Контракт заканчивается через полтора года, но есть все основания ожидать одностороннего выхода Украины из соглашения

В 2022 году Европа проделала колоссальную работу по отключению себя от российских энергоносителей. Фактически, сегодня стоит вопрос об энергетической безопасности ЕС, но летом такие проблемы волнуют лишь незначительную часть политиков. И всё же, некоторые переживают, тогда как наиболее рациональные даже паникуют. Высказывается мнение, что хранилища не будут заполнены, поскольку существуют риски прекращения транзита через Украину по истечении контракта в конце 2024 года. Предполагается, что Киев не видит перспектив продления соглашения в двустороннем порядке. Эксперты высказывают опасения о возможных негативных последствиях для всех трёх сторон (Европейского союза, Украины и России) в случае прекращения транзита. Напомним, до завершения пятилетнего соглашения о транзите российского газа через Украину остаётся немногим более полутора лет. Ну а на Западе уже обсуждают возможные риски, связанные с прекращением транзита. Министр экономики Германии Роберт Хабек на экономической конференции в Восточной Германии совсем недавно заявил, что прекращение транзита может иметь серьёзные последствия. Несмотря на то, что Германия не получает российский трубный газ с сентября прошлого года, страна будет вынуждена сократить потребление со стороны промышленности или полностью остановить его, если потребуется помощь соседним государствам. Хабек напомнил о ранее заключённых соглашениях, которые обязывают Германию делиться газом в рамках правил общеевропейской солидарности.

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После остановки газопровода Ямал – Европа и диверсий на Северных потоках украинский трубопровод стал единственным маршрутом поставок российского газа в Центральную и Западную Европу. Проект Турецкий поток не имеет достаточной инфраструктуры для поставок дальше Венгрии. Согласно контракту между Нафтогазом и Газпромом на 2022-2024 годы, украинский транзит газа должен составлять 40 миллиардов кубометров ежегодно. По условиям контракта «качай или плати», российская компания оплачивает такие объёмы независимо от реальных. В прошлом году объем транспортировки снизился до 20.5 миллиарда кубометров. Это частично связано с тем, что Украина отказалась принимать газ через станцию Сохрановка после её перехода под контроль РФ в мае 2022 года. Газпром в свою очередь не признал это форс-мажорным обстоятельством и отказался увеличивать поставки даже до запланированных через Суджу.

На данный момент через Украину российский газ поставляется в Италию, Австрию, Словакию и Чехию. По данным австрийской Exxpress, в марте бизнес, промышленные предприятия и домохозяйства Австрии зависели на 78% от российских поставок газа. Бывший глава австрийской OMV Герхард Ройсс заявил в интервью телеканалу ORF, что федеральное правительство должно прекратить пустые надежды и перейти к конкретному кризисному управлению. По его словам, представители украинского правительства заверили его, что транзитный контракт не будет продлён. МИД России заявил, что не удивится, если контракт не будет продлён, так как известно, что киевский режим готов на любые шаги, чтобы навредить России, даже если от этого пострадают собственные интересы или интересы третьих стран. Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что украинский транзит может быть прекращён в любой момент, а не только через полтора года. Он считает, что европейцы могут повлиять на продление транзитного контракта или даже запустить Северный поток 2.

Однако аналитик ФГ Финам Сергей Кауфман указывает, что в текущей политической ситуации продление транзита после 2024 года выглядит маловероятным. Транзит через Украину работает только частично, а объёмы газа, идущие через него, составляют не более 15 миллиардов кубометров в год. Это значительно меньше, чем объёмы, которые Россия поставляла через Украину до 2020 года. Ситуация с транзитом российского газа через Украину после 2024 года остаётся неопределённой, и решение по продлению контракта может повлиять на энергетическую безопасность Европы. Если транзит не будет продлён, это может вызвать серьёзные последствия для Европы, Украины и России. Европейские страны будут вынуждены искать альтернативные источники энергоснабжения, а Украина потеряет доходы от транзита газа. В то же время Россия может потерять рынок сбыта для своего газа.

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По мнению Сергея Кауфмана, существует техническая возможность увеличения поставок российского газа через Турцию, однако нет гарантии, что страны Европейского союза согласятся на импорт российского газа. Аналитик полагает, что всё это приведёт к значительному росту цен на сжиженный природный газ (СПГ) и увеличит стоимость спотового газа, поставляемого через территорию Турции. Это, в свою очередь, частично компенсирует потери от прекращения украинского транзита. Очевидно, что все стороны ощутят негативные последствия от прекращения транзита, в то время как поставщики СПГ, а также алжирские и норвежские компании останутся в выигрыше. Несмотря на это говорить о перспективах продления транзита до конца 2024 года ещё рано, так как в условиях сложившейся ситуации в Украине всё может кардинально измениться.