Глава ГУР Украины полагает, что нужно перенести боевые действия на территорию России

Время от времени российские политики говорят о неких «красных» линиях, пересечение которых грозит миру необратимыми последствиями. Похоже, в последние месяцы таких линий было пересечено так много, что счёт их перешёл на десятки. Со временем поставки оружия Киеву становятся всё более дерзкими, а европейские элиты пытаются медленно убеждать население в том, что украинцы спасают Европу от российской угрозы. Перечислять «красные» линии мы не будем, поскольку это глупое занятие, ведь в последнее время всё более активна тактика использования ДРГ для проникновения на российскую территорию. Так, в Белгородскую область заходит несколько десятков бойцов, которые расстреливают проезжающие автомобили, наносят небольшой ущерб и растворяются за пределами государственной границы.

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При этом бойцы используют оружие стран НАТО, а часто украинские власти заявляют, что не имеют к происходящему никакого отношения. Якобы, это неподконтрольные группировки русских оппозиционеров, ну а европейцам выгодна такая точка зрения, поскольку она позволяет не поднимать вопрос о недопустимости применения оружия НАТО на территории РФ. Поход Пригожина на Москву завершился менее чем за сутки, а за это время передовые отряды ЧВК «Вагнер» прошли сотни километров. При этом бойцы не встретили значительного сопротивления, а по ходу движения удалось брать под контроль ключевые позиции. За сутки предпринимались попытки остановить отряды «музыкантов» при помощи ударных вертолётов, но авиация оказалась бесполезна, поскольку у ЧВК «Вагнер» были с собой ПЗРК и другие технические средства, позволяющие наносить повреждения вертолётам.

Мятеж завершился переговорами, ну а в Украине размышляют о том, какие уроки можно извлечь и есть ли шансы использовать минусы обороны РФ в свою пользу. Согласно некоторым украинским источникам, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины предложил президенту новую стратегию. По словам Буданова, самое время задуматься о захвате одного из городов на территории России. В пример приводится Белгород, что позволит оттянуть часть российской армии с фронта, ощутимо ослабив оборону. Кроме того, контроль над российским городом даёт неплохие шансы для переговоров. Сегодня ВСУ проводят небольшие вылазки, которые только пугают мирное население, но не имеют серьёзных последствий. Буданов уверен в том, что, когда дело дойдёт до угрозы русскому городу, в Москве станут более сговорчивыми.

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Украинский генерал полагает, что операция полностью осуществима и приводит в пример тактику, которую применил Пригожин. По мнению главы ГУР, Россия сосредоточила все свои боеспособные части в Украине, а значит тыловые районы остаются недостаточно защищёнными. В Украине отмечают, что шансы добраться до Москвы призрачны, а вот захват Белгорода может быть осуществим. Информации относительно каких-либо решения украинских властей на эту темы в прессе нет. При этом стоит учитывать, что подразделения ЧВК «Вагнер» не встречали значительного сопротивления, поскольку власти хотели решить вопрос дипломатическим путём. С бойцами ВСУ никто не станет церемониться, а значит отряды украинских военных с танками и зенитными комплексами будут подавляться более активно.