По мнению командира батальона «Восток», сражение будет долгим

Нет никаких сомнений, что первый этап наступательной операции ВСУ провалился. Об этом знают в США, активно обсуждают политические деятели стран НАТО и перешёптываются в Киеве. Всё это не значит, что украинское командование приостанавливает атаки, поскольку там опасаются потерять лицо как перед патриотически настроенными гражданами, так и перед спонсорами на Западе. Второе пугает значительно больше, ну а в прессе пишут, что уже какое-то время назад Зеленский дал команду военным смоделировать успех наступательной операции на Херсонском направлении. Не исключено, что где-то в США для этого задействовали мощности нескольких суперкомпьютеров, которые должны просчитать все за и против попытки атаковать позиции армии РФ после подрыва Каховской ГЭС.

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Известно, что решение будет приниматься уже совсем скоро, но даже американские эксперты разводят руками. По их словам, форсировать Днепр слишком поздно, поскольку российские силы уже восстановили затопленные линии обороны, а также выстраивают новые. Пускать по топям Херсонской области танки – это самое настоящее самоубийство, поэтому пока окончательного решения нет. По мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, всё это не значит, что можно расслабиться. По его словам, неудачи украинской армии стали возможны только благодаря самоотверженности российских солдат. Бойцы армии РФ делают всё возможное, чтобы остановить продвижение техники и личного состава ВСУ, прилагая колоссальные усилия.

Ходаковский пишет, что командиры не только отдают приказы, но и присутствуют в окопах наряду с обычными солдатами. Так они поднимают боевой дух, а также обеспечивают правильную мотивацию. Один из знакомых Ходаковского занимает должность знакомого замкомандира десантной бригады и уже 17 дней постоянно то отбивает атаки противника, то переходит в наступление. Бои крайне тяжёлые, но сам Ходарковский отмечает, что украинские солдаты также сделаны не из железа. Они устают, а танкисты и вовсе плохо справляются с техникой, поскольку прошли 5-дневный курсы по её освоению.

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Командир батальона «Восток» подытожил, что генеральная битва началась, но до её завершения ещё далеко. Противостояние будет долгим, а противник хорошо подготовился. По некоторым данным, ВСУ задействовали всего пять батальонов из тех девяти, которые были подготовлены инструкторами НАТО. Это значит, что у украинской армии есть значительные резервы, а значит ожидать наступления можно на любом участке.