались опасения, что подобные подразделения готовят плацдарм для атакующей группировки. Как стало известно, сегодня удалось окончательно уничтожить украинские формирования, которые высадились под Антоновским мостом на левом берегу реки Днепр. Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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По словам политика, после удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по Антоновскому мосту и его частичного разрушения, была проведена внезапная атака с тыла со стороны реки Днепр. К трём часам ночи военным удалось захватить опорный пункт и гостиницу, где находились украинские ДРГ.
В ходе боевой операции ВС РФ активное участие приняли подразделения отряда «Шторм», 61-я бригада морской пехоты, 126-я бригада береговой обороны, 127-я резервная бригада и 205-я мотострелковая бригада. Сальдо отмечает, что в результате неожиданной атаки противник был полностью уничтожен. По словам ИО губернатора Херсонской области, любые силы, которые будут переброшены на это направление нужно оперативно уничтожать.
Военкоры отмечают, что стратегическая цель украинских ДРГ заключалась в создании плацдармов на левом берегу реки Днепр для последующего продвижения на российские позиции в южной части Херсонской области. Однако до настоящего времени российские военные успешно отражали подобные попытки украинских формирований. На видео можно рассмотреть последствия удара ракетой «Искандер» по одному из пролётов. Известно, что 30 из 70 бойцов ВСУ были уничтожены в ходе обвала, тогда как остальные погибли в ходе ночного рейда, о котором написано выше. Аналитики отмечают, что левый берег остаётся неприступным для высадки большого количества техники после уничтожения Каховской ГЭС. Местность представляет собой топи, а попытка навести переправы обречена на провал. В результате на левый берег проникают малочисленные ДРГ, доставляющие армии РФ дополнительные сложности.