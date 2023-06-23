Журналист отмечает, что сегодня в США не принято задавать неудобные вопросы

Даже во время работы на канале Fox News Такер Карлсон позволял себе довольно резкие выпады в адрес американского правительства. Он поднимал ключевые темы и говорил о проблемах, которые беспокоят его как гражданина и патриота. При этом журналист постоянно указывал на то, что большая часть из освещаемой информации никак не решается, поскольку в Белом доме сегодня совершенно другие планы. Попытки вразумить власти ни к чему не привели, а сегодня Такер Карлсон обычный безработный. В какой-то момент он просто запустил свой канал и делает материалы в качестве блогера. Сегодня он вышел в эфир с крайне любопытной информацией. Посмотреть ролик вы можете по ссылке ниже, ну а мы кратко опишем содержание монолога.

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По словам Такера Карлсона, состояние дел в США всё больше напоминает кошмарный сон о возникшем на борту самолёта пожаре. Пассажиры отказываются замечать происходящее, а авиационный персонал игнорирует, называя «теорией заговора», которую придумали русские. По словам журналиста, власти Вашингтона не терпят людей, задающих вопросы, и поэтому сегодня там ставят палки в колёса кандидату в президенты США Роберту Кеннеди. Такер Карлсон спрашивает о том, почему пять из семи его детей страдают от аллергических заболеваний. Он констатирует, что ответа на этот вопрос нет, но сам вопрос является крайне любопытным. Журналист уверен, что этот вопрос крайне важен, и на него следует дать серьёзный и подробный ответ. Увы, но вероятность того, что рядовые граждане смогут получить исчерпывающие ответы на свои вопросы, стремительно приближается к нулю. Такера Карлсона говорит о том, что Бобби Кеннеди задаёт множество неприятных вопросов. Он внимательно наблюдает за окружающим миром и интересуется, почему все меняется. Кеннеди – поклонник дикой природы, увлекается соколиной охотой и рыбалкой. Ему действительно важно, как устроена окружающая среда. Он - любознательный человек. Ещё совсем недавно такие качества считались важными для политиков: все научные открытия проистекают из наблюдений, эмпирического опыта и внимательного наблюдения. Если человек не способен отказаться от своих заранее сформированных предубеждений и не может объективно оценить то, что можно видеть, осязать и почувствовать, заметить изменения, которые происходят прямо перед ним, то он не способен заниматься политикой, журналистикой и наукой. Необходимо быть готовым замечать неочевидные факты, вот только когда власти запрещают это делать, возникает беспокойство.

Такер Карлсон сравнил текущее положение США с самолётом, летящим на высоте около 11 тысяч метров. Он предлагает представить себе, что вы закрываете глаза, чтобы немного поспать, и вдруг чувствуете запах дыма. Вы видите дым, который начинает заполнять салон, пассажиры кашляют и задыхаются. Человек рядом с вами прикрывает рот салфеткой и шепчет что-то вроде слов из Псалма 22: «Если я пойду долиною смертной тени...» и так далее. Очевидно, что на самолёте произошёл пожар, но, что ещё более странно, никто об этом не говорит. Никто не признаёт происходящего, все молчат. Вы начинаете паниковать и кричите стюардессе: «В салоне пожар!». Вы испуганы, но стюардесса только насмехается и говорит: «Замолчите, расист! Это опасная теория заговора, придуманная русскими. Прекратите распространять дезинформацию, иначе я свяжусь с Управлением по безопасности на транспорте, и вас арестуют по прилёту!».

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Такер Карлсон полагает, что, хотя такой сценарий может показаться нереальным, он довольно похож на то, как сейчас развивается жизнь в США. Всё вокруг начинает стареть и ухудшаться, а вы ощущаете, что происходит что-то очень плохое. Всё свидетельства указывают на это. Однако те, кто находится у руля, не хотят признавать очевидных фактов. Они кричат: «Всё хорошо! Прекратите обращать внимание на все подобные глупости!». Журналист разводит руками и отмечает, что не припомнит, чтобы раньше так много детей страдало от аллергий, астмы, экземы и даже дисморфофобии. Такер Карлсон задаёт неудобные вопросы: почему так много самоубийств, но слышит только требования прекратить заниматься глупостями. Кстати, в США эфиры опального журналиста смотрят десятки миллионов человек. Это внушает скромную надежду на то, что следующее правительство будет более здоровым и в прямом и переносном смыслах. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1672014260480901120?cxt=HHwWgIDQ9Y6HmLQuAAAA