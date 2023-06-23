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В супермаркетах США появится лабораторное мясо – когда искусственная курочка вытеснит натуральную
Пройдут десятилетия, прежде чем человечество будет готов к отказу от традиционного животноводства
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Нет никаких сомнений, что в будущем человечество откажется от поедания животных и выращивания домашнего скота и птицы для их последующего забоя. Общество становится всё более толерантным, но это не значит, что нам придётся отказаться от мяса, употребляя в пищу фрукты и ягоды. На самом деле технологии не стоят на месте, а в настоящее время есть несколько прорывных идей, авторы которых уверены в перспективности своих разработок. Похоже, государственные органы готовы дать шанс новой технологии, поскольку Министерство сельского хозяйства США разрешило продажу лабораторно выращенного мяса в ресторанах и супермаркетах. По данным издания The Hill, компании Upside Foods и Good Meat из Калифорнии получили разрешение на продажу куриного мяса, выращенного из клеток животных. 

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Решение было принято после того, как Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) признало продукцию обеих компаний безопасной для потребления. В официальных заявлениях представители Upside Foods и Good Meat приветствуют решение Министерства сельского хозяйства. Upside Foods называет это событие историческим поворотным моментом, который приближает их мечту к реальности, а Good Meat называет решение и вовсе революционным. Отмечается, что цель обеих компания состоит в сокращение вреда, причиняемого животным, и отрицательных экологических последствий, связанных с традиционным животноводством. Лабораторное мясо выращивается в стальных цистернах из клеток живой птицы, оплодотворённых яйцеклеток или специального запаса клеток. Upside Foods выпускает продукцию в виде больших пластов, которые приобретают форму куриных котлет или сосисок, в то время как Good Meat превращает куриные клетки в котлеты, наггетсы, рубленое мясо или сате.

По данным The Hill, первое время лабораторное мясо будет доступно только в ресторанах, которые подпишут с производителями партнёрскую программу. Скорее всего, появление этих продуктов на полках супермаркетов займёт некоторое время из-за их высокой стоимости и ограниченной производственной мощности. Журналисты напоминают, что Сингапур стал первой страной, разрешившей продажу мяса компании Good Meat. В настоящее время более 150 компаний по всему миру занимаются выращиванием курятины, говядины, свинины, баранины и рыбы из живых клеток. Однако опросы показывают, что потребители пока осторожно относятся к идее попробовать лабораторное мясо. 

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Общество ещё не готово, а производители не могут выйти на максимальные мощности за несколько лет. Потребуются годы, миллиардные инвестиции и новые технологии, позволяющие увеличить выход готовой продукции. По некоторым данным, к 2050 году треть всех мясных продуктов, которые будет употреблять в пищу человечество, окажется выращена в лабораториях. В целом, это будут гигантские цеха, ну а маркетологам нужно поработать над названием, ведь употреблять в пищу лабораторное мясо никто не захочет. А вот экологически чистое мясо звучит гораздо лучше. 

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#технологии #экология
Источник: thehill.com
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