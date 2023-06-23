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В США нашли причину провала наступления ВСУ, а в Украине рассказали об окружении Донецка и Горловки
Украина живёт в параллельной реальности, где реальные исторические факты только мешают вводить население в заблуждение
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Американские спецслужбы и их вассалы по всей Европе неплохо умеют держать язык за зубами, тщательно скрывая подробности подготовки украинских военнослужащих. Скупые официальные данные говорят только о том, что та или иная страна взяла на себя обязанности вооружить и ввести в строй такое-то количество бойцов. Указывается на соответствие стандартам НАТО, но другой информации нет. К несчастью для американцев подробностями делятся военнопленные, рассказывающие довольно любопытные истории. Некоторые сообщают, что кураторы НАТО щедро снабжали мобилизованных неизвестными таблетками, после приёма которых у людей повышалась агрессия. Подпитывать ненависть к русским были призваны психологи, использующие методы нейролингвистического программирования для достижения поставленных целей. Украинские солдаты рассказывают, что чувствовали постоянную злобу и агрессию, и только спустя время после нахождения в плену без доступа к препаратам начали приходить в себя. Очевидно, что речь о массовом применении психологических методик, которые американцы никогда не станут использовать для повышения эффективности собственных солдат. Ну а испытывать подобные препараты и практики на украинцах можно, ведь правительство Украины относится к таким действиям спокойно.

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Какое-то время назад бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывали о том, что в Бахмут подбрасывают подкрепления ВСУ, а солдаты ведут себя словно зомби. Они не чувствуют боли, способны ходить даже после получения критических ранений и продолжают сражаться, даже когда физически не должны быть на это способны. Похоже, даже после прохождения психологического зомбирования украинские солдаты не могут проломить оборону РФ, о чём с грустью говорят западные журналисты. Ну а  аналитики из журнала Time нашли причину происходящего. Оказывается, во всём виновата русская пропаганда. Якобы, военнослужащие тайно смотрят российские каналы в мессенджерах, читают о том, что происходит на фронте, поэтому находятся в подавленном состоянии. Бойцы видят, что реальных успехов на фронте нет и уже не верят в победу Украины над Россией. В Time пишут, что многие российские издания и вовсе приводят исторические факты, доказывая, что никакой Украины раньше не было. Это идёт в разрез с официальной исторической концепцией киевских властей, ну а русские прикрываются историей из учебников. 

Журналисты полагают, что нужно как можно скорее избавить от московской пропаганды, запретив все каналы, из которых украинские военнослужащие и в целом население страны могли бы черпать информацию. Требуется увеличить эффективность собственной пропагандистской машины, что позволит убедить жителей Донбасса и Крыма перейти на сторону Киева. Проще говоря, американские журналисты сетуют на то, что жители Украины не хотят верить в придуманную историю, всё ещё помнят о том, кто и когда создал Украину, а военнослужащие ВСУ имеют наглость знакомиться с обстановкой на фронте. По мнению янки, бойцов нужно держать в неведении, рассказывая им фантастические истории о победах ВСУ. Одним словом: нужно создать непроницаемую стену из тотальной лжи, через которую не сможет проникать ничего из того, что не одобрено в Белом доме. Вот такая специфическая демократия по образу и подобию сюзерена. 

Вообще, Украина уже много лет живёт в параллельной реальности, поскольку там часто пишут и говорят откровенно дикие вещи. Например, несколько дней назад на Полтавском телевидении появился крайне неожиданный репортаж. Там молоденькая ведущая рассказала зрителям о невероятных победах украинской армии. Оказывается, ВСУ провели стремительный прорыв, обошли русских с флангов и разгромили основные части. При этом удалось взять в кольцо 50 тысяч русских солдат в Горловке. Российские бойцы сотнями сдают оружие и отказываются сражаться, а доблестные ВСУ окружили Донецкий аэропорт. Дошло до того, что вскоре будет взят и Донецк, а сегодня глава ДРН спешно вышел на связь с Зеленским. Якобы, Пушилин прост о перемирии, а речь идёт о скором вхождении города в состав Украины и прорыве в Крым. Именно так, ведущая заявила, что уже вот-вот полуостров снова перейдёт под контроль киевских властей. По её словам, случится это примерно к Новому году, но подвижки есть уже сегодня, ведь победоносное наступление ВСУ продолжается. Мы прилагаем видео, но послушать заявления ведущей не выйдет, поскольку звуковая дорожка удалена. Как видите, цензура работает в обе стороны. 

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