Именно к таким неутешительным выводам приходят американцы после первых итогов наступления ВСУ

В ходе наступательной операции в бой было брошено огромное количество техники стран НАТО. Особенно заметно присутствие М2 Bradley, с использованием которого планировались манёвренные прорывы обороны РФ с быстрым окружением войск и выдавливанием с опорных пунктов. Первые дни наступательной операции озадачили не только командование украинских войск, но и видавших виды экспертов НАТО. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь эти ребята привыкли к совершенно другим типам боевых действий.

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Так, если США хотят в какой-то стране сменить местную власть при помощи оружия, то вначале крылатыми ракетами выбивается всё ПВО. После этого в дело вступают бомбардировщики под прикрытием штурмовиков, которые полностью стирают любые попытки противника подняться в воздух. Быстро уничтожается вся военная инфраструктура, и только после этого появляются солдаты на броневиках. Вот только Украина не контролирует воздушное пространство, а М2 Bradley попали под огонь артиллерии и авиации, включая вертолёты и самолёты.

По мнению американских журналистов из Newsweek, налицо переоценка мощи американского броневичка. В ходе реальных боевых действий выяснилось, что российские БМП всех поколений превосходят западные аналоги по нескольким характеристикам. Ранее предполагалось, что мощная броня М2 Bradley – это преимущество, поскольку позволит сохранить жизнь бойцов. Вот только всё это хорошо только на бумаге, поскольку вертолёты и гранатомёты легко пробивают защиту американской техники. Мало того, у американского броневика не такое внушительное вооружение. Доступна 25-мм пушка, 7.62-мм двойной пулемёт и есть управляемые ракеты. Против пехоты очень даже неплохо, но 100-мм пушка на БМП-3 намного превосходит мощность орудия М2 Bradley, а в распоряжении российский бойцов есть пусковая установка 2А70 и автоматическая 30-мм спаренная пушка.

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Ну и на закуску в Newsweek констатируют, что скорость передвижения на стороне российской техники, тогда как американская тяжёлая и неповоротливая. В реальном бою это значимый аргумент, позволяющий быстро уйти с линии огня, а также перегруппироваться в условиях боя и продолжать атаку. Ничего этого у М2 Bradley нет, поэтому журналисты приходят к выводу, что БМП-3 превосходит американский аналог по всем направлениям. Отметим, что наступательная операция ВСУ далека от завершения, а значит у янки ещё будет достаточно времени, чтобы развеять многие другие мифы о том, что именно в США делают самое лучшее оружие и бронированную технику.