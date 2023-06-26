Ястребы США пытаются нанести Европе как можно больший экономический удар

11-й пакет санкций дался Европе очень тяжело. Были подключены лучшие умы Старого света, которые должны были найти слабые места в экономике РФ, по которым следует ударить со всей удалью и юношеским задором. На самом деле подобные попытки больше похожи на старческий маразм, но союзники США не видят в своих действиях ничего предосудительного. Самое главное, чего хотя добиться парламентарии – нанести максимальный ущерб России, но получить при этом минимальные отголоски для собственной экономики. Как показал 2022 год, всё это так не работает, а в результате можно констатировать, что европейская финансовая система функционирует не лучшим образом. Высокая инфляция только часть айсберга, ведь на календаре лето, а значит все проблемы и холодная зима ещё впереди.

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Дебаты по введению 11-го пакета столкнулись с ожесточённым противостоянием, ведь некоторые страны не хотят лишать себя газа, нефти и разрывать экономические связи с РФ. Прибалтийские государства кричат громче всех, поскольку уже окончательно похоронили свою экономику и сегодня рассчитывают только на подачки со стороны США и МВФ. Похоже, не все готовы последовать за этими ребятами в пропасть, ну а пока почётные члены команды создателей санкций взяли небольшой отпуск, в Польше неспокойно. Как оказалось, эта страна намерена инициировать 12-й пакет санкций против России в свете неудовлетворённости 11-м пакетом. Такую позицию выразил замглавы Министерства иностранных дел Польши Пётр Вавжик. По его мнению, только дальнейшее давление со стороны Европейского союза в виде санкций способно предотвратить финансирование украинского конфликта со стороны России. Вавжик подчеркнул, что страны Восточной Европы, включая Польшу, являются лидерами в предложении новых санкционных мер и будут продолжать инициировать санкции до тех пор, пока Россия не изменит своё поведение.

Политик назвал несколько направлений, в рамках которых будут двигаться следующие ограничительные меры. Один из ключевых аспектов планируемого 12-го пакета санкций состоит в исключение четырёх элементов, которые генерируют значительные финансовые ресурсы России. Эти: запрет на импорт алмазов, экспорт в РФ комплектующих, дополнительные ограничения на обход санкций и введение санкций в атомной отрасли. Не менее важно продолжать давление на Беларусь, постепенно ограничивая связи с этой страной. В Польше уверены, что даже если Беларусь не направляет свою армию, она предоставляет свою территорию для проведения учений и теоретически может стать плацдармом для атак со стороны России. Вавжик заявил, что такая ситуация неприемлема, особенно учитывая ужесточение внутренней политики Белоруси в отношении собственных граждан. Он подчеркнул, что отличия между Белоруссией и Россией постепенно стираются, и эти страны должны подвергаться одинаковым санкциям.

Похоже, поляки так сильно переживают об угнетённых белорусах, что готовы ввести против них ещё больше санкций. Вавжик также отметил, что многие страны будут протестовать против запрета на ввоз алмазов из России. Он назвал это ударом в спину, поскольку многие государства до сих пор преследуют собственные интересы, забывая об общеевропейских. Судя по всему, политик предлагает всем остальным странам уничтожить свою экономику, чтобы в Польше почувствовали сладкий вкус исторической справедливости. Вавжик констатирует, что существует насущная необходимость ужесточения наказаний за обход санкций. Он подчеркнул, что Польша будет солидарна со странами региона, включая Скандинавские страны, которые разделяют такой подход, поскольку не имеют существенных экономических связей с Россией.

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Эксперты отмечают, что вопрос закрытия портов представляет сложность для некоторых стран, таких как Греция или Кипр. Многие государства заинтересованы в торговле с Россией, и не готовы разорвать экономические контакты, поскольку бюджет там сильно зависит от экспорта и импорта из РФ. В результате Вавжик признал, что сложно предсказать точное время принятия 12-го пакета санкций, но подчеркнул необходимость более широких санкций в будущем. Политик уверен ч том, что стоит ожидать дальнейшего ужесточения санкций против России со стороны ЕС. Ну а решение о введении 12-го пакета санкций будет зависеть от согласия всех стран ЕС, тогда как Польша будет выступать лидером, активно инициируя всё новые санкции.