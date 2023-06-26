За старину Буша вступился бывший госсекретарь Джонн Керри

Известно, что 17 марта 2023 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал международные ордера на арест президента России. Данные орган и ранее демонстрировал довольно странную позицию, активно выступая исключительно против небольших государств. Многие полагают, что в какой-то момент, орган перешёл на ручное управление из США, а сегодня выносит вердикты, которые выгодны только дядюшке Сэму. При этом Америка и сама не ратифицировала так называемый Римский статут. Вообще, МУС занимает довольно странную нишу на мировой арене. Так, официально юрисдикцию данного органа признают 123 страны. Кстати, до недавнего времени в число входила и Россия. И всё же, большая часть государства отказывается считать решения МУС в качестве последней инстанции, предпочитая лишь принимать выводы во внимание. При этом организация не входит ни в одну из официальных структур при ООН, хотя и финансируется международным сообществом. Процесс выбора судей крайне сложен, но в данном случае важно понимать, как в США относятся к действиям этой организации.

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Так, ещё в 2018 году советник президента США по национальной безопасности прямо пригрозил судьям из Гааги, если они только вздумают начать уголовное расследование преступлений американских военных и любых других граждан страны, совершённых в Афганистане. Проще говоря, Джон Болтон признал, что преступления есть, но тут же назвал МУС незаконным судом. Советник Трампа предложил наложить запрет на все финансовые активы МУС и выразил уверенность в том, что подобное решение поддержат и союзники США. С тех пор судьи из Гааги стали вести себя аккуратно. Если до этого там искоса поглядывали на действия американцев в различных странах, где янки грабили и уничтожали правительства, то сегодня активно делают вид, что ничего не происходит. Ну а в связи с выданным ордером на арест В. Путина становится всё более популярной тема необходимости рассмотрения преступлений Джорджа Буша младшего.

По мнению Джона Керри, ранее занимавшего пост государственного секретаря США, подобные идеи нужно пресекать на корню. По его словам, идея рассмотрения дела бывшего президента в рамках МУС из-за вторжения Америки в Ирак, кажется ему неверной. В интервью телеканалу LCI Керри заявил, что не поддерживает подобные попытки пересмотреть историю, а также отметил, что Бушу не были предъявлены официальные обвинения. Ведущий программы Дариус Рошбин указал, что в настоящее время со стороны Глобального Юга возникает запрос о большем равенстве и справедливости, и это касается не только финансирования. Журналист прямо спросил у Керри, поддерживает ли он идею судебного разбирательства в отношении Джорджа Буша младшего. По словам бывшего Госсекретаря, такое невозможно, поскольку во время войны в Ираке не были нарушены какие-либо законы. Звучит иронично, но такова логика янки.

Керри также напомнил, что лично выступал против начала военной кампании в Ираке. Когда ведущий задал вопрос о том, не было ли американское вторжение в Ирак преступлением и агрессией на основании ложных обвинений, бывший госсекретарь также ответил отрицательно. Оказывается, всё дело в правильной подаче исторической информации. Так, в то время США не знали, что обвинения ложны, поэтому от чистого сердца хотели помочь народу Ирака. Были предъявлены доказательства, позволяющие сделать вывод, согласно которому в Ираке было оружие массового поражения, ну а даже если всё это оказалось ошибкой, просить прощения не за что. Ведущий попытался выяснить, кто же тогда в той ситуации солгал, ведь кто-то же должен понести наказание за свои действия. Ну а по словам бывшего Госсекретаря, он больше не намерен возвращаться к данной теме. Керри был груб и настроен враждебно.

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Напомним, вторжение в Ирак со стороны США началось 20 марта 2003 года. Американские войска полностью вышли из Ирака только к декабрю 2011 года. Многие общественные деятели в США обсуждают ошибки Вашингтона. Отмечается, что спустя 20 лет после вторжения в Ирак, многие политики уверены в том, что всё это было большой ошибкой. Несмотря на это эти же люди продолжают активно насыщать Украину оружием, не желая замечать сходства между событиями. Что до МУС, то судьи ведут себя тихо. Никому не хочется потерять насиженное место, а после попасть в чёрный список, потеряв активы, работу и всю свою жизнь из-за попытки добиться справедливости.