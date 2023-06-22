Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Украинский танк Т-72БЗ раздавил американский БТР MRAP MaxxPro спасаясь от удара беспилотника Ланцет
Сам танк получил минимальные повреждения
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Несмотря на то, что наступательная операция ВСУ пока не может похвастать особым успехом, киевские власти не перестают обсуждать выгоды, которые можно извлечь из происходящего. Так, сегодня Украина живёт за счёт дотаций со стороны международных кредиторов, поскольку значительная часть работоспособного населения выехала за рубеж, а сотни тысяч мужчин были призваны на фронт. Экономика находится в ступоре, а эксперты констатируют, что ещё много лет после завершения конфликта страна не сможет обеспечивать собственные потребности. Проблем множество, а одна из самых очевидных заключается в том, что рабочих рук слишком мало, тогда как количество стариков и детей превышает все допустимые пределы. При этом из страны преимущественно выехали люди до 50 лет, ну а десятки и даже сотни тысяч ветеранов боевых действий окажут дополнительное давление на бюджет. 

реклама

В связи с этим советник по вопросам экономики президента Украины заявил, что Киев ожидает получить значительные репарации от Москвы. По словам Олега Устенко, сумма составит 1 триллион долларов, ну а часть уже заморожена европейскими и американскими банками. Аналитики смотрят на подобное развитие событий скептически. В Европе всё громче звучат призывы не трогать замороженные деньги России, поскольку любая попытка их изъятия создаст прецедент, после которого доверие к западной финансовой системе окажется подорвано. Словом, пока украинские власти мечтают о том, как они будут купаться в деньгах, рядовые солдаты штурмуют укрепления линии Суровикина. Сегодня мы уже писали, что это такое, поэтому не будем повторяться. Ограничимся лишь тем, что спустя две недели отчаянных боёв ВСУ удалось взять под контроль несколько населённых пунктов в серой зоне. Удержание деревень обходится дорого, поскольку основные силы российской армии находятся на возвышенностях, а украинские бойцы даже не подошли к первой линии эшелонированной обороны. 

Эксперты отмечают всё возрастающую роль беспилотных аппаратов в современных конфликтах. При этом в Украине себя хорошо зарекомендовали как ударные БПЛА, так и дроны-камикадзе. Особенно интересен Ланцет, который является детищем концерна «Калашников». Сам по себе беспилотник небольшой, но может похвастать высокой точностью, что позволяет ему наносить удары там, где другие пасуют. Сегодня в сети засветились кадры попадания российского дрона по танку Т-72БЗ. Похоже, речь идёт о трофейной машине, которая была потеряна российскими войсками в ходе отступления на Харьковском или Херсонском направлении. Ниже и выше представлены кадры, снятые с другого летательного аппарата, показывающие хронологию происходящего. Так, после удара в динамическую броню танка случился мощный взрыв, который явно озадачил находящийся внутри экипаж. Похоже, танкисты подумали, что по ним ведётся стрельба из гранатомётов, поскольку механик-водитель начал быстро отходить назад. Ну а там стоял американский броневичок MRAP MaxxPro. Паникуя и спасаясь от русских, механик-водитель нажал на газ и начал давить движущуюся позади машину. 

В какой-то момент танк буквально запрыгнул на MRAP MaxxPro, а после завис в таком состоянии. Похоже, находящиеся внутри броневика люди погибли, поскольку всё произошло слишком быстро, ну а танкисты отделались лёгким испугом. Не исключены контузии, но суть от этого не меняется. На поверхности Т-72БЗ нет никаких значительных повреждений, ну а на видео вы можете в этом убедиться самостоятельно. Скорее всего, ВСУ уже сняли танк с американского броневика и отправила в бой. Точное количество трофейной российской техники в украинской армии остаётся неизвестным, ну а на западе продолжают рассказывать о том, как они и дальше готовы поддерживать Киев. Особенно активно на эту тему говорит Шольц, который буквально сегодня заявил, что Германия отправила в Украину оружия и другой помощи на 16.8 миллиарда евро. Канцлер был горд подобным развитием событий, поскольку подобная щедрость делает немцев вторыми после США, ну а недавно глава оборонного ведомства Германии рассказал о том, что намерен как можно скорее отправить в Киев 64 ракеты для ЗРК Patriot. Увы, но такого скромного количества хватит только на пару ночей. Или меньше, ведь всё зависит от того, насколько массированным будет удар российских сил. 

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #военные технологии #танки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что такое линия Суровикина, где остановились ВСУ, и почему наступление обречено на провал
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Соединенные Штаты признали ошибку, из-за которой Украина получала военную технику по завышенной цене
6
Российские музеи выстроились в очередь за подбитыми танками семейства "Leopard"
19
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
34
Инвесторы Bitcoin хранят на «спящих кошельках» 15,2 млн BTC
1
В сети появилось видео успешного перехвата дрона-камикадзе "Герань 2" экипажем МиГ-29 ВСУ
8
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
3
В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
+
48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Пригожин: Вагнер набирает геймеров из-за их опыта и реакции
5
Российские войска в боях за Новодонецкое заполучили новый трофей — американский MRAP Oshkosh M-ATV
+
Евросоюз не сможет законным способом конфисковать российские активы
+
Видеокарта GeForce RTX 4060 обнаружилась в бенчмарке Geekbench
+
GeForce RTX 4060 засветилась в немецкой рознице по цене 339 евро, но купить видеокарту пока нельзя
+
Нейросеть предсказала стоимость Solana на 1 июля
+
ВСУ подтягивают к Пятихаткам резервы
+
Сколько vivo V27e можно купить по цене iPhone 14 Pro, и чем хорош смартфон с надкушенным яблоком
1
Сырский: ВСУ не могут отбить у России Бахмут из-за дождей и слякоти, поскольку танки вязнут в грязи
7
Евросоюз ужесточит контроль за деятельностью европейских компаний в Китае
+
Почему GeForce RTX 4060 Ti выгоднее GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6750 XT – лучший выбор для 2К
6
В рамках подготовки к сдаче Тайваня СМИ пугают американцев китайской базой на Кубе
2

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
11
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
15
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
40
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
23
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
11
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
1
Миротворческая позиция Африки по Украине укрепила важность Чёрного континента на международной арене
14
Мои впечатления от игры Sleeping Dogs. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

Kira625
13:39
> неустановленная военная инфраструктура Krogoth gantry
ISW: Российская армия строит в Луганской области «неустановленную военную инфраструктуру»
Za9c
13:37
Согласен, больше про сво надо и срач разводить политотный. А то лахта боты и местные диванные воины негодуют:)
Зарубежная цена AMD Radeon RX 7900 XTX упала ниже 900 USD, а 7900 XT можно купить за 720 USD
Вассисуалий Лоханкин
13:37
Ну так, если руки и голова на месте...
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
Простолюдин
13:36
Человек (Homo Sapiens) не является "вершиной" эволюции жизни во вселенной.
Генпрокуратура признала деятельность Всемирного фонда природы WWF нежелательной
Kira625
13:35
> Украинский президент напомнил, что российская армия заминировала порядка 200 тысяч квадратных километров территорий Украины Из вики про Украину: Площадь: 603 700 км² Треть всей Украины? Нет, тут р...
Зеленский признал медлительность контрнаступления
Вассисуалий Лоханкин
13:34
И с сеточкой для яиц)))
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
Простолюдин
13:30
Atomic Suicide by Walter Russell & Lao Russell https://www.amazon.com/Atomic-Suicide-Walter-Russell-ebook/dp/B006IGSXZY Part I: What is Atomic Energy?; How Radioactivity Kills; The World Voice. Part ...
Один из создателей термоядерной бомбы найден мёртвым
El Grechko
13:28
Чёт так себе ралли. 60 косарей уже видели, даже ралли до 100 было бы не таким уж головокружительным. А тут даже до 40 не дотянул, 38 какие-то.
Михаэль ван де Поппе ожидает ралли биткоина до $ 38 000
Kira625
13:25
А выглядит так, как будто из броневичка что-то необдуманное в эфир в адрес танка брякнули ;)
Появились дополнительные фото и видео наезда Т-72БЗ ВСУ на американский броневик MaxxPro [Видео]
Kira625
13:23
Боится конкуренции? Это правильно, но глядя на нынешнюю обстановку в мире слушать его точно никто не будет.
Представитель ASML пояснил, почему не надо гнаться за технологическим суверенитетом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем