По мнению Риттера, сегодня большая часть западных политиков не способна мыслить трезво

На Западе на так много людей, которые способны здраво оценить происходящее в Украине. Многие отказываются верить в то, что всё это время дядюшка Сэм из Вашингтона дёргает за нужные ниточки, лишь разжигая пламя конфликта, ну а большинство и вовсе пытается ничего не замечать. Пожалуй, Скотт Риттер является одним из наиболее последовательных критиков политики США, ну а недавно он дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Основная тема для разговора сводилась к персоне В. Путина, а бывший офицер разведки морской пехоты американской армии отметил, что российский президент производит впечатление человека, неуязвимого для внешних факторов. При этом американские власти демонстрируют неадекватную реакцию и страшат граждан ядерной угрозой со стороны Москвы.

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Риттер полагает, что все высказывания Путина являются полностью точными, в отличие от других политических деятелей, таких как Петреус, Ходжес, Ермак, Блинкен, Салливан и Байден, которые не способны взять себя в руки даже на пресс-конференциях. Риттер предлагает посмотреть на разочарованного Ходжеса, на его неловкие ёрзания на стуле во время интервью. Также можно обратить внимание на Петреуса, который кажется испуганным оленем в свете фар, потому что политику постоянно приходится всех обманывать. Ничем не лучше Блинкен и Байден, поскольку оба постоянно находятся в панике. Президент США и вовсе похож на безумца, который готов в любой момент развязать Третью мировую. Риттер отметил, что Россия уничтожает все поставки НАТО в Украину и всегда была готова к переговорам. Он сказал, что, когда Америка проиграет этот конфликт, Россия будет готова к переговорам о справедливом прекращении боевых действий. По словам Риттера, Путин является единственным взрослым в комнате *(на политической арене) и полностью контролирует ситуацию.

Другой эксперт, политолог и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Дмитрий Саймс, обсуждал с президентом Путиным вопросы, связанные с действиями США и их отношением к России. Саймс отметил, что, хотя администрация Байдена заявляет, что не одобряет и не способствует атакам на Кремль и террористические акты, Киев продолжает наносить удары в глубине территории РФ, а всё это происходит с молчаливого согласия США. Что до Путина, то президент России заявил, что все эти действия являются попытками спровоцировать Россию на ответные мощные действия. Саймс полагает, к несмотря ни на что, Россия не прибегнет к разрушительным актам, подобным ударам по гражданской инфраструктуре в городах Украины.

Что до Риттера, то бывший офицер разведки морской пехоты США уверен в том, что Путин контролирует ситуацию и имеет все основания быть спокойным, так как он знает результаты исхода конфликта. Риттер полагает, что президент России находится в более комфортном положении, чем год назад, так как российская экономика оказалась сильной и устойчивой, а политические последствия мобилизации и санкции не оказали разрушительного воздействия на финансовую систему страны. Риттер также отметил, что Путин играет ведущую роль в глобальных изменениях, а его спокойствие впечатляет. Риттер привёл пример высказывания Байдена о реальной угрозе российской ядерной атаки, в то время как Путин явно не выглядит как безумец, готовящийся к нападению.

По мнению Риттера, уже вскоре станет ясно, что Украина не может победить в конфликте, а вместе с Киевом на дно пойдут и кураторы из Вашингтона. Америке придётся сесть за стол переговоров, вот только диктовать условия уже будет Россия. Напомним, что в конце 2021 года Путин сделал несколько попыток убедить США перейти к мирным переговорам, отказавшись от вооружения Украины. На тот момент предлагалось выдать стране нейтральный статус со всеми соответствующими гарантиями. Теоретически, если бы Украина получила статус, аналогичный Швейцарии, то это могло привести к огромным экономическим выгодам, вот только местные элиты были слишком зависимы от США, поэтому отдали управления своей страной в руки американцев. Ну а в Вашингтоне не сочли ничего лучше, кроме как столкнуть оба народа, пытаясь извлечь для себя из этого политические и экономические выгоды.

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