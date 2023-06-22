Сам танк получил минимальные повреждения

Несмотря на то, что наступательная операция ВСУ пока не может похвастать особым успехом, киевские власти не перестают обсуждать выгоды, которые можно извлечь из происходящего. Так, сегодня Украина живёт за счёт дотаций со стороны международных кредиторов, поскольку значительная часть работоспособного населения выехала за рубеж, а сотни тысяч мужчин были призваны на фронт. Экономика находится в ступоре, а эксперты констатируют, что ещё много лет после завершения конфликта страна не сможет обеспечивать собственные потребности. Проблем множество, а одна из самых очевидных заключается в том, что рабочих рук слишком мало, тогда как количество стариков и детей превышает все допустимые пределы. При этом из страны преимущественно выехали люди до 50 лет, ну а десятки и даже сотни тысяч ветеранов боевых действий окажут дополнительное давление на бюджет.

реклама

В связи с этим советник по вопросам экономики президента Украины заявил, что Киев ожидает получить значительные репарации от Москвы. По словам Олега Устенко, сумма составит 1 триллион долларов, ну а часть уже заморожена европейскими и американскими банками. Аналитики смотрят на подобное развитие событий скептически. В Европе всё громче звучат призывы не трогать замороженные деньги России, поскольку любая попытка их изъятия создаст прецедент, после которого доверие к западной финансовой системе окажется подорвано. Словом, пока украинские власти мечтают о том, как они будут купаться в деньгах, рядовые солдаты штурмуют укрепления линии Суровикина. Сегодня мы уже писали, что это такое, поэтому не будем повторяться. Ограничимся лишь тем, что спустя две недели отчаянных боёв ВСУ удалось взять под контроль несколько населённых пунктов в серой зоне. Удержание деревень обходится дорого, поскольку основные силы российской армии находятся на возвышенностях, а украинские бойцы даже не подошли к первой линии эшелонированной обороны.

Эксперты отмечают всё возрастающую роль беспилотных аппаратов в современных конфликтах. При этом в Украине себя хорошо зарекомендовали как ударные БПЛА, так и дроны-камикадзе. Особенно интересен Ланцет, который является детищем концерна «Калашников». Сам по себе беспилотник небольшой, но может похвастать высокой точностью, что позволяет ему наносить удары там, где другие пасуют. Сегодня в сети засветились кадры попадания российского дрона по танку Т-72БЗ. Похоже, речь идёт о трофейной машине, которая была потеряна российскими войсками в ходе отступления на Харьковском или Херсонском направлении. Ниже и выше представлены кадры, снятые с другого летательного аппарата, показывающие хронологию происходящего. Так, после удара в динамическую броню танка случился мощный взрыв, который явно озадачил находящийся внутри экипаж. Похоже, танкисты подумали, что по ним ведётся стрельба из гранатомётов, поскольку механик-водитель начал быстро отходить назад. Ну а там стоял американский броневичок MRAP MaxxPro. Паникуя и спасаясь от русских, механик-водитель нажал на газ и начал давить движущуюся позади машину.

В какой-то момент танк буквально запрыгнул на MRAP MaxxPro, а после завис в таком состоянии. Похоже, находящиеся внутри броневика люди погибли, поскольку всё произошло слишком быстро, ну а танкисты отделались лёгким испугом. Не исключены контузии, но суть от этого не меняется. На поверхности Т-72БЗ нет никаких значительных повреждений, ну а на видео вы можете в этом убедиться самостоятельно. Скорее всего, ВСУ уже сняли танк с американского броневика и отправила в бой. Точное количество трофейной российской техники в украинской армии остаётся неизвестным, ну а на западе продолжают рассказывать о том, как они и дальше готовы поддерживать Киев. Особенно активно на эту тему говорит Шольц, который буквально сегодня заявил, что Германия отправила в Украину оружия и другой помощи на 16.8 миллиарда евро. Канцлер был горд подобным развитием событий, поскольку подобная щедрость делает немцев вторыми после США, ну а недавно глава оборонного ведомства Германии рассказал о том, что намерен как можно скорее отправить в Киев 64 ракеты для ЗРК Patriot. Увы, но такого скромного количества хватит только на пару ночей. Или меньше, ведь всё зависит от того, насколько массированным будет удар российских сил.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать



