GeForce RTX 4060 в синтетических тестах на 18% быстрее GeForce RTX 3060, всё это далеко от реальности

29 июня любители компьютерных игр получат очередной подарочек от Дженсена Хуанга. GeForce RTX 4060 поступит в продажу по рекомендованной стоимости 300 долларов, но на европейском рынке будет стоить от 330 евро. Несложно подсчитать, что без дополнительных наценок и тому подобных надбавок новинка NVIDIA будет предлагаться за 30 тысяч рублей. Национальная валюта в последнее время не радует, а значит и цена окажется намного выше, чем можно было ожидать. Сегодня первые намёки на GeForce RTX 4060 появились в немецкой рознице. Продавать там пока ничего не намерены, но сам факт говорит о том, что магазинам уже не терпится выбросить видеокарты на рынок.

реклама

Неясно, насколько GeForce RTX 4060 окажется успешной, поскольку мы не знаем, насколько быстрее она будет находящейся в продаже GeForce RTX 3060. Сегодня в сети появились тесты, нескольких графических чипов в Geekbench. Заранее предупреждаем, что всё это далеко от реальности, поскольку синтетика демонстрирует только физические возможности, тогда как показатели в играх будут иными. Согласно тестам, GeForce RTX 4060 смогла оторваться от GeForce RTX 3060 на 18% и слегка опережает Radeon RX 7600. Фактически, новинка максимально приблизилась к показателям GeForce RTX 3060 Ti, что выглядит нереалистично.

Как мы уже писали выше, пока неясно, насколько быстрой или медленной окажется GeForce RTX 4060, поэтому изучим видеокарты, которые вы можете купить в рознице уже сегодня. Давайте начнём с GeForce RTX 4060 Ti, которую вы сегодня можете купить за 41 тысячу рублей. Видеокарту много ругают, поскольку она лишь немногим быстрее GeForce RTX 3060 Ti. Особенно незначительной разница будет на старых процессорах, а значит любые попытки получить современный графический чип в этом случае обречены на провал. Прибавьте к этому тот факт, что GeForce RTX 4060 Ti способна предложить всего 8 Гб видеопамяти. NVIDIA позиционирует данный графический чип в качестве оптимального решения для игр в разрешении 2К. В интернете есть тесты, авторы которых доказывают несостоятельность заявлений NVIDIA, поскольку 8 Гб для 2К – это слишком мало.

Поскольку за GeForce RTX 4060 просят на 100 долларов дешевле GeForce RTX 3060, то мы можем предположить, что она расположится где-то между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3060. Не исключено, что стоимость будет ближе к 40 тысячам, но со временем цена придёт в норму. Что до GeForce RTX 3060, то есть все основания полагать, что видеокарта дешеветь не будет. Во-первых, это невыгодно для NVIDIA. Во-вторых, российский рубль переживает не лучшие времена. Как только курс вернутся к отметке 78-к-1, цены на видеокарты тут же пойдут вниз. Нет информации, планирует ли Дженсен Хуанг приостановить производство GeForce RTX 3060. Пока будущее видеокарты туманно, а в последний год она считалась бестселлером на глобальном рынке. Кстати, у GeForce RTX 3060 ещё и 12 Гб видеопамяти, поэтому новая GeForce RTX 4060 в некоторых играх и вовсе может оказаться медленнее.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Не стоит забывать о присутствии на рынке AMD. Видеокарты красной команды не пользуются бешеным спросом, но Radeon RX 7600 продаётся, а цена на неё установлена на отметке 34 тысячи рублей. Довольно странно, ведь в США за неё просят 270 долларов, ну а отечественная наценка просто огромна. Radeon RX 7600 имеет максимально близкую скорость с Radeon RX 6650 ХТ, которая уже достаточно давно появилась на рынке. Обе видеокарты неплохо себя показывают в играх и примерно равны по быстродействию с GeForce RTX 3060 Ti. Есть небольшая разница в сторону NVIDIA, поскольку у зелёных более внушительная трассировка лучей. В целом обе видеокарты продаются плохо, а на пользу AMD не идут даже скидки, которые доступны на американском рынке. Возможно, если бы российским геймерам предложили Radeon RX 7600 за 25 тысяч рублей, то спрос бы тут же сформировался, вот только политика ценообразования на отечественном рынке вызывает вопросы. Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti разделяет всего 7 тысяч рублей, тогда как самом деле разница в цене между ними должна составлять около 11 тысяч рублей. Можно сделать два вывода: либо GeForce RTX 4060 Ti слишком дешёвая, либо Radeon RX 7600 ужасно дорогая. Мы больше склонны полагать, что второе утверждение более верно отражает сложившуюся ситуацию.