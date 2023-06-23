Причины не только в санкциях и сложностях доставки, но и в сильном падении курса рубля

В текущем поколении AMD так и не смогла догнать и перегнать NVIDIA, а в результате весь верхний ценовой сегмент захватили зелёные, оставляя красным крохи на глобальном рынке. GeForce RTX 4090 даже несмотря на свою заоблачную цену в 1600 долларов на рынке США продавалась лучше, чем Radeon RX 7900 ХТХ, хотя между видеокартами изначально была разница в 600 долларов. При этом Radeon RX 7900 ХТ, на которую Лизу Су возлагала особые надежды, осталась без внимания геймеров. Фактически, любители компьютерных игр предпочитают GeForce RTX 4070 Ti, которая не только медленнее, но и имеет на целых 8 Гб видеопамяти меньше.

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По этой причине AMD вынуждена была скорректировать свою ценовую политику, снизив стоимость Radeon RX 7900 ХТ до 800 долларов. Похоже, это никак не улучшило положение красных на рынке, поскольку сегодня в США начали предлагать некоторые модели видеокарт по ещё более выгодным ценам. Так, Radeon RX 7900 XTX производства Sapphire стоит 900 долларов, а Radeon RX 7900 XT этого же бренда предлагают за 720 долларов. Купить обе видеокарты можно на Amazon, ну а в подарок идёт ключ с игрой Resident Evil IV Remake, стоимость которого равняется 60 долларов. В российской рознице ценовая политика не так выгодна, в чём вы можете убедиться ниже. Как видите, скидок нет, а стоимость флагманов AMD далека от идеала. В данном случае стоит помнить, что проблема не только в завышенной стоимости графических чипов на мировом рынке и даже не в жадности магазинов. Так, низкий курс рубля не добавляет оптимизма, а в результате мы видим, что сегодня видеокарты просто не могут стоить меньше. Если национальная валюта продолжит обесцениваться, то положение геймеров станет ещё хуже.

А вот в Китае всё в полном порядке, ведь склады ломятся от продукции, а производители вынуждены делать огромные скидки. Например, за GALAX GeForce RTX 3050 просят всего 1599 юаней, что соответствует 18 500 рублей. Встретить в России такую видеокарту дешевле 25 тысяч рублей сегодня невозможно. Видеокарта неплохо подходит для тех, кто имеет монитор с разрешением 1080р, но уже не справляется с играми в 2К. Какое-то время назад эксперты предполагали, что GeForce RTX 3050 может стать самым популярным продуктом NVIDIA, продажи которого достигнут рекордных показателей. Похоже, Дженсен Хуанг имеет на этот счёт свою позицию, поскольку глава зелёных не намерен снижать цену, а в результате даже в США купить такую видеокарту дешевле 220 долларов невозможно. Эксперты отмечают, что NVIDIA удерживает высокие цены на графические чипы среднего ценового сегмента, поскольку именно эта продукция приносит основную прибыль. Ну а поскольку у геймеров всё равно нет выхода, то прибыль растёт, маржа повышается, а значит появляется реальная возможность нивелировать удар от падения спроса на глобальном рынке.

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Как мы уже писали выше, выгодные предложения есть в США и Китае, а вот в Европе положение не такое радужное. Так, сегодня ритейлеры начали выставлять цены на ещё не вышедшую GeForce RTX 4060. Самая недорогая видеокарта NVIDIA текущего поколения должна стоить 330 евро, вот только далеко не все предложения близки к эталонным. Например, модель ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX OC оценена в 499 евро. Очевидно, что в данном случае производитель намерен брать за монструозную систему охлаждения 150 евро сверху. Есть и менее дорогие предложения, но суть сводится к тому, что брендовые модели выходят дороже GeForce RTX 4060 Ti, которая продаётся за 430 евро. Как видите, в РФ купить такую видеокарту можно за 41 тысячу рублей, ну а стоимость GeForce RTX 4060 на отечественном рынке остаётся загадкой. Теоретически, за новинку должны просить от 32 до 42 тысяч, но реальная сумма сильно зависит от типа поставки. Также нужно помнить об ажиотаже, ведь многие геймеры купят новинку просто потому, что прочли о ней в новостях. Пока GeForce RTX 4060 Ti смотрится лучше, поскольку намного быстрее и перспективнее. Если у вас монитор с разрешением 1080р, то можно не переживать о нехватке видеопамяти, ведь 8 Гб пока достаточно. Ну а для тех, кто планирует запускать игры в 2К, есть технология масштабирования. DLSS 3.0 стремительно набирает популярность. Фактически, мы говорим о новом стандарте, поскольку данная технология появляется почти во всех новых проектах, которые вышли в 2023 году, если не считать эксклюзивов с FSR 2.0 от AMD.